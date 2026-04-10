Perú

Alejandra Baigorria padece bruxismo y se aplica bótox en medio de crisis con Said Palao: “Por el estrés”

La empresaria mostró su tratamiento tras ser diagnosticada con bruxismo, mientras atraviesa un momento personal complejo

Guardar
En una entrevista exclusiva para 'Amor y Fuego', Alejandra Baigorria se pronuncia sobre el comportamiento de su esposo Said Palao y asegura que se tomará todo el tiempo necesario para tomar una decisión sobre su matrimonio. Video: Willax TV / Amor y Fuego

La vida pública de Alejandra Baigorria vuelve a situarse en el centro de la atención mediática, esta vez por una combinación de factores que han generado preocupación y curiosidad entre sus seguidores: una afección física dolorosa, un procedimiento estético y el contexto emocional marcado por los rumores de crisis con Said Palao.

Todo comenzó cuando la popular ‘gringa de Gamarra’ acudió a una consulta especializada en estética facial, donde fue sometida a una evaluación detallada. Lo que inicialmente parecía un chequeo rutinario terminó revelando una condición que no había sido diagnosticada previamente: bruxismo, un trastorno que afecta a muchas personas y que, en su caso, ya estaba generando efectos visibles en su rostro.

Durante la revisión, el especialista explicó con claridad el origen y las consecuencias de esta afección. “Se da cuando estamos descansando y pensamos en los problemas del día a día. En ese momento apretamos los dientes y ese músculo masetero crece. Esto se atrofia y ensancha la cara”, detalló el doctor, haciendo referencia directa al impacto que el estrés puede tener en el cuerpo, incluso durante el sueño.

Ale Baigorria se aplica bótox tras ser diagnosticada con bruxismo en medio de rumores de separación. Captura: @alejandrabaigorria.
Ale Baigorria se aplica bótox tras ser diagnosticada con bruxismo en medio de rumores de separación. Captura: @alejandrabaigorria.

Inició tratamiento

El bruxismo, caracterizado por el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, no solo genera molestias físicas como dolor mandibular o cefaleas, sino que también puede modificar la estructura del rostro debido al crecimiento del músculo masetero. En ese contexto, la recomendación médica fue clara: iniciar un tratamiento que ayudara a relajar la zona afectada y prevenir mayores complicaciones.

Fue así como Alejandra Baigorria decidió someterse a la aplicación de bótox, un procedimiento que, más allá de su uso estético, también tiene fines terapéuticos en casos como este. La intervención fue compartida por la propia empresaria a través de sus historias de Instagram, donde mostró tanto el proceso como los resultados inmediatos, generando una rápida reacción entre sus seguidores.

Ale Baigorria se aplica bótox tras ser diagnosticada con bruxismo en medio de rumores de separación. Captura: @alejandrabaigorria.
Ale Baigorria se aplica bótox tras ser diagnosticada con bruxismo en medio de rumores de separación. Captura: @alejandrabaigorria.

Las imágenes difundidas evidenciaron el momento exacto en que se le aplicaban las inyecciones en la zona mandibular, así como el cambio posterior en la apariencia de su rostro. Para muchos, este gesto de exposición pública fue una forma de normalizar el tratamiento del bruxismo y visibilizar una condición que, aunque común, no siempre es abordada abiertamente.

Sin embargo, este episodio no puede analizarse de manera aislada. Ocurre en un momento particularmente sensible en la vida personal de la empresaria, marcado por constantes especulaciones sobre una posible crisis en su relación con Said Palao. En los últimos días, ambos han sido objeto de comentarios en redes sociales y programas de espectáculos, donde se ha cuestionado la estabilidad de su vínculo.

Frente a este escenario, Baigorria decidió pronunciarse y dejar en claro su posición, adoptando un tono firme pero reflexivo. “La decisión la voy a tomar yo, me puedo demorar un año y nadie tiene por qué juzgarme. Estoy tranquila, haciendo las cosas a mi manera. Tomaré una decisión según lo que me dicte mi corazón”, expresó.

Ale Baigorria se aplica bótox tras ser diagnosticada con bruxismo en medio de rumores de separación. Captura: @alejandrabaigorria.
Ale Baigorria se aplica bótox tras ser diagnosticada con bruxismo en medio de rumores de separación. Captura: @alejandrabaigorria.

No habla de su relación con Said Palao

Sus palabras reflejan una actitud de autonomía y calma, en contraste con el ruido mediático que rodea su relación. Lejos de confirmar o desmentir una separación, la empresaria optó por enfocarse en su propio proceso, marcando distancia de las expectativas del público y de los tiempos impuestos por la opinión mediática.

