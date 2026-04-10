Ofrenda a la Pachamama, aglomeraciones y largas horas de espera marcaron los cierres de campaña en varias regiones del país

Cierre de campaña en Lima se desarrolló en un ambiente de alta tensión y competencia. (Composición: Infobae)

Las últimas horas de campaña electoral se desarrollaron bajo tensión, restricciones municipales y una alta concentración de simpatizantes en distintos puntos de la ciudad. La jornada del jueves 9 de abril dejó escenas marcadas por interrupciones, operativos de control y una fuerte presencia policial en espacios públicos donde se llevaron a cabo los mítines finales.

A pocas horas del inicio de la veda electoral, los partidos políticos concentraron sus esfuerzos en actos masivos con el objetivo de captar la atención de un electorado aún indeciso. En varios casos, estas actividades se realizaron en zonas con limitaciones normativas, lo que derivó en sanciones y cuestionamientos por parte de las autoridades locales.

En paralelo, asistentes a estos eventos reportaron dificultades logísticas, cortes de energía y momentos de tensión en medio de la multitud. Estos episodios reflejaron la presión propia del cierre de campaña, en el que cada organización buscó posicionar su mensaje en un contexto de alta competencia política.

Restricciones en el Centro Histórico y sanciones municipales

Municipalidad de Lima reiteró que el Centro Histórico es zona intangible. Difusión

La Municipalidad Metropolitana de Lima reiteró que el Centro Histórico constituye una zona intangible, en la que no se permiten concentraciones que comprometan la seguridad, el orden público o la conservación del patrimonio. A pesar de esta disposición, diversas agrupaciones realizaron actividades proselitistas en estos espacios.

Según un comunicado oficial, la entidad edil inició procedimientos administrativos sancionadores contra partidos que incumplieron estas normas. Entre los casos señalados figura el Partido Político Cívico Obras, sancionado con una multa de 24 750 soles “por la colocación de elementos y obstáculos en la vía pública”, además de “la falta de limpieza y recolección de residuos” tras una concentración en la Plaza San Martín.

En tanto, el partido Juntos por el Perú recibió una sanción de 34 375 soles por desarrollar una actividad sin autorización municipal en la Plaza Dos de Mayo. Estas medidas reflejan el control ejercido por la autoridad local en medio del cierre de campaña.

Incidentes y dificultades durante los mítines

Reporte en vivo muestra el mitin final del candidato Jorge Nieto, donde sus seguidores con banderas amarillas se vieron en la necesidad de abrir paso al transporte público, evidenciando problemas de organización. Canal N

Durante los eventos de cierre, asistentes reportaron cortes de luz en espacios clave. En la Plaza Dos de Mayo, cerca de las 8 de la noche, se produjo un apagón en medio del mitin del candidato Alfonso López Chau, lo que generó desconcierto entre los presentes.

En otro punto de la ciudad, simpatizantes que acudieron a un mitin manifestaron su respaldo a Rafael López Aliaga. En medio de la concentración, se produjeron intercambios entre asistentes debido a la presión de la multitud, lo que derivó en un despliegue de seguridad.

Además, se registraron situaciones de aglomeración en las zonas más cercanas a los escenarios. Testimonios recogidos en el lugar describen empujones entre personas que buscaban acercarse o retirarse del evento. La situación obligó la intervención de efectivos policiales para restablecer el orden.

Algunos candidatos optaron por incluir elementos simbólicos en sus actividades finales. Ronald Atencio, representante del partido Venceremos, inició su mitin en Cusco con una ofrenda a la Pachamama, en un acto que marcó el inicio de su cierre de campaña.

El candidato Ronald Atencio participa en una emotiva ceremonia de ofrenda a la Pachamama durante un concurrido mitin. Arrodillado en el escenario, hace sonar el pututu ante la multitud de simpatizantes. X

Por su parte, Jorge Nieto, candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, realizó su actividad en un contexto de restricciones municipales que limitaron el desarrollo de su evento. A pesar de estas condiciones, el mitin se llevó a cabo con gran cantidad de simpatizantes.

Impacto en el transporte y servicios públicos

El desarrollo de estos eventos también afectó la circulación en la ciudad. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que, debido a una concentración en la Plaza Dos de Mayo, el servicio Aerodirecto Centro operó solo hasta la avenida Pacasmayo en ambos sentidos.

Asimismo, el cierre de la avenida 9 de Diciembre obligó a desviar la ruta 404 del corredor Morado por la avenida 28 de Julio hacia Magdalena. En dirección a San Juan de Lurigancho, las unidades circularon por las avenidas 28 de Julio o Bolivia.

Plazos legales y cierre de actividades proselitistas

El vocero del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Ramos, precisó que las organizaciones políticas podían realizar actividades proselitistas hasta el jueves a las 23:59. Después de ese horario, la normativa prohíbe cualquier acto público de difusión política.

Este límite establece el cierre formal de la campaña electoral y da paso a un periodo previo a la votación en el que no se permite propaganda. Según lo indicado, “el desarrollo de estos eventos se encuentra dentro del plazo establecido por la normativa electoral”.

La regulación obliga a los partidos a concentrar sus actividades en un tiempo definido, lo que explica la intensidad de los eventos registrados durante la jornada.