Samahara Lobatón inicia acciones legales contra Bryan Torres por aumento de pensión para sus hijos. IG

La influencer peruana Samahara Lobatón ha decidido iniciar acciones legales contra su expareja, el cantante Bryan Torres, con el objetivo de solicitar el aumento de la pensión de alimentos para sus dos hijos menores.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Lobatón explicó que el monto que actualmente perciben no cubre las necesidades y gastos esenciales de los pequeños, por lo que acudirá a las instancias judiciales correspondientes.

La hija de Melissa Klug detalló que la medida fue tomada luego de una reunión con su abogado Wilmer Arica, quien la asesora en el proceso legal. Según indicó la influencer, su prioridad es asegurar el desarrollo y bienestar de sus hijos, por lo que buscará que la justicia determine un monto justo y acorde a la realidad familiar.

El anuncio de Samahara Lobatón: “Es mi deber como madre”

En el comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, Samahara Lobatón fue clara respecto a los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

“El día de hoy, después de haberme reunido con mi abogado, he decidido iniciar las acciones legales correspondientes contra el señor Bryan Torres, a fin de solicitar el incremento de la pensión de alimentos de mis menores hijos. Esto debido a que la suma que actualmente viene otorgando por concepto de alimentos resulta insuficiente para cubrir las nuevas necesidades de nuestros hijos”, expresó.

La influencer también señaló que la decisión responde a su deber como madre de velar por el bienestar, desarrollo y estabilidad de sus hijos. “Acudiré a las instancias legales correspondientes a fin de que se determine una pensión acorde a sus necesidades actuales”, agregó, dejando en claro que el interés superior de los menores es su principal motivación.

La influencer explicó que el monto actual no cubre las necesidades de los menores y busca que la justicia revise el caso. IG

Samahara y su tormentosa relación con Bryan Torres

El anuncio legal se da en un contexto de separación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres, quienes actualmente mantienen una relación estrictamente como padres.

La ruptura se produjo a finales de 2025 tras un episodio de violencia física, hecho que fue registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda que compartían.

En esa ocasión, la madre de Samahara, Melissa Klug, presentó una denuncia por tentativa de feminicidio contra el cantante de salsa, lo que agravó la situación familiar y mediática de ambos. Desde entonces, la influencer ha priorizado la estabilidad y seguridad de sus hijos, distanciándose completamente de Torres en lo sentimental.

Durante una transmisión en vivo en TikTok, Lobatón confirmó que la relación llegó a su fin en diciembre y que desde entonces se encuentra soltera. “Acabo de terminar una relación, he terminado una relación en diciembre. (…) Estoy soltera”, declaró en ese momento.

Bryan Torres y Samahara Lobatón fueron vistos juntos pese a escándalo de agresión.

El proceso legal que tendrá que asumir Bryan Torres

La asesoría legal de Wilmer Arica ha sido clave para que Samahara Lobatón formalice su pedido ante las autoridades. El abogado, especializado en casos de familia, acompaña a la influencer en la presentación de la demanda, que buscará demostrar que los recursos actuales no son suficientes para garantizar el nivel de vida adecuado a los menores.

Fuentes cercanas al entorno legal explican que, para que el juez determine el nuevo monto de la pensión, se tomarán en cuenta factores como los ingresos de Bryan Torres, los gastos escolares, de salud, alimentación, vivienda y recreación de los niños.

La influencer también ha manifestado que espera que el proceso se desarrolle con transparencia y rapidez, priorizando siempre los derechos de sus hijos por encima de cualquier diferencia personal con el padre.

El cantante de salsa, por su parte, no ha emitido declaraciones oficiales sobre la demanda presentada por su expareja. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que Torres está al tanto del proceso y que evaluará los pasos a seguir con sus propios asesores legales.

Samahara Lobatón aclara si Bryan Torres se molestó por sus besos con Youna. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

Samahara Lobatón ingresa a ‘La Granja VIP’

Cabe señalar que el anuncio legal se produce poco antes de que Samahara Lobatón ingrese como concursante al reality de competencia 'La Granja VIP’. La influencer afirmó que su participación en el programa busca también asegurar el bienestar económico de sus pequeños, ya que los premios y el trabajo televisivo representan un ingreso adicional para su familia.

En su mensaje, Lobatón dejó en claro que, más allá de su exposición en medios y redes, su principal preocupación es el futuro de sus hijos y el cumplimiento de sus derechos como menores.

Samahara Lobatón ingresó a ‘La Granja VIP’. Panamericana Tv.