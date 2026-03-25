Melissa Klug asegura que Bryan Torres no cumple con sus hijos con Samahara Lobatón: “No le pasa para la leche, las vacunas, ni pañales”

Melissa Klug, figura de la farándula, denuncia públicamente que Bryan Torres, expareja de Samahara Lobatón, incumple con las obligaciones de manutención para sus hijos, incluyendo gastos esenciales como leche y pañales.

La polémica en torno a la familia de Melissa Klug vuelve a ocupar titulares luego de sus recientes declaraciones sobre Bryan Torres, a quien acusó de no asumir sus responsabilidades como padre de los hijos que tiene con Samahara Lobatón. La empresaria no solo cuestionó su rol, sino que también expresó su indignación por la falta de apoyo económico y emocional hacia los menores.

En una entrevista para el diario Trome, Klug se refirió a las revelaciones que hizo su hija en el reality La granja VIP, donde denunció haber sido víctima de agresión por parte del cantante. Según indicó, estas declaraciones deberían servir como evidencia suficiente para que las autoridades actúen.

“Ya le pedí al abogado que mande un escrito como prueba de lo que le hizo. Ella ya lo dijo, solo que siente pena por sus hijos, pero ¿qué pena tiene que sentir si ni para la leche les manda?”, manifestó Klug, evidenciando su molestia no solo por lo ocurrido, sino también por la situación actual de sus nietos.

Melissa Klug da detalles de la agresión a su hija Samahara Lobatón en manos de Bryan Torres: “El video dura 20 minutos”

En ese sentido, la empresaria aseguró que su hija ha sido clara en su testimonio y que existen más elementos que respaldarían sus palabras. “Exacto, eso basta, más las imágenes. Espero que ahora las autoridades no se hagan los ciegos y hagan su trabajo”, agregó, en referencia a un video que circuló en redes sociales y que reforzaría la denuncia.

Sin embargo, uno de los puntos que más indignó a Klug fue la aparente contradicción entre la imagen pública que proyecta Torres y lo que, según ella, ocurre en privado. Esto luego de que el músico compartiera recientemente imágenes junto a sus hijos, dando a entender que mantiene una relación cercana con ellos.

“Sinvergüenza de m... No le pasa para la leche, no le paga las vacunas, hay que estar llamando al abogado”, expresó sin filtros.

Melissa Klug se pronuncia en Instagram tras ser excluida de investigación contra Bryan Torres. Infobae Perú / Captur: IG.

Asimismo, detalló que el cantante no estaría cubriendo gastos básicos como pañales, alimentación ni la movilidad escolar de su nieta. “No ha comprado ni leche ni pañales, ni las vacunas de los bebés. No está cubriendo la movilidad del nido de mi nieta”, sentenció.

Samahara revela por qué no denunció agresión de Bryan

Por su parte, Samahara Lobatón también se pronunció sobre esta situación y sorprendió al revelar las razones por las que no denunció formalmente a Bryan Torres tras los presuntos episodios de violencia.

“Le encontré un video a él teniendo relaciones con otra mujer, pero él me pegó, casi me mata”, sostuvo. Durante su participación en La granja VIP, la influencer explicó que su decisión estuvo motivada principalmente por sus hijos. Según contó, evitó tomar acciones legales para no afectar la relación de los menores con su padre.

“Yo no lo denuncié porque mis hijos merecen a su papá y yo no voy a ser la culpable de que su papá esté preso”, confesó, dejando entrever el conflicto emocional que enfrenta. A pesar de lo ocurrido, Lobatón aseguró que priorizó el bienestar de sus pequeños, incluso por encima de su propia situación.

Samahara Lobatón conversa seriamente con un hombre, explicando su decisión de no denunciar a Bryan Torres para proteger a sus hijos, en un entorno doméstico con paredes de madera. (La Granja VIP)

Sus declaraciones han generado un amplio debate en redes sociales, donde usuarios cuestionan la falta de denuncia en casos de violencia, mientras otros muestran comprensión por la difícil posición en la que se encuentra como madre.

En medio de esta controversia, el caso continúa generando atención mediática, no solo por las acusaciones de agresión, sino también por las denuncias de incumplimiento parental que ahora expone Melissa Klug. La expectativa se centra en si las autoridades tomarán acciones frente a los testimonios y pruebas mencionadas.