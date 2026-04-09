Juicio contra Ricardo Belmont por la toma a la fuerza de PBO se encuentra estancado

Ricardo Belmont

El juicio oral contra el candidato presidencial de Obras, Ricardo Belmont, por tomar a la fuerza la caseta del Morro Solar en octubre de 2022, desde donde se transmite la señal de PBO Radio, se encuentra estancado desde noviembre de 2024.

Por este proceso penal, la Fiscalía imputa al fundador de RBC la presunta comisión de los delitos de usurpación agravada y hurto agravado, y pide una pena de 7 años de prisión.

Según pudo conocer Infobae, en mayo de 2024, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chorrillos dictó el auto de enjuiciamiento contra Belmont y Luis Morey Estremadoyro. Es decir, la acusación cumplía con los requisitos formales y sustanciales para que se defina en juicio si ambos procesados son condenados o absueltos.

El Segundo Juzgado Unipersonal de Chorrillos inició el juicio oral en octubre de 2024. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año dispuso devolver la acusación al Juzgado de Investigación preparatoria porque “no se ha establecido los verbos rectores y texto legal expreso”.

Luego de ello los acusados presentaron una serie de pedidos exigiendo la nulidad del auto de enjuiciamiento, que fueron rechazados. Insistieron y en apelación se ordenó a la primera instancia que vuelva a resolver los pedidos de nulidad.

En enero de este año, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chorrillos volvió a rechazar las nulidades y dispuso devolver la acusación al Juzgado Unipersonal para que realice el juicio oral.

Juzgado ordena que continúe el juicio a Ricardo Belmont

Para el Juzgado de Investigación Preparatoria la acusación es clara en señalar que Ricardo Belmont y Luis Morey, con la participación de otro grupo de personas, habría dirigido la irrupción en el predio, rompiendo el cerco y apropiándose de las instalaciones. También, según la Fiscalía, habrían sustraído de forma ilegítima equipos de transmisión.

El Juzgado también acuso al tribunal de juzgamiento de actuar sin sustento legal al devolver la acusación ya que la etapa intermedia ya había concluido y lo que correspondía era llevar a cabo el juicio oral.

Suprema confirmó desalojo de RBC

La Corte Suprema confirmó en marzo el desalojo de Ricardo Belmont de la caseta del Morro Solar, rechazando la queja presentada por el candidato presidencial de Obras y manteniendo a PBO Radio al aire como administrador provisional de las instalaciones, según la resolución obtenida por Infobae.

El fallo del tribunal supremo sostiene que la defensa de Belmont Cassinelli no fundamentó de forma precisa las razones para que la Corte evalúe el fondo de su recurso de casación, ni ofreció un argumento suficiente que permitiera el desarrollo de una doctrina jurisprudencial relevante. “La defensa del quejoso ha omitido fundamentar adecuadamente las razones específicas para el desarrollo de doctrina jurisprudencial de alcance e interés general para la comunidad jurídica”, establece la resolución, de acuerdo con el artículo 430.3 del Código Procesal Penal.

Exalcalde de Lima intentó romper los accesos de seguridad utilizando una comba. Phillip Butters lo denunció por intentar desalojarlo e interrumpir la señal de PBO

Tras el conflicto ocurrido en octubre de 2022, cuando Belmont, acompañado de sus seguidores, ocupó las instalaciones y suspendió la transmisión de PBO Radio (91.9 FM), el propietario de la emisora, Phillip Butters, denunció al fundador de RBC por usurpación agravada. En diciembre del mismo año, el Poder Judicial ordenó el retiro de Belmont del recinto y otorgó a PBO la administración provisional mientras continúa el proceso penal.

El tribunal también consideró improcedente el argumento de Ricardo Belmont respecto a la falta de elementos para atribuirle el delito de usurpación agravada, señalando que el recurso se limitó a cuestionar la valoración probatoria y exponer opiniones subjetivas. Además, no se presentó evidencia de jurisprudencia contradictoria que justificara la intervención de la Corte Suprema en la unificación de criterios.