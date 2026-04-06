Perú

José Jerí reaparece, sugiere que postulará a la presidencia en 2031 y anuncia libro sobre funcionarias contratadas tras visitarlo

El exmandatario interino reapareció en televisión a menos de una semana de las elecciones para abordar los escándalos que marcaron su salida del Gobierno, las investigaciones en su contra y su futuro político

Guardar
José Jerí
José Jerí declaró que su destitución fue resultado de una combinación de factores e intereses que no previó, y consideró que parte de lo ocurrido “es digno de una novela de ciencia ficción”

El exgobernante interino José Jerí reapareció este domingo, a pocos días de las elecciones generales, en una entrevista televisiva donde dejó abierta la posibilidad de postularse como candidato presidencial en 2031.

El exmandatario, destituido tras el escándalo por reuniones reservadas con empresarios chinos y señalado por la contratación de funcionarias que antes se habían reunido en el Palacio de Gobierno, abordó estos episodios durante el diálogo con la periodista Milagros Leiva en Panamericana TV.

“Yo creo que (mi salida) fue una suma de factores. Intereses que en su momento no pude ver. (...) Lo demás ya es digno de una novela de ciencia ficción, una novela de drama (...) tal vez en su momento me anime a escribir una suerte de memorias donde pueda recopilar toda esa fantasía que se creó en torno a muchas situaciones”, afirmó.

Añadió que “sin lugar a dudas” su libro eventualmente podría incluir anécdotas sobre lo que implicaron los meses en la presidencia y “la narrativa de todo lo que se hizo y se quiso encaminar” respecto a las contrataciones de funcionarias que previamente lo visitaron en su despacho, una de ellas durante toda la noche de Halloween, según los registros oficiales de ingreso y salida de la sede presidencial.

El exgobernante afirmó que está colaborando con la fiscalía en las investigaciones por tráfico de influencias y contrataciones irregulares, y sostuvo que no cometió ningún delito
El exgobernante afirmó que está colaborando con la fiscalía en las investigaciones por tráfico de influencias y contrataciones irregulares, y sostuvo que no cometió ningún delito

“Como toda investigación que es reservada, no puedo dar mayores detalles, pero ya soy parte del proceso, estoy colaborando con todo lo que se va pidiendo, siguiendo todas las indicaciones que manda la fiscalía para que esto se esclarezca finalmente, como va a ocurrir finalmente. Si hay objetividad de parte de la fiscalía, esto acabará como un episodio, como una anécdota, porque no hay delito que haya sido perpetrado”, afirmó.

“Muchos olvidaron o quisieron olvidarse del trabajo que se hacía de los operativos de madrugada. Vieron las cosas como querían verlas o como querían venderlas. Yo todavía respondo en redes directamente aclarando: ‘Oye, ¿pero qué hacían a tal hora de la madrugada?’ No se acuerdan de los operativos, no se acuerdan cuando salíamos, cuando regresábamos. Yo tengo la conciencia plena y tranquila", siguió.

La caída de Jerí tuvo como detonante una serie de vídeos de cámaras de seguridad revelaron que acudió el 26 de diciembre a cenar encapuchado, con la aparente intención de no ser reconocido, a un chifa del empresario Zhihua ‘Johnny’ Yang, a cuya tienda llegó también el 6 de enero, horas después de que ese local hubiese sido clausurado por las autoridades municipales por incumplir normativas locales.

Solo el fujimorismo, el principal partido en el Congreso, conservó su apoyo explícito hacia el exmandatario transitorio, incluso cuando la Fiscalía abrió investigaciones por tráfico de influencias debido a las reuniones reservadas.

Jerí justificó las reuniones nocturnas en Palacio por la realización de operativos y criticó la forma en que se interpretaron los hechos tras la difusión de los vídeos de seguridad
Jerí justificó las reuniones nocturnas en Palacio por la realización de operativos y criticó la forma en que se interpretaron los hechos tras la difusión de los vídeos de seguridad

“Yo soy una persona que procura ser fiel a sus principios, fiel a lo que recibí y fiel hasta el final. Siempre he sido de ese tipo de personas. Tengo algunas coincidencias y también seguramente no soy muy convencional respecto a otros políticos”, expresó al insinuar un distanciamiento con Somos Perú, agrupación a la que pertenece.

Jerí mencionó que entre sus planes figura llegar al Senado. “La vida te da segundas oportunidades, y sobre la base de ello seguiremos caminando”, dijo. Consultado sobre una posible candidatura presidencial, reiteró: “Mi primera expectativa es llegar al Senado, volver al Parlamento. Nunca descarto que la vida te pone segundas oportunidades”.

