Perú

Clima en Lima: temperatura y probabilidad de lluvia para este 10 de abril

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Guardar
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 10 de abril?, aquí está la previsión meteorológica para las próximas horas en Lima.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 25 grados, la previsión de lluvia será del 17%, con una nubosidad del 65%, mientras que las ráfagas de viento serán de 28 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que alcancen un nivel de hasta 10.

Para la noche, la temperatura llegará a los 20 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 18%, con una nubosidad del 92%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 24 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se reportan 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca alrededor del 50% del territorio de dicho departamento es el árido seco.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en LimaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Pamela López y Melissa Klug sorprenden con reto de actuación en ‘La Granja VIP’: Así fue su inesperado final

Las participantes interpretaron “Cosas del amor” y cerraron con una escena que desató carcajadas. El reto de lipsync unió a ambas figuras en un momento inesperado que rápidamente se volvió viral

Pamela López y Melissa Klug sorprenden con reto de actuación en ‘La Granja VIP’: Así fue su inesperado final

Rodrigo Fernandini reconoce que su esposa es la clave de su éxito: “Ella es la razón por la cual me ha ido tan bien”

El chef reveló que su esposa es clave en su carrera y que consulta todas sus decisiones con ella

Rodrigo Fernandini reconoce que su esposa es la clave de su éxito: “Ella es la razón por la cual me ha ido tan bien”

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Huancayo este 10 de abril

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Huancayo este 10 de abril

Temperaturas en Arequipa: prepárate antes de salir de casa

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Temperaturas en Arequipa: prepárate antes de salir de casa

Clima: las temperaturas que predominarán este 10 de abril en Piura

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima: las temperaturas que predominarán este 10 de abril en Piura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Álvarez realizó su último mitin en Lima: así fue el cierre de campaña del candidato presidencial de País para Todos

Carlos Álvarez realizó su último mitin en Lima: así fue el cierre de campaña del candidato presidencial de País para Todos

Cierre de campaña de Keiko Fujimori: Candidata realizó su último mitin con Lucía de la Cruz previo a las Elecciones 2026

Loreto elige a sus próximos diputados: la lista de quiénes postulan en las Elecciones 2026

MML intentó frenar mitines finales de Nieto y López Chau en centro de Lima: fiscalizadores presentes y apagón en espacio público

Cuñada del congresista Alejandro Aguinaga obtuvo órdenes de servicio en EsSalud por más de S/ 64 mil

ENTRETENIMIENTO

Pamela López y Melissa Klug sorprenden con reto de actuación en ‘La Granja VIP’: Así fue su inesperado final

Pamela López y Melissa Klug sorprenden con reto de actuación en ‘La Granja VIP’: Así fue su inesperado final

Rodrigo Fernandini reconoce que su esposa es la clave de su éxito: “Ella es la razón por la cual me ha ido tan bien”

Alejandra Baigorria padece bruxismo y se aplica bótox en medio de crisis con Said Palao: “Por el estrés”

Korina Rivadeneira y Mario Hart no duermen juntos: Imágenes los muestran en Chorrillos y Lurín

Magaly Medina desata polémica por duros comentarios sobre look de Marisol: “No tiene espejo, ni como protagonista de ‘Frutinovela’”

DEPORTES

Ganaron más que un boleto a la final: Alianza Lima y San Martín representarán al Perú en el Sudamericano de Clubes 2027

Ganaron más que un boleto a la final: Alianza Lima y San Martín representarán al Perú en el Sudamericano de Clubes 2027

Directivo de Universitario deja mensaje de optimismo tras dura eliminación ante San Martín: “Pronto nos tocará estar en una final”

El duro comunicado de Cusco FC tras la polémica actuación del VAR en la derrota ante Flamengo por la Copa Libertadores 2026

Remontada memorable de Diego Elías: venció al número uno Mostafa Asal y alcanzó la final de El Gouna International Open 2026

Triunfazo de Perú en la Billie Jean King Cup: remontó a Chile y se juega la clasificación ante Brasil en la Zona Americana I