Jorge Nieto calcula que retraso de la ONPE deja a unos 850.000 ciudadanos sin votar solo en Lima: “Irresponsabilidad”

El candidato presidencial Jorge Nieto, quien postula a la presidencia por el Partido del Buen Gobierno, denunció este domingo que los retrasos en la instalación de mesas y locales electorales en la capital durante los comicios dejan sin votar hasta el momento a cerca de un millón de personas.

“13% de mesas no instaladas en Lima Metropolitana son casi 850,000 ciudadanos. Las últimas elecciones se han definido por una diferencia de 50,000 votos”, señaló en su cuenta de X, mientras la Fiscalía y la Policía Anticorrupción allanaban la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el centro de Lima.

“ONPE, Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ¿se dan cuenta de la irresponsabilidad que están cometiendo?”, cuestionó el aspirante, que marcha quinto en las últimas encuestas de intención de voto publicadas, con base a un reporte de Transparencia Perú.

La organización informó que, hasta las 14:00 horas, el 94% de las mesas observadas estaba instalada, con un 96% en regiones y 87% en Lima Metropolitana. En áreas urbanas, la cifra alcanzó 92.5% y en zonas rurales, 97.5%, según una muestra representativa de 110 provincias en las 25 regiones del país.

A las 16:00 horas, el nivel de instalación había aumentado a 97.9%. En el interior del país la cobertura fue de 99.7% y en la capital, de 94.5%. El registro en ciudades llegó a 97.7% y en el ámbito rural, a 100%, con una muestra de 860 mesas en 114 provincias.

En la segunda vuelta de las elecciones pasadas, el expresidente Pedro Castillo fue declarado ganador frente a Keiko Fujimori, actual aspirante presidencial, por una diferencia final de aproximadamente 44,263 votos, según el conteo oficial y la posterior validación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El personal del Quinto Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro y agentes de la Policía Nacional (PNP) ingresaron a la sede para recabar información sobre la demora en la instalación de mesas de sufragio, ya que tres horas después del inicio de los comicios varios locales seguían cerrados y muchas mesas no funcionaban.

Imágenes difundidas por RPP mostraron el ingreso del personal fiscal, que evitó declarar a la prensa y solo indicó que la intervención forma parte de una investigación reservada. Posteriormente, Canal N informó que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, podría quedar comprendido en esta pesquisa.

Tres personas sonrientes están sentadas en escritorios individuales con letreros "MESA Nº 036411", listas para sus deberes electorales. (Paula Díaz Elizalde)

Desde primeras horas de la jornada, diversas mesas de votación e incluso locales electorales no pudieron iniciar sus funciones o abrir debido a que no había llegado el material electoral o se presentaron problemas informáticos relacionados con la plataforma del organismo.

La ONPE responsabilizó a la empresa Gálaga, encargada del reparto, por no entregar a tiempo el material, equipos informáticos e implementos a los locales de votación deLima Metropolitana y Callao, donde vive la tercera parte de la población del país, y anunció acciones legales y penales contra la compañía.

Denuncia

Por su parte, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció una denuncia penal contra Corvetto por omisión de funciones, solicitó su “detención inmediata” y afirmó, sin pruebas, que empezó “el intento de fraude” de los comicios, pues para él “no es casualidad” que no haya llegado el material.

“Creo que ya empezó el intento de fraude en zonas donde la estadística muestra que son de Renovación Popular. No llega el material electoral y varios adultos mayores, pacientes enfermos y hasta con oxígeno que vinieron temprano y que posiblemente ya no van a regresar… estemos atentos”, indicó en la red social X.