Por ahora, no hay una confirmación oficial sobre el estado de su relación con Said Palao. Lo que sí ha quedado claro es que Baigorria está enfocada en su bienestar físico y emocional, tomando decisiones a su propio ritmo y bajo sus propios términos.

Ale Baigorria se aplica bótox tras ser diagnosticada con bruxismo en medio de rumores de separación. Captura: @alejandrabaigorria.
Ale Baigorria se aplica bótox tras ser diagnosticada con bruxismo en medio de rumores de separación. Captura: @alejandrabaigorria.

Temas Relacionados

Alejandra BaigorriaSaid Palaoestrésbruxismoperu-entretenimiento

Más Noticias

Estados Unidos impone aranceles de hasta 50% a manufacturas de cobre peruano: cerca de USD 500 millones en exportaciones afectadas

La medida arancelaria reconfigura las condiciones de acceso para productos industrializados peruanos en el mercado estadounidense y plantea nuevos desafíos para la competitividad del sector exportador

Estados Unidos impone aranceles de hasta 50% a manufacturas de cobre peruano: cerca de USD 500 millones en exportaciones afectadas

Fuerte temblor de 4.9 sacude Lima: IGP reporta que epicentro fue en Cañete

Un sismo se registró la tarde del 9 de abril a 28 km al sur de Mala con una profundidad de 56 km, según el Instituto Geofísico del Perú

Fuerte temblor de 4.9 sacude Lima: IGP reporta que epicentro fue en Cañete

Korina Rivadeneira y Mario Hart no duermen juntos: Imágenes los muestran en Chorrillos y Lurín

Aunque no confirman ruptura, la pareja enfrenta rumores tras ser captados con rutinas separadas. Mario Hart aseguró que siguen siendo familia, pero evitó aclarar su situación sentimental actual

Korina Rivadeneira y Mario Hart no duermen juntos: Imágenes los muestran en Chorrillos y Lurín

Resultados de la Kábala del 9 de abril de 2026: números ganadores y sorteo completo

Como cada jueves, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Resultados de la Kábala del 9 de abril de 2026: números ganadores y sorteo completo

Magaly Medina desata polémica por duros comentarios sobre look de Marisol: “No tiene espejo, ni como protagonista de ‘Frutinovela’”

La conductora de espectáculos lanzó comentarios sobre el físico y vestuario de la cantante de cumbia

Magaly Medina desata polémica por duros comentarios sobre look de Marisol: “No tiene espejo, ni como protagonista de ‘Frutinovela’”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Álvarez realizó su último mitin en Lima: así fue el cierre de campaña del candidato presidencial de País para Todos

Carlos Álvarez realizó su último mitin en Lima: así fue el cierre de campaña del candidato presidencial de País para Todos

Cierre de campaña de Keiko Fujimori: Candidata realizó su último mitin con Lucía de la Cruz previo a las Elecciones 2026

Loreto elige a sus próximos diputados: la lista de quiénes postulan en las Elecciones 2026

MML intentó frenar mitines finales de Nieto y López Chau en centro de Lima: fiscalizadores presentes y apagón en espacio público

Cuñada del congresista Alejandro Aguinaga obtuvo órdenes de servicio en EsSalud por más de S/ 64 mil

ENTRETENIMIENTO

Korina Rivadeneira y Mario Hart no duermen juntos: Imágenes los muestran en Chorrillos y Lurín

Korina Rivadeneira y Mario Hart no duermen juntos: Imágenes los muestran en Chorrillos y Lurín

Magaly Medina desata polémica por duros comentarios sobre look de Marisol: “No tiene espejo, ni como protagonista de ‘Frutinovela’”

Magaly Medina cuestiona para qué sirve el Parlamento Andino y sus reconocimientos: “Hagamos OnlyFans para que nos condecoren”

Gustavo Salcedo pide disculpas públicas a Maju Mantilla y niega reconciliación: "Solo nos une nuestra familia”

Maroon 5 vuelve a Perú tras una década: fecha, lugar y precios de entradas para su show

DEPORTES

Ganaron más que un boleto a la final: Alianza Lima y San Martín representarán al Perú en el Sudamericano de Clubes 2027

Ganaron más que un boleto a la final: Alianza Lima y San Martín representarán al Perú en el Sudamericano de Clubes 2027

Directivo de Universitario deja mensaje de optimismo tras dura eliminación ante San Martín: “Pronto nos tocará estar en una final”

El duro comunicado de Cusco FC tras la polémica actuación del VAR en la derrota ante Flamengo por la Copa Libertadores 2026

Remontada memorable de Diego Elías: venció al número uno Mostafa Asal y alcanzó la final de El Gouna International Open 2026

Triunfazo de Perú en la Billie Jean King Cup: remontó a Chile y se juega la clasificación ante Brasil en la Zona Americana I