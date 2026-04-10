Fiscalía allana viviendas de mujeres contratadas en el gobierno de José Jerí

Allanan casas de mujeres que fueron contratadas en el gobierno de José Jerí. América TV

La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú allanaron esta madrugada un grupo de viviendas de amigas y mujeres contratadas durante el gobierno del destituido expresidente José Jerí, sobre todo luego de reunirse con este último en Palacio de Gobierno, tal como advirtieron diversos reportajes periodísticos.

Cabe precisar que la investigación contra las mujeres está a cargo de un despacho provincial, la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, y la medida fue autorizada por un juzgado de investigación preparatoria de Lima.

Esta Fiscalía no podría requerir allanar el domicilio del expresidente José Jerí. Esto solo podría ser solicitado por la Fiscalía de la Nación, a cargo de Tomás Gálvez, y tendría que ser eventualmente autorizado por la Corte Suprema.

Jerí es investigado por presunto tráfico de influencias en su gobierno por contratar a allegadas. Foto: composición/Ministerio Público

Megaoperativo

La fiscal provincial Roxana Inés Espinoza Paucar lideró el megaoperativo contra una presunta red de corrupción dedicada a la emisión de órdenes de servicio y designaciones irregulares durante la administración de Jerí.

Según informó el Ministerio Público, en total se allanaron 23 inmuebles: 19 en Lima Centro, uno en Lima Norte, uno en Lima Este, uno en el Callao y uno en el departamento de Huánuco. “El objetivo de la diligencia es recabar documentos y equipos tecnológicos que permitan esclarecer el delito de negociación incompatible”, comunicaron.

Entre las viviendas allanadas se encuentra la de Lady Guadalupe Vela, quien visitó el despacho presidencial el 1 de noviembre de 2025 en una reunión nocturna (desde las 18:48 hasta las 23:56 horas) y pocos días después, obtuvo una orden de servicio en EsSalud por más de S/6.330 soles. Posteriormente, obtuvo un contrato como asesora en el Ministerio del Ambiente (Minam) por aproximadamente S/11.000 soles mensuales a través del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG).

Ante el reportaje, la Contraloría General inició un proceso de recopilación de información sobre sus contratos y los de otras jóvenes que visitaron Palacio, mientras que la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra el presidente Jerí por presunto tráfico de influencias.

Ante la intensa exposición mediática, Guadalupe Vela presentó su renuncia al Minam a inicios de febrero de 2026. En un comunicado, defendió su trayectoria en temas ambientales y de empoderamiento femenino, calificó la cobertura como “injusta” y discriminatoria por razones de género, y aclaró que renunciaba para proteger su bienestar personal.