Perú

Otoño 2026: Senamhi revela hasta cuando continuarán temperaturas por encima de lo normal

El pronóstico oficial advierte que las temperaturas por encima de lo habitual continuarán en la costa peruana hasta el 14 de abril, justo en medio de la jornada electoral, con valores que superan los 30 °C en varias regiones

Guardar
Según el Senamhi, a partir del domingo 5 de mayo se empezará a sentir días más fríos en Lima y otras localidades costeras.
(Senamhi)

El otoño de 2026 en Perú se vive bajo un fenómeno climático inusual: el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) confirmó que las temperaturas seguirán por encima de lo normal en la costa hasta el 14 de abril. 

Este escenario afecta a Lima y toda la franja costera, donde los termómetros alcanzan hasta 37 °C en algunos puntos, según un reciente comunicado del organismo.

Las altas temperaturas, que suelen ser propias del verano, se extienden sobre la costa norte, central y sur del país, superando los promedios históricos para esta época.

El Senamhi describió que las regiones de Tumbes y Piura presentan los valores más elevados, con máximas entre 32 °C y 37 °C. En Lambayeque se registran hasta 35 °C, mientras que La Libertad alcanza los 32 °C.

En la costa central, que abarca Áncash y la región Lima, los valores fluctúan de 26 °C a 33 °C. La tendencia se repite en la costa sur, donde Ica marca entre 28 °C y 34 °C, Arequipa entre 28 °C y 30 °C, y el litoral de Moquegua y Tacna muestra máximas de 27 °C a 29 °C.

En Lima Metropolitana, la brecha entre los distritos costeros y los más alejados del mar es clara: en las zonas cercanas al litoral, las temperaturas diurnas rondan los 26 °C y 27 °C, mientras que en áreas más distantes se alcanzan los 30 °C.

Según explicó el Senamhi, este comportamiento responde principalmente a la temperatura superficial del mar y al ingreso de vientos del norte en niveles bajos, que favorecen la reducción de nubosidad y el transporte de aire cálido hacia la región costera.

Lima afronta nueva ola de calor que podría extenderse hasta el 12 de marzo.
Lima afronta nueva ola de calor que podría extenderse hasta el 14 de abril.

Elecciones bajo el calor extremo

El fenómeno climático se desarrolla en un contexto particular: el 14 de abril coincide con la jornada electoral de 2026, cuando más de 27 millones de ciudadanos están llamados a votar.

El pronóstico advierte que los días previos y el propio día de las elecciones se caracterizarán por “cielo con escasa nubosidad o despejado”, lo que incrementa la exposición a la radiación solar y la sensación térmica en distintas ciudades de la costa.

El Senamhi precisó que durante la tarde y la noche se presentarán ráfagas de viento en distritos próximos al litoral de la costa central y sur, y que hacia el final del día podría observarse un aumento de nubosidad con posibilidad de lluvias dispersas, especialmente en la costa norte y central.

Un dato relevante para quienes participarán en los comicios: la diferencia térmica entre zonas costeras y sectores alejados del mar puede impactar en la experiencia de los votantes, sobre todo en los horarios de mayor calor.

El Senamhi reiteró que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.

La jornada electoral, marcada por temperaturas inusuales, agrega un componente adicional al panorama social y logístico de este otoño atípico en la costa peruana.

Temas Relacionados

Otoño 2026Elecciones 2026Senamhiperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Todo se resolverá en el último partido: ‘pumas’ y ‘santas’ van por el pase a la final tras tener igualada la llave. Sigue las incidencias desde el Polideportivo Lucha Fuentes

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Carolina Jaramillo emociona al recordar a Paul ‘Russo’ Flores a un año de su muerte: “Paul era todo para nosotros”

En un emotivo homenaje, la viuda del querido cantante de Armonía 10 compartió su dolor y denunció el abandono de la agrupación, reivindicando los derechos de su hijo y el respeto por la memoria de 'El Russo'

Carolina Jaramillo emociona al recordar a Paul ‘Russo’ Flores a un año de su muerte: “Paul era todo para nosotros”

Elecciones 2026: Minsa despliega este plan de contingencia para proteger la salud de votantes en Lima Metropolitana

El Ministerio de Salud activa 29 ambulancias y refuerza la atención de emergencias en los principales locales de votación este domingo 12 de abril

Elecciones 2026: Minsa despliega este plan de contingencia para proteger la salud de votantes en Lima Metropolitana

Martín Vizcarra denuncia que debió ser excarcelado hace una semana: “¿Están esperando que pasen las elecciones?”

El expresidente, condenado a 14 años por corrupción, señaló que continúa en el penal de Barbadillo a pesar de que un habeas corpus a su favor ordenó su liberación inmediata

Martín Vizcarra denuncia que debió ser excarcelado hace una semana: “¿Están esperando que pasen las elecciones?”

Alta deuda y problemas operativos golpean a Petroperú y reducen su presencia en el mercado de 49% a 25% en una década

La nueva refinería de Talara opera por debajo de su capacidad, mientras la empresa enfrenta dificultades para financiar la compra de crudo

Alta deuda y problemas operativos golpean a Petroperú y reducen su presencia en el mercado de 49% a 25% en una década
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra denuncia que debió ser excarcelado hace una semana: “¿Están esperando que pasen las elecciones?”

Martín Vizcarra denuncia que debió ser excarcelado hace una semana: “¿Están esperando que pasen las elecciones?”

Corte Suprema rechaza queja de Ricardo Belmont, confirma el desalojo de RBC y mantiene a PBO al aire

Karen Paniagua recibe distinción del Parlamento Andino: “Estuve en OnlyFans y no me avergüenzo; hoy tengo una ONG y estudio Derecho”

Jorge Nieto en su cierre de campaña: “Si yo fuera homosexual, lo diría abiertamente, con tranquilidad y con orgullo”

Archivan proceso contra el fujimorista Miguel Torres por supuesta información falsa en hoja de vida

ENTRETENIMIENTO

Carolina Jaramillo emociona al recordar a Paul ‘Russo’ Flores a un año de su muerte: “Paul era todo para nosotros”

Carolina Jaramillo emociona al recordar a Paul ‘Russo’ Flores a un año de su muerte: “Paul era todo para nosotros”

Renato Rossini Jr. deja entrever que Ale Fuller le fue infiel en ‘La Granja VIP’: “Había una cercanía dudosa”

Carlos Alcántara y Stefany Camus: la verdad detrás del ampay y el beso que sorprendió a los fans, cómo se conocieron y a dónde fueron

Federico Salazar aclaró su relación con Érika Manrique tras ‘ampay’ : “No hay nada, somos amigos”

Kabrones, exintegrantes de Mago de Oz, abren nueva fecha en Perú: ¿Cuándo y donde será?

DEPORTES

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Selección peruana Sub 19 de vóley inició trabajos: Camila Monge y Ariana Vásquez lideran el grupo rumbo al Sudamericano

A qué hora juega Cusco FC vs Flamengo HOY: partido por fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Cusco FC vs Flamengo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026