Antes de ser presidente del Congreso, le fue archivada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, una denuncia de violación presuntamente ocurrida a finales de 2024 y también ha sido acusado de presunto enriquecimiento ilícito por supuestamente pedir sumas de dinero a cambio de impulsar proyectos de ley en la comisión de Presupuesto.

Temas Relacionados

José Jeríperu-politicaElecciones 2026

Más Noticias

Planes de Gobierno sobre Economía 2026-2031: propuestas de los candidatos presidenciales en las Elecciones 2026

Fuerza Popular, Renovación Popular, País para Todos, Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Obras, Ahora Nación y Primero la Gente presentan enfoques distintos para el desarrollo económico. El informe detalla sus propuestas sobre disciplina fiscal, digitalización, innovación, formalización y diversificación productiva, y revela las novedades de cada propuesta

Planes de Gobierno sobre Economía 2026-2031: propuestas de los candidatos presidenciales en las Elecciones 2026

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas

La ciudad andina se caracteriza por un clima seco con variaciones dependiendo de la estación del año

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas

La metamorfosis de José Domingo Pérez: de perseguir la corrupción a streamer y abogado del encarcelado Pedro Castillo

El retirado fiscal anticorrupción asumió la defensa del expresidente condenado por su fallido autogolpe y señalado como cabecilla de una organización criminal, a quien califica como “preso político”

La metamorfosis de José Domingo Pérez: de perseguir la corrupción a streamer y abogado del encarcelado Pedro Castillo

Zé Ricardo traza su línea de trabajo con Sporting Cristal incluyendo a Felipe Vizeu en sus planes: “Siempre fue goleador, espero que se motive”

Aunque Vizeu no ha cuajado presentaciones adecuadas en las últimas semanas, cuenta con el total respaldo del nuevo técnico ‘celeste’, con quien trabajó en sus inicios en el Flamengo

Zé Ricardo traza su línea de trabajo con Sporting Cristal incluyendo a Felipe Vizeu en sus planes: “Siempre fue goleador, espero que se motive”

¿Cuándo es el cierre de campaña en Perú? Conoce las fechas clave de los mítines finales de los candidatos presidenciales

El Jurado Nacional de Elecciones fijó el jueves a las 23:59 como límite para mítines, en una campaña marcada por alta fragmentación y voto indeciso

¿Cuándo es el cierre de campaña en Perú? Conoce las fechas clave de los mítines finales de los candidatos presidenciales
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Planes de Gobierno sobre Economía 2026-2031: propuestas de los candidatos presidenciales en las Elecciones 2026

Planes de Gobierno sobre Economía 2026-2031: propuestas de los candidatos presidenciales en las Elecciones 2026

La metamorfosis de José Domingo Pérez: de perseguir la corrupción a streamer y abogado del encarcelado Pedro Castillo

¿Cuándo es el cierre de campaña en Perú? Conoce las fechas clave de los mítines finales de los candidatos presidenciales

Rafael López Aliaga promete tablets para modernizar la educación y evitar la “Acuñización” de los niños: “Estamos creando clones de Acuña”

José Domingo Pérez asume la defensa legal de Pedro Castillo: “Es un preso político y está secuestrado”

ENTRETENIMIENTO

Hugo García e Isabella Ladera comparten la tierna revelación del género de su bebé: "Se viene nuestro campeón mundial”

Hugo García e Isabella Ladera comparten la tierna revelación del género de su bebé: "Se viene nuestro campeón mundial”

Gisela Valcárcel aclara que no produce ‘La granja VIP’ tras reclamos de usuarios por polémicas: “Yo no la hago”

Murió José María ‘Chema’ Salcedo, ‘la voz de la radio’, a los 79 años tras una larga lucha contra el cáncer

Entradas BTS en Perú: Ticketmaster empleará tecnología antibots para la venta de boletos

La Manada anuncia que su productor, Abneer Robles, ya no va más en el podcast: “Este proyecto existe gracias a él”

DEPORTES

Zé Ricardo traza su línea de trabajo con Sporting Cristal incluyendo a Felipe Vizeu en sus planes: “Siempre fue goleador, espero que se motive”

Zé Ricardo traza su línea de trabajo con Sporting Cristal incluyendo a Felipe Vizeu en sus planes: “Siempre fue goleador, espero que se motive”

A qué hora juega Universitario vs Tolima: partido por fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs San Martín: día, hora y canal TV del extra game que define al finalista de la Liga Peruana de Vóley 2026

Facundo Morando palpita una final exigente para Alianza Lima: “Sea contra Universitario o San Martín, va a ser durísimo”

Paolo Guerrero se quejó con el árbitro y realizó gestos contra los hinchas de Universitario tras derrota de Alianza Lima