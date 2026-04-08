Otoño 2026: Senamhi revela hasta cuando continuarán temperaturas por encima de lo normal

(Senamhi)

El otoño de 2026 en Perú se vive bajo un fenómeno climático inusual: el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) confirmó que las temperaturas seguirán por encima de lo normal en la costa hasta el 14 de abril.

Este escenario afecta a Lima y toda la franja costera, donde los termómetros alcanzan hasta 37 °C en algunos puntos, según un reciente comunicado del organismo.

Las altas temperaturas, que suelen ser propias del verano, se extienden sobre la costa norte, central y sur del país, superando los promedios históricos para esta época.

El Senamhi describió que las regiones de Tumbes y Piura presentan los valores más elevados, con máximas entre 32 °C y 37 °C. En Lambayeque se registran hasta 35 °C, mientras que La Libertad alcanza los 32 °C.

En la costa central, que abarca Áncash y la región Lima, los valores fluctúan de 26 °C a 33 °C. La tendencia se repite en la costa sur, donde Ica marca entre 28 °C y 34 °C, Arequipa entre 28 °C y 30 °C, y el litoral de Moquegua y Tacna muestra máximas de 27 °C a 29 °C.

En Lima Metropolitana, la brecha entre los distritos costeros y los más alejados del mar es clara: en las zonas cercanas al litoral, las temperaturas diurnas rondan los 26 °C y 27 °C, mientras que en áreas más distantes se alcanzan los 30 °C.

Según explicó el Senamhi, este comportamiento responde principalmente a la temperatura superficial del mar y al ingreso de vientos del norte en niveles bajos, que favorecen la reducción de nubosidad y el transporte de aire cálido hacia la región costera.

Lima afronta nueva ola de calor que podría extenderse hasta el 14 de abril.

Elecciones bajo el calor extremo

El fenómeno climático se desarrolla en un contexto particular: el 14 de abril coincide con la jornada electoral de 2026, cuando más de 27 millones de ciudadanos están llamados a votar.

El pronóstico advierte que los días previos y el propio día de las elecciones se caracterizarán por “cielo con escasa nubosidad o despejado”, lo que incrementa la exposición a la radiación solar y la sensación térmica en distintas ciudades de la costa.

El Senamhi precisó que durante la tarde y la noche se presentarán ráfagas de viento en distritos próximos al litoral de la costa central y sur, y que hacia el final del día podría observarse un aumento de nubosidad con posibilidad de lluvias dispersas, especialmente en la costa norte y central.

Un dato relevante para quienes participarán en los comicios: la diferencia térmica entre zonas costeras y sectores alejados del mar puede impactar en la experiencia de los votantes, sobre todo en los horarios de mayor calor.

El Senamhi reiteró que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.

La jornada electoral, marcada por temperaturas inusuales, agrega un componente adicional al panorama social y logístico de este otoño atípico en la costa peruana.