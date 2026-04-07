Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los cierres de campaña presidencial en todo el país

Mitin masivo con banderas peruanas en la recta final de la campaña electoral: los candidatos concentran sus últimos esfuerzos antes del cierre oficial del 9 de abril y el inicio del silencio electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos días de las elecciones generales del 12 de abril, la campaña entra en su tramo final con una postal poco habitual incluso para Perú: 35 candidatos presidenciales en carrera, la cifra más alta registrada en un proceso electoral reciente. Este nivel de fragmentación no solo refleja la crisis del sistema político, sino que también anticipa una elección abierta, donde ningún postulante se acerca al umbral necesario para evitar una segunda vuelta.

El contexto es claro: más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar, en una elección que definirá al próximo presidente, dos vicepresidentes y a los integrantes de un Congreso nuevamente bicameral —con Cámara de Diputados y Senado— tras más de tres décadas. A eso se suma un dato incómodo: una proporción significativa del electorado llega sin una decisión tomada, en medio de una campaña marcada por el descrédito institucional y la volatilidad del voto.