Perú

Neblina, baja temperatura y alta humedad: por qué Lima despide así sus últimos días del 2025, según el Senamhi

La entidad encargada del pronóstico del tiempo señala que varias regiones del litoral experimentarán baja visibilidad, ráfagas de viento y probabilidades de llovizna, lo que podría prolongarse incluso hasta los primeros días de enero

Guardar
La alerta amarilla por intensos
La alerta amarilla por intensos vientos y neblina afecta Lima y gran parte de la costa peruana hasta el 30 de diciembre. (Ronny Mendoza/Asismet)

Lima Metropolitana atraviesa una combinación inusual de neblina persistente, temperaturas nocturnas bajas y humedad elevada en el cierre de diciembre, fenómeno que marca la despedida del año en la ciudad y en gran parte de la costa.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), estas condiciones han motivado la activación de una alerta amarilla que se extiende hasta mañana 30 de diciembre, debido a la intensidad de los vientos, la presencia de llovizna y la reducción de visibilidad en la región.

El Senamhi notificó que la alerta amarilla, vigente desde el 28 hasta el 30 de diciembre, abarca gran parte del litoral peruano, incluyendo a Lima, Callao, Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque y Piura.

Senamhi advierte sobre la reducción
Senamhi advierte sobre la reducción de visibilidad y riesgo para actividades al aire libre debido a la alta humedad y neblina.

En estas zonas, el organismo prevé vientos de ligera a moderada intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora. Estas condiciones presentan riesgo para actividades al aire libre, operaciones marítimas y tránsito vehicular, debido a la probabilidad de levantamiento de polvo y arena, así como a la reducción de la visibilidad horizontal, especialmente cerca del mar y en las primeras horas del día.

En su reporte, el Senamhi detalló que “la alerta amarilla implica la ocurrencia de fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos”, por lo que recomendó a la población tomar medidas preventivas, como asegurar techos, paneles y objetos susceptibles al viento. Además, pidió conducir con precaución y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

El ingeniero Piero Rivas, especialista de Senamhi, declaró a TV Perú que estas condiciones podrían extenderse hasta el 31 de diciembre e incluso el 1 de enero. “Para las zonas costeras, en las playas vamos a tener cielo cubierto en horas de la mañana. Para el día 31 e incluso el 1 de enero, podría haber sensación de frío, sobre todo en el norte”, advirtió.

El descenso de temperaturas nocturnas
El descenso de temperaturas nocturnas en Lima Metropolitana oscila entre 18 °C y 13 °C, intensificando la sensación de frío a fin de año.

Temperaturas nocturnas

En medio de la alerta, el Senamhi informó que Lima Metropolitana experimenta un descenso marcado de las temperaturas nocturnas, con valores que oscilan entre 18 °C y 13 °C entre el 26 y el 30 de diciembre. Además, la probabilidad moderada de lloviznas, especialmente los días 29 y 30, puede intensificar la sensación de frío.

Otras regiones costeras también presentan temperaturas más bajas de lo habitual. Según el pronóstico, las noches en Tumbes se sitúan entre 20 °C y 19 °C, en Piura entre 17 °C y 15 °C, en Lambayeque entre 17 °C y 14 °C, en La Libertad entre 16 °C y 13 °C, y en Áncash de 17 °C a 14 °C.

El organismo explicó que la estabilidad atmosférica y la condición fría del mar favorecen la acumulación de contaminantes en el aire y mantienen la sensación de frío, sobre todo en zonas urbanas.

La Corriente de Humboldt y
La Corriente de Humboldt y el Anticiclón del Pacífico Sur mantienen el Océano Pacífico más frío y refuerzan el clima inusual en la costa peruana.

Frío en verano

Especialistas del Senamhi atribuyen estas condiciones a la acción combinada de factores oceánicos y atmosféricos. La Corriente de Humboldt, que transporta aguas frías desde el sur del continente, mantiene la temperatura del Océano Pacífico frente a la costa peruana por debajo de lo habitual en otras zonas tropicales. Esto enfría el aire sobre el litoral y limita el ascenso térmico típico de la estación.

A la influencia de la corriente marina se suman los vientos fríos impulsados por el Anticiclón del Pacífico Sur, que arrastran aire seco y frío hacia la costa, reforzando la baja sensación térmica y elevando los niveles de humedad.

La persistencia de nubosidad baja y neblina reduce la entrada de radiación solar durante la mañana, impidiendo el calentamiento del suelo y manteniendo el aire frío cerca de la superficie.

