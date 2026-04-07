Alejandra Baigorria disfrutó en yate sin Said Palao y Onelia Molina se divierte en Tarapoto con Kevin Díaz

Tras el escándalo de la 'operación Argentina', las parejas de la farándula tomaron rumbos distintos. Alejandra Baigorria viajó con su familia a Piura, mientras que Onelia Molina se fue de fiesta a Tarapoto con Kevin Díaz, dejando a sus exparejas en el olvido. Magaly TV La Firme/ ATV.

La resaca mediática de la llamada ‘Operación Argentina’ sigue generando capítulos. Esta vez, desde el set de Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina trazó un panorama que, más allá del espectáculo, deja ver cómo un grupo que solía mostrarse unido hoy transita caminos separados, marcado por lo que ella misma denomina una lista de ‘damnificados’.

“Hay una lista de damnificados de la Operación Argentina, porque ese grupo se deshizo. Las parejas no están juntas, por lo menos en este tiempo. Y Alejandra Baigorria, por ejemplo, ya no se llevó de viaje a su gerente general, sino que se fue con su familia al norte. Mario Irivarren se fue a una playa del Caribe, y Onelia se fue a Tarapoto con sus amigos guerreritos”,dijo en un inicio Magaly.

“Todos, cada uno, por su lado. Hasta seguramente yo pienso que esta Semana Santa ya tenían hasta todos planes juntos. Planes que la Operación Argentina terminó sepultando”, expresó la periodista.

Alejandra Baigorria, Onelia Molina y Mario Irivarren toman rumbos distintos tras ampay, según Magaly. Captura: Magaly TV La Firme.

Alejandra Baigorria de viaje con su familia

En ese contexto, las imágenes por un lado notan a Alejandra Baigorria que optó por refugiarse en su entorno más cercano, viajando al norte del país en compañía de su familia. Según el informe, su destino fue Piura, específicamente las playas de El Ñuru, donde se dejó ver relajada, disfrutando de momentos familiares y proyectando una imagen de tranquilidad tras la tormenta mediática.

“Ahí va. Ahí está, ahorita que saluda. Alejandra nos saluda porque no sabe que somos nosotros, pero ella parece que cree que castigar a Said es dejarlo en su casa de Miraflores mientras ella viaja con su familia, porque ahora que la pega de buena gente se llevó a su abuela y a su nana a las playas El Ñuru, en Piura”, narró la voz en off del programa, en un tono característico que mezcla ironía con observación.

Alejandra Baigorria, Onelia Molina y Mario Irivarren toman rumbos distintos tras ampay, según Magaly. Captura: Magaly TV La Firme.

Said Palao se quedó en Lima haciendo deporte

El reportaje también enfatizó los beneficios que rodearon el viaje de la empresaria, sugiriendo que incluso contó con facilidades logísticas propias de su estilo de vida. “Después de tiempo, Said se perdió una y no gozó de los canjes de la Baigorria, que tuvo por canje traslado al aeropuerto y hasta jato le prestaron para que haga fogata frente al mar y que se quede con su batería de leales”, añadieron, reforzando la idea de que la influencer continuó con su rutina, aunque sin la presencia de su pareja.

Mientras tanto, Said Palao habría quedado en Lima, llevando una vida más discreta. El informe lo describe en un tono casi anecdótico, alejado del ritmo de viajes y celebraciones que caracterizó etapas anteriores de su relación con Baigorria.

Alejandra Baigorria, Onelia Molina y Mario Irivarren toman rumbos distintos tras ampay, según Magaly. Captura: Magaly TV La Firme.

Onelia Molina junto a Kevin Díaz

En paralelo, Onelia Molina también tomó distancia, pero desde otra perspectiva. Su destino fue Tarapoto, donde viajó junto a amigos vinculados al reality Esto es guerra. Allí, entre paisajes naturales, cataratas y salidas nocturnas, la odontóloga se mostró activa y sonriente, en lo que muchos interpretaron como una forma de cerrar un ciclo tras su ruptura con Mario Irivarren.

Alejandra Baigorria, Onelia Molina y Mario Irivarren toman rumbos distintos tras ampay, según Magaly. Captura: Magaly TV La Firme.

El informe no dejó de lado los detalles de su estadía, destacando tanto sus actividades turísticas como su vida social. “Onelia ni bien acabó con Mario, ya estuvo en una fiesta con ese Kevin. Entrena con él, como para darle celos a Iribarren, quizás”, se comentó, insinuando posibles motivaciones detrás de sus interacciones.

Además, se resaltó el contraste entre su imagen diurna y nocturna. “Onelia incluso quiso mostrarnos su cuarto, que parece muy espacioso para una sola persona… pero ya en la noche la volvimos a ver en una disco donde se veía sonriente al lado de su clavo, digo, al lado de su amigo Kevin Díaz”, añadió la narración, manteniendo el tono sarcástico del programa.

Alejandra Baigorria, Onelia Molina y Mario Irivarren toman rumbos distintos tras ampay, según Magaly. Captura: Magaly TV La Firme.

Mario Irivarren se fue al Caribe

Por su parte, Mario Irivarren decidió alejarse aún más, viajando al Caribe, específicamente a Aruba, donde fue visto disfrutando de salidas nocturnas junto a amigos. El informe remarca que, lejos de mostrarse afectado, el exchico reality optó por continuar con su vida social sin señales evidentes de introspección.

“Mario no la pasa mal, ni se puso en penitencia, al contrario, salió a una disco junto a su causa Perico, tomando chelita en la barra de este local… no toneaba como en Argentina, pero igual la pasó very good”, se comentó, reforzando la imagen de despreocupación.

Alejandra Baigorria, Onelia Molina y Mario Irivarren toman rumbos distintos tras ampay, según Magaly. Captura: Magaly TV La Firme.