Alejandra Baigorria padece bruxismo y se aplica bótox en medio de crisis con Said Palao: “Por el estrés”

En una entrevista exclusiva para 'Amor y Fuego', Alejandra Baigorria se pronuncia sobre el comportamiento de su esposo Said Palao y asegura que se tomará todo el tiempo necesario para tomar una decisión sobre su matrimonio. Video: Willax TV / Amor y Fuego

La vida pública de Alejandra Baigorria vuelve a situarse en el centro de la atención mediática, esta vez por una combinación de factores que han generado preocupación y curiosidad entre sus seguidores: una afección física dolorosa, un procedimiento estético y el contexto emocional marcado por los rumores de crisis con Said Palao.

Todo comenzó cuando la popular ‘gringa de Gamarra’ acudió a una consulta especializada en estética facial, donde fue sometida a una evaluación detallada. Lo que inicialmente parecía un chequeo rutinario terminó revelando una condición que no había sido diagnosticada previamente: bruxismo, un trastorno que afecta a muchas personas y que, en su caso, ya estaba generando efectos visibles en su rostro.

Durante la revisión, el especialista explicó con claridad el origen y las consecuencias de esta afección. “Se da cuando estamos descansando y pensamos en los problemas del día a día. En ese momento apretamos los dientes y ese músculo masetero crece. Esto se atrofia y ensancha la cara”, detalló el doctor, haciendo referencia directa al impacto que el estrés puede tener en el cuerpo, incluso durante el sueño.

Ale Baigorria se aplica bótox tras ser diagnosticada con bruxismo en medio de rumores de separación. Captura: @alejandrabaigorria.

Inició tratamiento

El bruxismo, caracterizado por el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, no solo genera molestias físicas como dolor mandibular o cefaleas, sino que también puede modificar la estructura del rostro debido al crecimiento del músculo masetero. En ese contexto, la recomendación médica fue clara: iniciar un tratamiento que ayudara a relajar la zona afectada y prevenir mayores complicaciones.

Fue así como Alejandra Baigorria decidió someterse a la aplicación de bótox, un procedimiento que, más allá de su uso estético, también tiene fines terapéuticos en casos como este. La intervención fue compartida por la propia empresaria a través de sus historias de Instagram, donde mostró tanto el proceso como los resultados inmediatos, generando una rápida reacción entre sus seguidores.

Ale Baigorria se aplica bótox tras ser diagnosticada con bruxismo en medio de rumores de separación. Captura: @alejandrabaigorria.

Las imágenes difundidas evidenciaron el momento exacto en que se le aplicaban las inyecciones en la zona mandibular, así como el cambio posterior en la apariencia de su rostro. Para muchos, este gesto de exposición pública fue una forma de normalizar el tratamiento del bruxismo y visibilizar una condición que, aunque común, no siempre es abordada abiertamente.

Sin embargo, este episodio no puede analizarse de manera aislada. Ocurre en un momento particularmente sensible en la vida personal de la empresaria, marcado por constantes especulaciones sobre una posible crisis en su relación con Said Palao. En los últimos días, ambos han sido objeto de comentarios en redes sociales y programas de espectáculos, donde se ha cuestionado la estabilidad de su vínculo.

Frente a este escenario, Baigorria decidió pronunciarse y dejar en claro su posición, adoptando un tono firme pero reflexivo. “La decisión la voy a tomar yo, me puedo demorar un año y nadie tiene por qué juzgarme. Estoy tranquila, haciendo las cosas a mi manera. Tomaré una decisión según lo que me dicte mi corazón”, expresó.

Ale Baigorria se aplica bótox tras ser diagnosticada con bruxismo en medio de rumores de separación. Captura: @alejandrabaigorria.

No habla de su relación con Said Palao

Sus palabras reflejan una actitud de autonomía y calma, en contraste con el ruido mediático que rodea su relación. Lejos de confirmar o desmentir una separación, la empresaria optó por enfocarse en su propio proceso, marcando distancia de las expectativas del público y de los tiempos impuestos por la opinión mediática.

Por ahora, no hay una confirmación oficial sobre el estado de su relación con Said Palao. Lo que sí ha quedado claro es que Baigorria está enfocada en su bienestar físico y emocional, tomando decisiones a su propio ritmo y bajo sus propios términos.

Ale Baigorria se aplica bótox tras ser diagnosticada con bruxismo en medio de rumores de separación. Captura: @alejandrabaigorria.