José Jerí reaparece, sugiere que postulará a la presidencia en 2031 y anuncia libro sobre funcionarias contratadas tras visitarlo

José Jerí declaró que su destitución fue resultado de una combinación de factores e intereses que no previó, y consideró que parte de lo ocurrido “es digno de una novela de ciencia ficción”

El exgobernante interino José Jerí reapareció este domingo, a pocos días de las elecciones generales, en una entrevista televisiva donde dejó abierta la posibilidad de postularse como candidato presidencial en 2031.

El exmandatario, destituido tras el escándalo por reuniones reservadas con empresarios chinos y señalado por la contratación de funcionarias que antes se habían reunido en el Palacio de Gobierno, abordó estos episodios durante el diálogo con la periodista Milagros Leiva en Panamericana TV.

“Yo creo que (mi salida) fue una suma de factores. Intereses que en su momento no pude ver. (...) Lo demás ya es digno de una novela de ciencia ficción, una novela de drama (...) tal vez en su momento me anime a escribir una suerte de memorias donde pueda recopilar toda esa fantasía que se creó en torno a muchas situaciones”, afirmó.

Añadió que “sin lugar a dudas” su libro eventualmente podría incluir anécdotas sobre lo que implicaron los meses en la presidencia y “la narrativa de todo lo que se hizo y se quiso encaminar” respecto a las contrataciones de funcionarias que previamente lo visitaron en su despacho, una de ellas durante toda la noche de Halloween, según los registros oficiales de ingreso y salida de la sede presidencial.

El exgobernante afirmó que está colaborando con la fiscalía en las investigaciones por tráfico de influencias y contrataciones irregulares, y sostuvo que no cometió ningún delito

“Como toda investigación que es reservada, no puedo dar mayores detalles, pero ya soy parte del proceso, estoy colaborando con todo lo que se va pidiendo, siguiendo todas las indicaciones que manda la fiscalía para que esto se esclarezca finalmente, como va a ocurrir finalmente. Si hay objetividad de parte de la fiscalía, esto acabará como un episodio, como una anécdota, porque no hay delito que haya sido perpetrado”, afirmó.

“Muchos olvidaron o quisieron olvidarse del trabajo que se hacía de los operativos de madrugada. Vieron las cosas como querían verlas o como querían venderlas. Yo todavía respondo en redes directamente aclarando: ‘Oye, ¿pero qué hacían a tal hora de la madrugada?’ No se acuerdan de los operativos, no se acuerdan cuando salíamos, cuando regresábamos. Yo tengo la conciencia plena y tranquila", siguió.

La caída de Jerí tuvo como detonante una serie de vídeos de cámaras de seguridad revelaron que acudió el 26 de diciembre a cenar encapuchado, con la aparente intención de no ser reconocido, a un chifa del empresario Zhihua ‘Johnny’ Yang, a cuya tienda llegó también el 6 de enero, horas después de que ese local hubiese sido clausurado por las autoridades municipales por incumplir normativas locales.

Solo el fujimorismo, el principal partido en el Congreso, conservó su apoyo explícito hacia el exmandatario transitorio, incluso cuando la Fiscalía abrió investigaciones por tráfico de influencias debido a las reuniones reservadas.

Jerí justificó las reuniones nocturnas en Palacio por la realización de operativos y criticó la forma en que se interpretaron los hechos tras la difusión de los vídeos de seguridad

“Yo soy una persona que procura ser fiel a sus principios, fiel a lo que recibí y fiel hasta el final. Siempre he sido de ese tipo de personas. Tengo algunas coincidencias y también seguramente no soy muy convencional respecto a otros políticos”, expresó al insinuar un distanciamiento con Somos Perú, agrupación a la que pertenece.

Jerí mencionó que entre sus planes figura llegar al Senado. “La vida te da segundas oportunidades, y sobre la base de ello seguiremos caminando”, dijo. Consultado sobre una posible candidatura presidencial, reiteró: “Mi primera expectativa es llegar al Senado, volver al Parlamento. Nunca descarto que la vida te pone segundas oportunidades”.

Antes de ser presidente del Congreso, le fue archivada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, una denuncia de violación presuntamente ocurrida a finales de 2024 y también ha sido acusado de presunto enriquecimiento ilícito por supuestamente pedir sumas de dinero a cambio de impulsar proyectos de ley en la comisión de Presupuesto.