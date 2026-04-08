Murió Óscar González Rocha, presidente de Southern Perú y de la división minera de Grupo México

González Rocha desempeñó un papel clave en la transformación de Southern Perú, empresa que durante su gestión afianzó su liderazgo en el sector del cobre a nivel nacional. Foto: composición Infobae Perú

El ingeniero Óscar González Rocha, una de las figuras más influyentes de la minería en el Perú y la región, falleció el martes 7 de abril de 2026. Durante más de dos décadas, estuvo al frente de Southern Perú, empresa clave en la producción de cobre, y lideró la división minera de Grupo México, consolidando su presencia como uno de los principales actores del sector en América Latina.

Su trayectoria estuvo marcada por una gestión enfocada en el crecimiento empresarial y el impacto en las zonas de operación. A lo largo de su carrera, impulsó proyectos estratégicos y promovió una visión de desarrollo que vinculaba la actividad minera con el progreso económico y social del país.

Liderazgo sostenido en la minería peruana

González Rocha asumió un rol determinante en la evolución de Southern Perú, compañía que bajo su conducción reforzó su posición dentro de la industria cuprífera nacional. Su permanencia por más de 25 años al mando permitió dar continuidad a una estrategia orientada a la expansión y modernización de operaciones.

En ese periodo, la empresa no solo incrementó su relevancia productiva, sino que también fortaleció su integración dentro del Grupo México, consolidando al conglomerado como uno de los más importantes de la región. Su liderazgo fue clave para sostener el crecimiento en un entorno marcado por desafíos sociales y económicos.

A lo largo de más de 20 años, dirigió Southern Perú —una de las principales productoras de cobre— y encabezó la división minera de Grupo México. Foto: Desde Adentro

Visión sobre el desarrollo y la inversión

El ejecutivo defendió de manera constante el papel de la minería como motor económico del país. Consideraba que la explotación de recursos, especialmente el cobre, representaba una oportunidad para financiar el desarrollo nacional y ampliar las capacidades productivas del Perú.

En esa línea, también apostaba por una visión de largo plazo, en la que el país pudiera posicionarse como un centro logístico, industrial y de servicios en Sudamérica, apoyado en la expansión de su producción minera. Su enfoque integraba crecimiento económico con la generación de valor agregado en distintas actividades vinculadas.

Relación entre minería y sociedad

Uno de los ejes de su discurso fue la convivencia entre minería y otras actividades productivas, particularmente la agricultura. En diversas intervenciones sostuvo que ambos sectores podían complementarse y generar beneficios compartidos, especialmente a través de recursos destinados a infraestructura hídrica.

Asimismo, defendió la necesidad de construir consensos en torno a los proyectos extractivos. En ese contexto, dejó como reflexión: “Si uno está convencido de que su proyecto es viable, que es positivo en términos económicos y sociales, vale la pena perseverar, tocar todas las puertas que sean necesarias, escuchar y dialogar; pero dialogar para concretar un Plan de Trabajo y no como una estrategia para dilatar indefinidamente. Eso no ayuda ni al inversionista ni al país y menos a la población porque se le priva de una oportunidad cierta de empleo bien remunerado”.

Una de sus principales líneas de pensamiento fue la articulación entre la minería y otras actividades económicas, especialmente el sector agrícola. Foto: Perú Info

Operaciones de Southern en Perú

Las operaciones de Southern Peru Copper Corporation en el Perú se concentran principalmente en la producción de cobre a gran escala, con unidades clave como Cuajone y Toquepala, ubicadas en el sur del país. Estas operaciones abarcan todo el proceso productivo, desde la extracción del mineral en tajos abiertos hasta su procesamiento en plantas concentradoras y su posterior refinación, lo que le permite integrar la cadena de valor del cobre dentro del territorio nacional.

En los últimos años, la compañía ha reforzado su capacidad operativa mediante inversiones sostenidas. Solo en 2025 se posicionó como la mayor productora de cobre del país, con cerca del 14,84% del total nacional, consolidando su liderazgo en el sector. Este desempeño se apoya en ampliaciones de planta, modernización de equipos y mejoras en eficiencia, como el aumento de capacidad de procesamiento en sus instalaciones.

Durante 2026, la empresa ha mantenido un fuerte dinamismo inversor, liderando el gasto en equipamiento minero y destinando recursos a la optimización de operaciones como Cuajone, con más de USD 318 millones orientados a prolongar su vida útil y reducir costos. Asimismo, impulsa nuevos proyectos como Tía María.