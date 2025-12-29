Neblina, baja temperatura y alta humedad: por qué Lima despide así sus últimos días del 2025, según el Senamhi

Lima Metropolitana atraviesa una combinación inusual de neblina persistente, temperaturas nocturnas bajas y humedad elevada en el cierre de diciembre, fenómeno que marca la despedida del año en la ciudad y en gran parte de la costa.
Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), estas condiciones han motivado la activación de una alerta amarilla que se extiende hasta mañana 30 de diciembre, debido a la intensidad de los vientos, la presencia de llovizna y la reducción de visibilidad en la región.
El Senamhi notificó que la alerta amarilla, vigente desde el 28 hasta el 30 de diciembre, abarca gran parte del litoral peruano, incluyendo a Lima, Callao, Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque y Piura.
En estas zonas, el organismo prevé vientos de ligera a moderada intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora. Estas condiciones presentan riesgo para actividades al aire libre, operaciones marítimas y tránsito vehicular, debido a la probabilidad de levantamiento de polvo y arena, así como a la reducción de la visibilidad horizontal, especialmente cerca del mar y en las primeras horas del día.
En su reporte, el Senamhi detalló que “la alerta amarilla implica la ocurrencia de fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos”, por lo que recomendó a la población tomar medidas preventivas, como asegurar techos, paneles y objetos susceptibles al viento. Además, pidió conducir con precaución y mantenerse atentos a los avisos oficiales.
El ingeniero Piero Rivas, especialista de Senamhi, declaró a TV Perú que estas condiciones podrían extenderse hasta el 31 de diciembre e incluso el 1 de enero. “Para las zonas costeras, en las playas vamos a tener cielo cubierto en horas de la mañana. Para el día 31 e incluso el 1 de enero, podría haber sensación de frío, sobre todo en el norte”, advirtió.
Temperaturas nocturnas
En medio de la alerta, el Senamhi informó que Lima Metropolitana experimenta un descenso marcado de las temperaturas nocturnas, con valores que oscilan entre 18 °C y 13 °C entre el 26 y el 30 de diciembre. Además, la probabilidad moderada de lloviznas, especialmente los días 29 y 30, puede intensificar la sensación de frío.
Otras regiones costeras también presentan temperaturas más bajas de lo habitual. Según el pronóstico, las noches en Tumbes se sitúan entre 20 °C y 19 °C, en Piura entre 17 °C y 15 °C, en Lambayeque entre 17 °C y 14 °C, en La Libertad entre 16 °C y 13 °C, y en Áncash de 17 °C a 14 °C.
El organismo explicó que la estabilidad atmosférica y la condición fría del mar favorecen la acumulación de contaminantes en el aire y mantienen la sensación de frío, sobre todo en zonas urbanas.
Frío en verano
Especialistas del Senamhi atribuyen estas condiciones a la acción combinada de factores oceánicos y atmosféricos. La Corriente de Humboldt, que transporta aguas frías desde el sur del continente, mantiene la temperatura del Océano Pacífico frente a la costa peruana por debajo de lo habitual en otras zonas tropicales. Esto enfría el aire sobre el litoral y limita el ascenso térmico típico de la estación.
A la influencia de la corriente marina se suman los vientos fríos impulsados por el Anticiclón del Pacífico Sur, que arrastran aire seco y frío hacia la costa, reforzando la baja sensación térmica y elevando los niveles de humedad.
La persistencia de nubosidad baja y neblina reduce la entrada de radiación solar durante la mañana, impidiendo el calentamiento del suelo y manteniendo el aire frío cerca de la superficie.
Clima en Lima para Año Nuevo
El pronóstico del Senamhi, citado por TV Perú, indica que la cobertura nubosa y la neblina no se mantendrán durante todo el día. Hacia media mañana, la nubosidad tenderá a disiparse y el brillo solar aparecerá cerca del mediodía, sobre todo en los distritos ubicados al norte y este de Lima. Pese a ello, las temperaturas continúan por debajo de los 20 °C y la vigilancia sobre el viento en la costa se mantiene activa, con la posibilidad de que la sensación de frío regrese durante las madrugadas.
El especialista Piero Rivas recomendó a quienes planean acudir a los balnearios durante las fiestas de fin de año considerar estos factores y llevar precauciones. “Si desean temperaturas de mar cálidas, lo más recomendable sería ir a las playas del sur”, puntualizó.
La dinámica atmosférica que caracteriza a Lima provoca mañanas brumosas y tardes templadas, incluso en pleno verano. El Senamhi concluyó que la presencia constante de neblina y alta humedad limita el aumento de temperatura, mientras que el poco calor solar recibido en ausencia de neblina se disipa rápidamente en la noche, generando noches frías y madrugadas frescas.