La cobertura nubosa y la
La cobertura nubosa y la alta humedad limitan el aumento de temperatura en Lima, generando mañanas frías y tardes apenas templadas.

Clima en Lima para Año Nuevo

El pronóstico del Senamhi, citado por TV Perú, indica que la cobertura nubosa y la neblina no se mantendrán durante todo el día. Hacia media mañana, la nubosidad tenderá a disiparse y el brillo solar aparecerá cerca del mediodía, sobre todo en los distritos ubicados al norte y este de Lima. Pese a ello, las temperaturas continúan por debajo de los 20 °C y la vigilancia sobre el viento en la costa se mantiene activa, con la posibilidad de que la sensación de frío regrese durante las madrugadas.

El especialista Piero Rivas recomendó a quienes planean acudir a los balnearios durante las fiestas de fin de año considerar estos factores y llevar precauciones. “Si desean temperaturas de mar cálidas, lo más recomendable sería ir a las playas del sur”, puntualizó.

La dinámica atmosférica que caracteriza a Lima provoca mañanas brumosas y tardes templadas, incluso en pleno verano. El Senamhi concluyó que la presencia constante de neblina y alta humedad limita el aumento de temperatura, mientras que el poco calor solar recibido en ausencia de neblina se disipa rápidamente en la noche, generando noches frías y madrugadas frescas.

Temas Relacionados

SenamhiNeblinaClima en LimaVeranoperu-noticiasLima

Más Noticias

Leonard León afirma que le molesta que sus hijos llamen ‘papá’ a Christian Domínguez: “La usurpación de paternidad es evidente”

El cantante señaló que la culpable de toda esta situación es Karla Tarazona, su expareja, asegurando que los menores no tiene estabilidad emocional

Leonard León afirma que le

Hasta 15 colegios de Chimbote sufren daños estructurales luego de 6 sismos, reportó UGEL Santa

En dos días, la ciudad de Chimbote experimentó al menos seis sismos. El más fuerte registrado fue de magnitud 6.0, la noche del 27 de diciembre

Hasta 15 colegios de Chimbote

Denuncian a 20 exministros de PCM y MEF ante la Fiscalía por no asignar 6 % del PBI al presupuesto educativo

Infobae Perú accedió a la denuncia del congresista Segundo Montalvo contra los extitulares del MEF y PCM ante el fiscal de la Nación. Lista incluye a los actuales ministros Denisse Miralles y Ernesto Álvarez y otros de gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte

Denuncian a 20 exministros de

Los productores de cuyes en Perú podrían haber recibido una de las mejores noticias de su vida

Un giro en el campo peruano tiene a los cuyes y sus familias como protagonistas inesperados. ¿Hasta dónde puede llegar la burocracia?

Los productores de cuyes en

Corte de agua en tres distritos de Lima hoy 29 de diciembre: zonas y horarios, según Sedapal

Las restricciones tendrán horarios diferenciados y responden a tareas planificadas para garantizar la operatividad y la seguridad sanitaria, impactando a urbanizaciones y asentamientos

Corte de agua en tres
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La vacancia de Dina Boluarte

La vacancia de Dina Boluarte fue lo mejor del 2025, según los peruanos; la delincuencia, lo peor

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

ENTRETENIMIENTO

Jorge Benavides se despidió de

Jorge Benavides se despidió de ATV en su último programa del año: “Mil gracias por estar siempre”

Pamela Franco y Christian Cueva ironizan su yape de 280 soles en escena para videoclip: “López estará con rabia”

Carlos Álvarez sobre el ingreso de JB a Panamericana TV: “Mis mejores deseos para él en su nueva etapa”

“¿Te casarías conmigo?”: mujer rechaza pedida de mano en concierto de Armonía 10

Laura Spoya responde a Tilsa Lozano tras polémica por el premio a “La ruptura del año”: “yo no cuento mis intimidades”

DEPORTES

La sorpresiva reacción de Hernán

La sorpresiva reacción de Hernán Barcos al fichaje de Pablo Lavandeira por FC Cajamarca tras su salida de Alianza Lima

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así quedaron los equipos tras la fecha 10 de la primera fase

¿Gianluca Lapadula puede dejar Spezia? Dirigente se pronunció por el futuro del ‘Bambino’ tras irregularidad en últimos duelos de Serie B

Alianza Lima tomó drástica medida luego que la FPV le otorgue los puntos a Universitario en Liga Peruana de Vóley