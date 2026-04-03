Perú

¿Hasta qué hora se puede acudir a votar en las Elecciones Perú 2026? Horario oficial de la ONPE

El organismo electoral fijó el periodo en el que los electores podrán sufragar durante los comicios generales, mientras que el incumplimiento de esta disposición puede derivar en sanciones y cobro de multas de acuerdo con la ley

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Más de 27 millones votarán el 12 de abril: este será el horario para sufragar en 2026. (Foto: Agencia Andina)
Más de 27 millones votarán el 12 de abril: este será el horario para sufragar en 2026. (Foto: Agencia Andina)

Llegar a tiempo a tu centro de votación en las Elecciones Generales 2026 es crucial para evitar multas y cumplir con tu deber cívico. La ONPE estableció un horario oficial de votación, y quienes acudan fuera de ese rango podrían enfrentar sanciones según su distrito de residencia. Además, los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa afrontan multas más altas si no cumplen su función. Planificar tu asistencia asegura que tu voto sea válido y te permite evadir costos innecesarios.

Durante la jornada del domingo 12 de abril, más de 27 millones de ciudadanos podrán elegir simultáneamente al presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino. Si ningún candidato presidencial supera el 50 % de los votos válidos al término del conteo, según la ONPE, organismo electoral, se prevé la realización de una segunda vuelta en junio, en la que participarán los dos postulantes más votados.

La ONPE explicó que el horario oficial de votación fue adoptado para garantizar seguridad, orden y facilitar el flujo de electores en una jornada de alta concurrencia. Esta regla se aplica a todos los ciudadanos habilitados. Cumplir dentro del margen horario implica ejercer el derecho al voto y evita la aplicación de multas que varían según criterios sociales y territoriales, conforme a la Ley 28859. Los designados como miembro de mesa se exponen, además, a sanciones adicionales y pierden incentivos en caso de incumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la ONPE.

Datum: uno de cada cuatro peruanos no votaría por ningún candidato en las Elecciones 2026. Infobae Perú / Captura TV - Cuarto Poder.
¿Hasta qué hora se puede acudir a votar en las Elecciones Perú 2026? Horario oficial de la ONPE. Infobae Perú / Captura TV - Cuarto Poder.

¿A qué hora cierran los locales de votación?

El día de comicios, los locales electorales abrirán a las 7 a.m. y permanecerán habilitados hasta las 6 p.m. Si bien, en un principio la ONPE determinó que la hora de cierre era a las 5 p.m., sin embargo, demoras en varios locales de votación en Lima hicieron que se dilate una hora el cierre de mesas.

El cierre en horas de la tarde busca evitar aglomeraciones y agilizar el conteo de votos. La autoridad electoral recomienda a la población distribuir su asistencia conforme al último dígito del DNI, para reducir filas y esperas; sin embargo, esta sugerencia no modifica el horario oficial.

Elecciones 2026: ONPE inicia entrenamiento virtual para garantizar correcto proceso de votación. (Foto: Agencia Andina)
Elecciones 2026: ONPE inicia entrenamiento virtual para garantizar correcto proceso de votación. (Foto: Agencia Andina)

Los centros de votación han sido asignados para recibir, de manera simultánea, el voto de millones de ciudadanos. Asistir fuera del horario asignado impide emitir el sufragio y expone al elector a sanciones administrativas, informó la ONPE.

Multas y sanciones según distrito y función

Quienes no acudan a votar el domingo 12 de abril pagarán una multa determinada por la clasificación socioeconómica del distrito de residencia, según la Ley 28859. Los electores de zonas calificadas como pobreza extrema deben abonar S/ 27,50; en distritos pobres, la sanción es de S/ 55; mientras que en áreas no pobres, la multa asciende a S/ 110.

JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Ser miembro de mesa implica obligaciones adicionales. Si alguna de las 834.660 personas seleccionadas para este cargo —según sorteo realizado por la ONPE— no cumple con su deber durante la elección, deberá pagar una multa de S/ 275. Para consultar la existencia de sanciones electorales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima autoridad electoral, ofrece una plataforma de verificación mediante el DNI.

Excusas y dispensas formales para exoneración de voto o cargo

La normativa contempla casos en los que se exime de la obligación de votar o de actuar como miembro de mesa. De acuerdo con la ONPE, las causales admitidas son impedimentos físicos o mentales notorios o graves, residencia fuera del territorio nacional, embarazo o período de lactancia de menores de dos años, personas mayores de 65 años o convivencia con impedimentos previstos por la Ley 28859.

Para las Elecciones 2026 también se votará por un Senado
Para las Elecciones 2026 también se votará por un Senado. Foto: Gobierno del Perú

Para acogerse a estas exoneraciones, la ONPE exige la presentación de la excusa ante la autoridad electoral dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación definitiva del listado de miembros. Los ciudadanos que viven en el extranjero pueden solicitar una dispensa al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de la Oficina Consular, dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, si se encuentran impedidos de votar.

Qué reciben los miembros de mesa por cumplir con su labor

Cumplir la función como miembro de mesa durante toda la jornada electoral —desde la apertura hasta el cierre del escrutinio— da derecho a un incentivo económico de S/ 165, según informó la ONPE.

Además del pago, la legislación peruana dispone “un día de descanso laboral no compensable” para el lunes siguiente a la elección, tanto para trabajadores del sector público como del privado. Los reemplazantes de miembros ausentes, designados en el momento de la votación, reciben únicamente el incentivo monetario, sin este beneficio adicional.

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