Neblina, baja temperatura y alta humedad: por qué Lima despide así sus últimos días del 2025, según el Senamhi

La alerta amarilla por intensos vientos y neblina afecta Lima y gran parte de la costa peruana hasta el 30 de diciembre. (Ronny Mendoza/Asismet)

Lima Metropolitana atraviesa una combinación inusual de neblina persistente, temperaturas nocturnas bajas y humedad elevada en el cierre de diciembre, fenómeno que marca la despedida del año en la ciudad y en gran parte de la costa.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), estas condiciones han motivado la activación de una alerta amarilla que se extiende hasta mañana 30 de diciembre, debido a la intensidad de los vientos, la presencia de llovizna y la reducción de visibilidad en la región.

El Senamhi notificó que la alerta amarilla, vigente desde el 28 hasta el 30 de diciembre, abarca gran parte del litoral peruano, incluyendo a Lima, Callao, Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque y Piura.

Senamhi advierte sobre la reducción de visibilidad y riesgo para actividades al aire libre debido a la alta humedad y neblina.

En estas zonas, el organismo prevé vientos de ligera a moderada intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora. Estas condiciones presentan riesgo para actividades al aire libre, operaciones marítimas y tránsito vehicular, debido a la probabilidad de levantamiento de polvo y arena, así como a la reducción de la visibilidad horizontal, especialmente cerca del mar y en las primeras horas del día.

En su reporte, el Senamhi detalló que “la alerta amarilla implica la ocurrencia de fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos”, por lo que recomendó a la población tomar medidas preventivas, como asegurar techos, paneles y objetos susceptibles al viento. Además, pidió conducir con precaución y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

El ingeniero Piero Rivas, especialista de Senamhi, declaró a TV Perú que estas condiciones podrían extenderse hasta el 31 de diciembre e incluso el 1 de enero. “Para las zonas costeras, en las playas vamos a tener cielo cubierto en horas de la mañana. Para el día 31 e incluso el 1 de enero, podría haber sensación de frío, sobre todo en el norte”, advirtió.

El descenso de temperaturas nocturnas en Lima Metropolitana oscila entre 18 °C y 13 °C, intensificando la sensación de frío a fin de año.

Temperaturas nocturnas

En medio de la alerta, el Senamhi informó que Lima Metropolitana experimenta un descenso marcado de las temperaturas nocturnas, con valores que oscilan entre 18 °C y 13 °C entre el 26 y el 30 de diciembre. Además, la probabilidad moderada de lloviznas, especialmente los días 29 y 30, puede intensificar la sensación de frío.

Otras regiones costeras también presentan temperaturas más bajas de lo habitual. Según el pronóstico, las noches en Tumbes se sitúan entre 20 °C y 19 °C, en Piura entre 17 °C y 15 °C, en Lambayeque entre 17 °C y 14 °C, en La Libertad entre 16 °C y 13 °C, y en Áncash de 17 °C a 14 °C.

El organismo explicó que la estabilidad atmosférica y la condición fría del mar favorecen la acumulación de contaminantes en el aire y mantienen la sensación de frío, sobre todo en zonas urbanas.

La Corriente de Humboldt y el Anticiclón del Pacífico Sur mantienen el Océano Pacífico más frío y refuerzan el clima inusual en la costa peruana.

Frío en verano

Especialistas del Senamhi atribuyen estas condiciones a la acción combinada de factores oceánicos y atmosféricos. La Corriente de Humboldt, que transporta aguas frías desde el sur del continente, mantiene la temperatura del Océano Pacífico frente a la costa peruana por debajo de lo habitual en otras zonas tropicales. Esto enfría el aire sobre el litoral y limita el ascenso térmico típico de la estación.

A la influencia de la corriente marina se suman los vientos fríos impulsados por el Anticiclón del Pacífico Sur, que arrastran aire seco y frío hacia la costa, reforzando la baja sensación térmica y elevando los niveles de humedad.

La persistencia de nubosidad baja y neblina reduce la entrada de radiación solar durante la mañana, impidiendo el calentamiento del suelo y manteniendo el aire frío cerca de la superficie.

La cobertura nubosa y la alta humedad limitan el aumento de temperatura en Lima, generando mañanas frías y tardes apenas templadas.

Clima en Lima para Año Nuevo

El pronóstico del Senamhi, citado por TV Perú, indica que la cobertura nubosa y la neblina no se mantendrán durante todo el día. Hacia media mañana, la nubosidad tenderá a disiparse y el brillo solar aparecerá cerca del mediodía, sobre todo en los distritos ubicados al norte y este de Lima. Pese a ello, las temperaturas continúan por debajo de los 20 °C y la vigilancia sobre el viento en la costa se mantiene activa, con la posibilidad de que la sensación de frío regrese durante las madrugadas.

El especialista Piero Rivas recomendó a quienes planean acudir a los balnearios durante las fiestas de fin de año considerar estos factores y llevar precauciones. “Si desean temperaturas de mar cálidas, lo más recomendable sería ir a las playas del sur”, puntualizó.

La dinámica atmosférica que caracteriza a Lima provoca mañanas brumosas y tardes templadas, incluso en pleno verano. El Senamhi concluyó que la presencia constante de neblina y alta humedad limita el aumento de temperatura, mientras que el poco calor solar recibido en ausencia de neblina se disipa rápidamente en la noche, generando noches frías y madrugadas frescas.