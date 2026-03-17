Kyara Villanella y la novia de Mark Vito lo acompañaron en su ingreso a La Granja VIP: “Voy a extrañar su apoyo”

Mark Vitto comparte un tierno momento con su familia antes de ingresar al encierro de La Granja VIP. Su hija le dedica unas sentidas palabras, mientras que su pareja bromea sobre el tiempo que pasará en el reality.

El inicio del nuevo reality La Granja VIP marcó un momento especial cuando Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, acompañó a su padre, Mark Vito, durante su llegada al set que da comienzo a la competencia. El empresario estadounidense se presentó junto a su hija y su pareja, Leslie Echevarría, antes de ingresar al encierro televisivo en el que compartirá con otras quince personalidades del espectáculo.

La noche del estreno de La Granja VIP, el lunes 16 de marzo, estuvo marcada por la expectativa, dado el interés mediático que genera la familia Fujimori y la participación de Mark Vito en este formato, donde los concursantes se aíslan completamente del mundo exterior, incluso de sus familiares.

El arribo de Vito se produjo a bordo de una camioneta, desde la que descendió en compañía de Kyara Villanella y Leslie Echevarría. La caminata hasta la entrada del estudio se vivió bajo las luces y cámaras del canal, en una atmósfera de visible emoción.

“Las voy a extrañar a ambas muchísimo. Las quiero mucho. Cuando salga, vamos a celebrar juntos“, declaró Vito con la voz entrecortada antes de ingresar al reality.

El formato de La Granja VIP reúne a dieciséis figuras reconocidas, quienes deberán convivir y superar desafíos en un entorno rural, alejados de sus rutinas cotidianas. Entre los incentivos, el reality ofrece un premio de 100 mil soles (aproximadamente 26 mil dólares estadounidenses) al ganador. La producción destacó que este monto representa uno de los premios más elevados en la historia reciente de realities peruanos.

Kyara Villanella y novia de Mark Vito asistieron a La Granja VIP. Panamericana TV

La hija de Keiko Fujimori en La Granja VIP

La presencia de Kyara Villanella en el estreno capturó la atención de los medios, dado su perfil público. Villanella ha participado en certámenes de belleza y en iniciativas sociales, mientras que su madre, Keiko Fujimori, mantiene una activa carrera política como lideresa de Fuerza Popular. La dinámica familiar se volvió tema de conversación en redes sociales, incrementando la visibilidad del estreno.

Kyara Villanella y Mark Vito se despidieron en La Granja VIP. Panamericana TV

Bastante emocionada, la joven demostrós su respaldo a su padre asistiendo con él al estreno del programa. No solo se mostró emocionada, sino que también lo resaltó como padre, pues la está ayudando en su etapa universitaria. “Eso es lo que voy a extrañar más de él”, dijo.

Villanella dejó ver la gran comunicación que tiene con su padre, pues no dudó en compartir este momento con Leslie Echevarría, pareja del estadounidense, quien - a manera de broma- resaltó que este internamiento le servirá a Vito a reflexionar.

¿Quiénes son los participantes?

El reality, producido por Panamericana TV, reveló además el ingreso de los últimos cuatro participantes que completan el grupo de celebridades. Junto a Mark Vito, se sumaron otras figuras del espectáculo nacional, ampliando el interés del público por la convivencia que se desarrollará en las próximas semanas. Según la producción, la selección de personalidades buscó mezclar trayectorias diversas en el ámbito artístico, deportivo y del entretenimiento.

‘La Mackyna’

Yidda Eslava

Pamela López

Marck Vito

Celine Aguirre

Samara Lobatón

Pablo Heredia

Miguel Vergara

Mónica Torres.

Cri Cri

Gabriela Herrera

Renato Rossini Jr.

Shirley Arica

Diego Chávarri

Paul Michael

Pati Lorena

En los primeros minutos de transmisión, el canal destacó el carácter competitivo y de aislamiento absoluto del formato. Los participantes entregaron sus teléfonos móviles y se despidieron de sus acompañantes antes de ingresar a la granja, donde deberán adaptarse a nuevas rutinas y a la vida en el campo, lejos de la comodidad urbana. Este cambio de entorno representa uno de los principales atractivos del programa, que busca mostrar cómo se desenvuelven las celebridades en un contexto ajeno a su día a día.

En las próximas semanas, el avance de la competencia y las dinámicas que surjan entre las celebridades definirán el rumbo de La Granja VIP, mientras la audiencia permanece atenta a las novedades y a la evolución de Mark Vito en el reality. El canal anunció que las transmisiones continuarán en horario estelar, con episodios que buscarán captar la atención del público peruano y de la región.

Novia de Mark Vito dijo que esu internamiento en La Granja VIP lo ayudará a reflexionar. Panamericana TV