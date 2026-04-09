Perú

Keiko Fujimori destaca amistad entre su hija, Kyara Villanella, y la hija de Ricardo Belmont: “Más allá de la política”

La candidata señaló que ambas jóvenes se visitan con frecuencia y que existe un vínculo cercano entre las familias

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Keiko Fujimori se muestra orgullosa de la amistad que su hija Kyara tiene con la hija de Ricardo Belmont, uno de sus rivales políticos en las elecciones 2026. (Crédito: YT/@Exitosa)

A pocos días de las elecciones generales 2026, la candidata presidencial Keiko Fujimori se refirió a su relación indirecta con el también aspirante al Ejecutivo Ricardo Belmont, en un contexto marcado por el avance de ambos en la intención de voto. Según la última encuesta difundida el 5 de abril, Fujimori encabeza la intención de voto, mientras que Belmont registra un incremento en su respaldo ciudadano.

En ese escenario, la lideresa de Fuerza Popular reveló un aspecto personal que vincula a ambas familias. Durante una entrevista, confirmó que su hija mayor, Kyara Villanella, mantiene una relación de amistad con Kristen Belmont, hija del exalcalde de Lima. La candidata detalló que conoce a la joven y que ambas familias han tenido contacto en distintas ocasiones.

Keiko Fujimori revela vínculo entre su hija y la hija de Ricardo Belmont en plena campaña electoral. (Foto composición: Infobae Perú/REUTERS/Angela Ponce/Difusión)
Keiko Fujimori revela vínculo entre su hija y la hija de Ricardo Belmont en plena campaña electoral. (Foto composición: Infobae Perú/REUTERS/Angela Ponce/Difusión)

Cercanía y relación personal

Fujimori precisó que tanto su hija como Kristen Belmont se visitan con frecuencia, lo que ha permitido fortalecer un vínculo cercano entre ambas. “Ellas se conocen, yo conozco también a Kristen, ha estado varias veces en casa y Kiara ha estado en casa del señor Belmont”, señaló en declaraciones a Exitosa.

La candidata destacó que esta relación se ha desarrollado en un ámbito estrictamente personal, sin interferencia de la actividad política. En ese sentido, remarcó que valora que ambas jóvenes mantengan su amistad pese a las diferencias que puedan existir entre sus entornos familiares.

Keiko Fujimori confirma amistad entre Kiara Villanella y Kristen Belmont en medio de elecciones 2026. (Foto: Difusión)
Keiko Fujimori confirma amistad entre Kiara Villanella y Kristen Belmont en medio de elecciones 2026. (Foto: Difusión)

“Más allá de la política”

En otro momento de la entrevista, Fujimori subrayó la importancia de separar las relaciones personales de las discrepancias ideológicas. Indicó que, en un contexto electoral competitivo, es posible mantener vínculos respetuosos y promover el entendimiento entre distintos sectores.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer la capacidad de diálogo entre los peruanos, incluso cuando existan posiciones contrarias. “Más allá de nuestras ideologías y pensamientos, tenemos que tener la capacidad de poder dialogar”, expresó.

Peruvian presidential candidate Keiko Fujimori gestures as she attends a televised debate ahead of the general election on April 12, in Lima, Peru, March 31, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peruvian presidential candidate Keiko Fujimori gestures as she attends a televised debate ahead of the general election on April 12, in Lima, Peru, March 31, 2026. REUTERS/Angela Ponce

¿Quién es Kristen Belmont?

Kristen Belmont es la hija menor del candidato presidencial Ricardo Belmont y ha cobrado notoriedad en las últimas semanas por su participación activa en la campaña electoral. Con 18 años, es fruto de la relación entre el exburgomaestre y la psicóloga María Mercedes Bazalar Pérez. Su presencia ha destacado principalmente en el entorno digital, donde ha logrado posicionarse como una de las principales impulsoras de la candidatura de su padre.

En redes sociales, especialmente en TikTok, Kristen Belmont ha alcanzado cerca de 89 mil seguidores en un corto periodo, difundiendo contenido vinculado a la trayectoria y propuestas del Partido Cívico Obras. Algunos de sus videos han superado los 3 millones de visualizaciones y muestran al candidato recordando su gestión municipal en Lima entre 1990 y 1995. Además, ha cuestionado públicamente resultados de encuestas que ubicaban a su padre en posiciones rezagadas, al tiempo que promueve el respaldo de una comunidad digital identificada como los “espartanos”.

Kristen Belmont gana protagonismo en campaña y se convierte en pieza clave del impulso digital. (Foto: Difusión)
Kristen Belmont gana protagonismo en campaña y se convierte en pieza clave del impulso digital. (Foto: Difusión)

Su participación no se limita al ámbito virtual. Kristen Belmont acompaña de manera constante a su padre en entrevistas, actividades públicas y debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. Durante el cierre de campaña en la Plaza San Martín, dirigió un mensaje enfocado en los votantes jóvenes, reforzando su rol dentro de la estrategia electoral. El propio candidato ha destacado su involucramiento, calificándola como una “arma secreta” en la recta final de la contienda.

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