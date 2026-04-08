Perú

Tumbes con un solo patrullero para emergencias: crisis logística policial limita respuesta, según jefe policial

El diagnóstico expuesto ante el Consejo Regional evidencia un sistema policial con recursos mínimos en una zona fronteriza estratégica

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La Policía en Tumbes enfrenta limitaciones críticas: falta de patrulleros, equipos de comunicación e infraestructura deteriorada reducen su capacidad operativa. Exitosa

La situación de la seguridad en la región norte de Tumbes enfrenta una presión creciente que expone limitaciones operativas dentro de la Policía Nacional. La escasez de recursos logísticos y el deterioro de la infraestructura policial aparecen como factores que condicionan la capacidad de respuesta ante emergencias en una zona fronteriza clave.

El tema fue expuesto en una sesión del Consejo Regional, donde se detallaron las condiciones en las que opera la institución policial en el departamento.

Un solo patrullero para toda la región

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Déficit crítico de movilidad: solo un patrullero operativo para todo el Escuadrón de Emergencia en Tumbes. Foto: Policía Nacional del Perú

Durante su intervención, el jefe de la Región Policial Tumbes, Luis Pacheco Cornejo, describió el escenario actual de la institución. Según indicó, el Escuadrón de Emergencia dispone de un único vehículo para cubrir todo el departamento.

“Eh, la Región Policial Tumbes tiene un solo patrullero para todo el departamento de Tumbes del Escuadrón de Emergencia. Uno solo. Un poco difícil, ¿no? Patrullar”, expresó durante la sesión.

La falta de unidades móviles obliga a modificar las estrategias de vigilancia. El general explicó que el personal debe realizar patrullaje a pie para mantener presencia en las calles. Esta modalidad limita el alcance territorial de la Policía y reduce la capacidad de intervención rápida ante situaciones de riesgo.

Falta de comunicación y equipos básicos

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efectivos deben recorrer calles a pie, reduciendo cobertura y tiempo de respuesta.| Andina

Otro de los puntos señalados por la autoridad policial corresponde a la ausencia de equipos de comunicación. Esta carencia afecta la coordinación interna y la respuesta frente a incidentes.

“Eh, no tenemos equipo de comunicación, cero. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo podemos tener capacidad de respuesta si no tenemos un equipo de comunicación?”, manifestó Luis Pacheco Cornejo.

La falta de radios impide el enlace entre unidades policiales y centros de control, lo que dificulta el despliegue operativo en situaciones de emergencia. A esto se suma el estado de los patrulleros en distintas comisarías, donde algunos vehículos se encuentran deteriorados o fuera de servicio.

El diagnóstico presentado también incluyó el estado de las instalaciones policiales. De acuerdo con lo expuesto, existen comisarías que no cuentan con condiciones adecuadas para el trabajo del personal.

Según lo informado en el reporte de Éxitos, algunas dependencias presentan daños estructurales que comprometen la seguridad de los efectivos. Esta situación incrementa los riesgos laborales y afecta la operatividad en zonas donde la presencia policial resulta necesaria.

Pedido de apoyo a gobiernos locales

Frente a este panorama, Luis Pacheco Cornejo solicitó que los recursos destinados a seguridad ciudadana en municipalidades y en el gobierno regional se orienten a la implementación policial.

El pedido busca canalizar fondos para mejorar la infraestructura y dotar de equipamiento básico a las comisarías. Según lo expuesto, la responsabilidad de esta implementación no recae únicamente en el sector Interior, lo que abre la posibilidad de coordinación interinstitucional.

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