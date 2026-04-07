Perú

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los cierres de campaña presidencial en todo el país

Los candidatos presidenciales intensifican sus actividades en todo el país antes del fin del proselitismo este 9 de abril, en una elección marcada por 35 postulantes, alta fragmentación y un voto aún indeciso

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Una multitud de personas agita banderas peruanas en una plaza iluminada al atardecer, con un escenario y edificios históricos de Lima al fondo. Un podio con micrófono está en primer plano
Mitin masivo con banderas peruanas en la recta final de la campaña electoral: los candidatos concentran sus últimos esfuerzos antes del cierre oficial del 9 de abril y el inicio del silencio electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos días de las elecciones generales del 12 de abril, la campaña entra en su tramo final con una postal poco habitual incluso para Perú: 35 candidatos presidenciales en carrera, la cifra más alta registrada en un proceso electoral reciente. Este nivel de fragmentación no solo refleja la crisis del sistema político, sino que también anticipa una elección abierta, donde ningún postulante se acerca al umbral necesario para evitar una segunda vuelta.

El contexto es claro: más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar, en una elección que definirá al próximo presidente, dos vicepresidentes y a los integrantes de un Congreso nuevamente bicameral —con Cámara de Diputados y Senado— tras más de tres décadas. A eso se suma un dato incómodo: una proporción significativa del electorado llega sin una decisión tomada, en medio de una campaña marcada por el descrédito institucional y la volatilidad del voto.

En pocas líneas:

05:37 hsHoy

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

La candidata de Fuerza Popular llevó su campaña a la región San Martín como parte de su estrategia final, en una gira donde ha buscado reconectar con su base electoral fuera de Lima. En sus intervenciones, apeló al legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, con un discurso centrado en seguridad, infraestructura y reactivación de obras públicas.

Su propuesta mantiene un énfasis en el fortalecimiento del orden interno, la inversión en infraestructura educativa y la continuidad de proyectos vinculados a su narrativa de “gestión eficiente”.

Fuerza Popular, prevé concluir su campaña el jueves 9 de abril en el distrito limeño de Villa El Salvador.

Keiko Fujimori, con camiseta blanca y un tocado de colores, habla en un micrófono frente a una gran multitud. La gente lleva camisetas y banderas naranjas, con árboles y un monumento al fondo
Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, se dirige a una multitud de simpatizantes con banderas naranjas en un mitin político, intensificando su campaña antes de las elecciones generales en Perú. (Difusión)
05:34 hsHoy

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

El candidato de Renovación Popular concentró parte de su agenda en Piura, combinando actividades proselitistas con presencia mediática, en una campaña marcada por un discurso confrontacional y de fuerte crítica al Estado.

Su propuesta gira en torno a la reducción del tamaño del Estado, la promoción de la inversión privada y medidas de seguridad con un enfoque más punitivo. En la recta final, ha reforzado un tono polarizante, capitalizando episodios como las agresiones sufridas en Apurímac.

Cerrará en el Campo de Marte, Jesús María, el 9 de abril. Un día antes, el 8 de abril, hará su cierre en el emporio comercial de Gamarra al mediodía.

Tres personas en un escenario, el hombre central con camiseta azul y capa roja, flanqueado por un hombre y una mujer, todos con brazos alzados y confeti cayendo
El candidato de Renovación Popular se movilizó en Piura en la recta final de una campaña marcada por confrontación política. (Difusión)
05:30 hsHoy

Carlos Álvarez (País para Todos)

El candidato desarrolló actividades en Cajamarca como parte de su recorrido por el norte, apostando por una campaña de cercanía territorial en zonas donde el voto aún no está consolidado.

Su narrativa combina un discurso anticorrupción con propuestas orientadas a mejorar servicios básicos y reforzar programas sociales. En esta etapa, ha buscado posicionarse como alternativa frente a la clase política tradicional. Cerrará en San Juan de Lurigancho, el 9 de abril.

Un hombre sonriente en camisa blanca con dos pulgares arriba está rodeado de una multitud de personas sonrientes, la mayoría mujeres, en un espacio exterior
Carlos Alvarez, candidato presidencial por el partido País Para Todos, saluda a sus simpatizantes durante un cierre de campaña de cara a las elecciones de 2026. (Difusión)
05:25 hsHoy

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

Nieto realizó una caravana en Cusco como parte de su estrategia para consolidar presencia en el sur, una región clave en elecciones recientes.

Entre sus planteamientos destacan la modernización del Estado, el fortalecimiento institucional y políticas públicas basadas en evidencia. En sus mensajes finales, ha insistido en recuperar la confianza en el sistema político.

