Perú

Corte Suprema rechaza queja de Ricardo Belmont, confirma el desalojo de RBC y mantiene a PBO al aire

Candidato presidencial de Obras buscaba recuperar el control de la caseta del Morro Solar, la misma que tomó a la fuerza en octubre de 2022

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Ricardo Belmont
Candidato presidencial no logra que la Sala Penal admita su casación.

La Corte Suprema rechazó la queja del candidato presidencial Ricardo Belmont y confirmó el desalojo de la Red Bicolor de Comunicaciones (RBC) de la caseta ubicada en el Morro Solar y la entrega provisional de las instalaciones a PBO Radio de propiedad de Phillip Butters.

Así lo dispuso a inicios de marzo pasado la Sala Suprema Penal Transitoria en la resolución a la que accedió Infobae, donde declaran infundada la queja de derecho de Belmont Cassinelli contra el fallo que declaró inadmisible su recurso de casación.

Como se recuerda, en octubre de 2022, el fundador de RBC, junto a sus ‘espartanos’, tomó posesión de las instalaciones del Morro Solar y sacó del aire a PBO Radio (91.9 FM). Butters no se quedó de brazos cruzados. Denunció al ‘hermanón’ por usurpación agravada y en dicho proceso solicitó al Poder Judicial ordenar el desalojo del hoy candidato presidencial.

En diciembre de 2022, se le dio la razón. Se ordenó que Belmont abandone las instalaciones de la caseta del Morro Solar y se reconozca, mientras avanza el proceso penal, a PBO como administrador del espacio y la radiofrecuencia.

Exalcalde de Lima intentó romper los accesos de seguridad utilizando una comba. Phillip Butters lo denunció por intentar desalojarlo e interrumpir la señal de PBO

Rechazan último recurso de Belmont

Ricardo Belmont exigía que la Corte Suprema admita su queja porque supuestamente no habían elementos para concluir preliminarmente que habría cometido el delito de usurpación agravada al tomar posesión de la caseta del Morro Solar.

Dijo que en primera y segunda instancia no se consideró que, un mes antes de la denuncia de Butters por usurpación, presentó una denuncia contra este último por supuestamente apropiarse de los bienes de RBC.

Sin embargo, los jueces supremos advierten que la defensa de Belmont solo se limitó a cuestionar la valoración de las pruebas y a describir aspectos subjetivos sobre los hechos “sin precisar las razones que justifican de manera adicional y puntual” que la Corte Suprema evalúe el fondo de la casación (desarrollo de la doctrina jurisprudencial).

Fracasa el último intento de Ricardo Belmont para recuperar la caseta del Morro Solar.
Fracasa el último intento de Ricardo Belmont para recuperar la caseta del Morro Solar.

“Coincidimos con la evaluación de la Sala superior (que declaró inadmisible la casación), ya que el recurrente tampoco justificó el interés casacional en la existencia de jurisprudencia contradictoria que amerite unificación respecto del caso resuelto; tampoco hizo referencia en específico a la interpretación correcta de una norma de Derecho Penal”, se lee en la resolución.

El tribunal supremo también advierte que la defensa de Ricardo Belmont no ha proporcionado un “un punto concreto que en la jurisprudencia no haya sido suficientemente desarrollada para enriquecer el tema” ni mucho menos ha dicho cómo favorecería su caso a una correcta interpretación de las normas penales.

“En consecuencia, al advertirse que la defensa del quejoso ha omitido fundamentar adecuadamente las razones específicas para el desarrollo de doctrina jurisprudencial de alcance e interés general para la comunidad jurídica, conforme así lo exige el artículo 430.3 del Código Procesal Penal; es preciso indicar que la denegación del recurso de casación está arreglada a derecho”, determina la sala.

Por todo ello, la Sala Suprema Penal Transitoria ratificó la decisión de no admitir la casación de Ricardo Belmont contra la resolución que ordenó el desalojo de RBC.

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