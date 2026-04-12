Perú

Artistas instan a peruanos a sufragar a conciencia en estas elecciones 2026: “No votes en blanco ni vicies tu voto”

Susana Baca expresa, Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, László Kovács y más figuras del ámbito artístico apelan a la responsabilidad ciudadana frente a una de las votaciones más complejas del país.

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Artistas piden a peruanos que voten informados. Composición Infobae Perú
Artistas piden a peruanos que voten informados. Composición Infobae Perú

En medio de las elecciones nacionales, diversas figuras del ámbito cultural y televisivo en el Perú han alzado su voz para invitar a la ciudadanía a ejercer un voto informado y consciente. A través de redes sociales, videos y mensajes públicos, artistas, actores y referentes de la música han compartido reflexiones que evidencian tanto la preocupación por la coyuntura política como la necesidad de una participación activa de los electores.

Una de las voces más destacadas ha sido la de Susana Baca, quien no solo llamó a la reflexión, sino que expresó abiertamente su preferencia electoral. En un mensaje contundente, la exministra de Cultura cuestionó las encuestas que, según señala, estarían “patrocinadas por la corrupción”, y anunció su respaldo a Jorge Nieto. “Tiene fuerza, personalidad y el talante mestizo de un presidente peruano”, afirmó, destacando además su experiencia de gobierno y su capacidad para liderar en un contexto complejo.

Baca también se refirió a otros candidatos, como Carlos López Chau, a quien calificó como una opción valiosa aunque más intelectual que política; Marisol Pérez Tello, de quien resaltó su energía y lucidez; y Mesías Guevara, a quien incluyó entre los más idóneos para el momento actual.

Susana Baca, con 81 años, representará al Perú en el Comité Olímpico de las Artes que se realizará en París, Francia.
Susana Baca cuenta con una gran trayectoria a sus 81 años.

En paralelo, figuras de la televisión también han utilizado sus plataformas para difundir mensajes cívicos. La actriz Mónica Sánchez compartió en sus redes sociales una serie de publicaciones que invitan a la reflexión sobre el acto de votar. En una de ellas, se lee: “Cada cinco años tienes poder. Pero solo por 60 segundos”, en alusión al breve pero decisivo momento en el que los ciudadanos eligen a sus representantes. El mensaje cuestiona directamente la contradicción entre el descontento generalizado con las autoridades y la repetición de patrones de voto.

Mónica Sánchez sintió fatiga extrema y malestar físico debido al estrés laboral. Captura/La Linares
Mónica Sánchez deja claro mensaje en medio de las elecciones 2026. Captura/La Linares

En otra publicación, Sánchez difundió una pieza gráfica que resalta el derecho al voto de las personas trans y no binarias, enfatizando que este debe ejercerse sin discriminación ni cuestionamientos. “Votar es un derecho, no un privilegio”, señala el mensaje, en una clara apuesta por una ciudadanía inclusiva y respetuosa de la diversidad.

Por su parte, la actriz Tatiana Astengo también se sumó a esta ola de conciencia electoral. A través de un video, explicó de manera didáctica cómo votar correctamente y remarcó la importancia de hacerlo con responsabilidad. Su intervención buscó no solo informar, sino también generar una conexión directa con los votantes, apelando a la urgencia del momento.

“No votar en blanco”

El actor László Kovács, en tanto, fue enfático en advertir sobre los riesgos de votar en blanco o viciar el voto. “Es muy importante que no votes en blanco ni vicies tu voto, para no beneficiar a los partidos políticos que hoy nos gobiernan desde las sombras”, señaló, sugiriendo que estas acciones podrían terminar favoreciendo a las mismas estructuras que muchos ciudadanos cuestionan.

En la misma línea, Nicolás Galindo dirigió un mensaje directo a sus seguidores, reconociendo la complejidad del proceso electoral actual, con una extensa lista de candidatos. “Tomémonos el tiempo de informarnos. Votemos a conciencia”, exhortó, haciendo hincapié en el impacto negativo que, según él, ha tenido el Congreso en los últimos años. Además, instó a identificar y evitar a las organizaciones que, en su opinión, estarían vinculadas a prácticas mafiosas dentro del sistema político.

Efemérides - Perú - historias - 18 julio
Nicolás Galindo pide a los peruanos que ejerzan un voto informado. (GEC)

Estos pronunciamientos reflejan una tendencia creciente entre figuras públicas que, más allá de sus preferencias personales, buscan incentivar una participación ciudadana más crítica y comprometida. En un contexto marcado por la desconfianza institucional y la fragmentación política, sus voces se convierten en canales de influencia que pueden movilizar a sectores amplios de la población, especialmente a los jóvenes.

Así, a horas de que se culminen las votaciones, el mensaje que se repite desde distintos frentes es claro: informarse, reflexionar y ejercer el derecho al voto con responsabilidad.

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