Tiene previsto un cierre de campaña en el Coliseo Arequipa (Arequipa) este martes 7 de abril, a partir de las 4;30 p.m.

Un grupo de personas en un escenario durante un mitin político nocturno. Dos hombres, con ponchos y sombreros andinos coloridos, alzan el puño y un bastón festivo. Otros ondean
El candidato realizó actividades en Cusco y continúa su gira por el sur con un mensaje de reforma institucional. (Difusión)
05:23 hsHoy

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

El candidato desplegó actividades en Piura dentro de la denominada “ruta castillista”, buscando captar apoyo en zonas donde el discurso de cambio mantiene respaldo.

Su propuesta incluye mayor intervención del Estado, políticas de redistribución e inclusión social. En la recta final, ha reforzado su cercanía con sectores populares. Cerrará en la plaza Dos de Mayo.

Vista trasera de un orador con sombrero y poncho, dirigiéndose a una gran multitud que sostiene banderas de 'Juntos por el Perú' en un mitin nocturno
El postulante desplegó actividades en Piura y cerrará en Lima con un discurso orientado a cambio social. (Difusión)
05:18 hsHoy

Alfonso López Chau (Ahora Nación)

López Chau concentró sus actividades en regiones de la sierra sur del Perú, como Cusco y Puno, con mítines en distintas localidades, en una estrategia orientada a capitalizar el voto regional.

Su discurso combina propuestas de reforma política con énfasis en descentralización. Busca posicionarse como una alternativa técnica frente a candidaturas tradicionales.

Tiene previsto cerrar su campaña este martes 7 de abril en Trujillo, en la plazuela El Recreo, desde las 6:00 p.m.

Hombre mayor sonríe y saluda desde el techo de un auto, rodeado de guirnaldas coloridas y numerosas banderas de campaña, en un mitin político con gente
El candidato concentró su campaña en Puno y alista su cierre en Lima, con énfasis en descentralización. (Difusión)
05:13 hsHoy

Marisol Pérez Tello (Primero La Gente)

En Lima, la candidata optó por actividades en zonas populares como San Juan de Lurigancho, priorizando el contacto directo. No se tiene previsto un mitin de cierre.

Su propuesta se centra en reformas institucionales, acceso a justicia y políticas sociales, con un enfoque de derechos. Ha insistido en la necesidad de poder político para ejecutar cambios.}

Dos personas sonrientes en un mototaxi decorado con globos verdes y azules y pancartas de "Primero La Gente" en una campaña política por una calle urbana
Candidatos y simpatizantes del partido 'Primero La Gente', liderado por Marisol Pérez Tello, participan en una caravana por zonas populares de Lima en los días previos a las elecciones generales peruanas del 12 de abril. (Difusión)
05:10 hsHoy

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

Belmont combinó apariciones mediáticas con actividades en regiones como Apurimac, Cajamarca, La Libertad, Pasco, Ica, en una campaña que ha privilegiado el mensaje directo. Su discurso gira en torno a la renovación política, la transparencia y la crítica a la clase dirigente. Busca conectar con electores desencantados.

Cerrará su campaña en la Plaza San Martín de Lima, el 7 de abril, a partir de las 4p.m.

Ricardo Belmont, un hombre mayor con gafas y camisa negra, abraza a una mujer vestida con una manta andina colorida en un mitin político abarrotado de personas
Ricardo Belmont, candidato de Partido Cívico Obras, abraza a una simpatizante en un mitin durante el cierre de su campaña presidencial en Perú, previo a las elecciones generales. (Difusión)
05:08 hsHoy

César Acuña (Alianza para el Progreso)

El candidato realizó un mitin en Arequipa como parte de su gira final, manteniendo presencia en regiones donde su partido tiene estructura consolidada.

Su propuesta combina énfasis en educación, desarrollo regional y programas sociales. En la recta final, apuesta por reforzar su base en el norte del país.

En Lima, su cierre de campaña fue el lunes 6 de abril, en Casa Real de Ate - Vitarte. Se tiene previsto un último mitin en La Libertad.

Hombre de mediana edad con camisa azul y micrófono en mano, hablando frente a una multitud y banderas blancas con logo azul en un evento nocturno
El postulante realizó un mitin en Arequipa y cerrará en La Libertad, su principal bastión político. (Difusión)
05:06 hsHoy

Cierres en regiones: la batalla fuera de Lima

En esta recta final, los candidatos han optado por salir de la capital y concentrar esfuerzos en regiones clave, en una carrera contrarreloj por ganar visibilidad y sumar votos donde la competencia sigue abierta.

La dispersión territorial responde a la propia fragmentación de la elección: sin un favorito claro, cada punto porcentual cuenta, y las regiones aparecen como espacios donde el voto aún es altamente volátil.

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