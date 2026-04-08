Carolina Jaramillo emociona al recordar a Paul ‘Russo’ Flores a un año de su muerte: “Paul era todo para nosotros”

A un año de su trágica partida, Carolina Jaramillo, viuda del músico Paul Flores, visita el set para un conmovedor homenaje. Entre lágrimas, recuerda a su amado esposo y comparte detalles de la última conversación que tuvieron antes del accidente. Video: América TV / América Hoy

Un año después del asesinato de Paul Flores, la herida sigue abierta para su familia. En un conmovedor homenaje en el programa ‘América Hoy’, Carolina Jaramillo se presentó por primera vez en televisión y no pudo contener las lágrimas al hablar del padre de su hijo. La joven interpretó una canción compuesta por el propio Paul y se mostró visiblemente afectada por la ausencia del cantante, quien fuera una de las voces emblemáticas de Armonía 10.

Carolina Jaramillo, esposa del recordado cantante de Armonía 10, reapareció en un homenaje televisivo para compartir el doloroso proceso de duelo y el impacto que la muerte de Paul ha tenido en su vida y la de su hijo. La viuda denunció abandono por parte de la agrupación y exigió justicia y respeto por el legado del músico, asesinado en un atentado que conmocionó al país.

“Paul era todo para nosotros, lo extrañamos, él nos cuidaba, nos protegía. Nos tenía prácticamente en una burbuja, ahora estoy saliendo de eso y veo tantas cosas que antes no me daba cuenta. Es doloroso porque ahora se conoce a las personas tal cual como son. Pero ahora queda salir adelante con mi hijo”, expresó Carolina, evidenciando que, pese al paso del tiempo, la pérdida sigue marcando la vida de su familia.

La viuda reconoció que exponerse públicamente fue una de las decisiones más difíciles que ha tomado durante el proceso de duelo. “Ha sido una decisión muy difícil para mí exponerme, salir al frente, hay gente que no lo entiende, hay gente que juzga, pero aquí estoy parada”, agregó, antes de romper en llanto en plena transmisión.

A un año del sensible fallecimiento de Paul Flores, su viuda Carolina Jaramillo abre su corazón para recordar su gran historia de amor. Descubre cómo se conocieron, los momentos más felices y cómo ella continúa su legado en la música. Video: América TV / América Hoy

La lucha por el legado de Paul Flores

Carolina Jaramillo aprovechó el espacio para denunciar el abandono de la agrupación Armonía 10, a la que Paul Flores perteneció durante años. Según contó en exclusiva para ‘América Hoy’, la familia no ha recibido ningún tipo de apoyo ni compensación económica por parte de la orquesta.

“No tengo ninguna relación con ellos, solo Dios sabe. Lo dejo en mano de Dios y de la justicia, hasta el día de hoy no hemos recibido nada. No estoy pidiendo por mí sino por los derechos de mi hijo, todos los años que Paul trabajó con ellos. Con la mano en el corazón pensé que eran los primeros que nunca me iban a dar la espalda”, manifestó, visiblemente indignada.

Jaramillo reveló que, pese a sus esfuerzos por llegar a un acuerdo justo y respetuoso con la agrupación sobre los derechos laborales pendientes y el uso del nombre e imagen de Paul, no ha habido entendimiento. El caso ya ha sido judicializado: “Julia Carolina Jaramillo y su hijo Valentino, como herederos legales de Paul, han decidido iniciar las acciones judiciales necesarias para proteger su legado y sus derechos”.

El dolor de la viuda se profundiza al recordar la relación de amor y apoyo mutuo que compartía con el cantante. Carolina relató que Paul fue un pilar fundamental en su vida y el mayor respaldo para sus sueños y proyectos personales.

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, reaparece en televisión y comparte su dolor por el asesinato del cantante de Armonía 10. (Instagram Carolina Jaramillo)

“Paul siempre, lo bueno que él siempre me apoyó, nunca me cortó las alas, siempre me ayudaba, siempre cualquier cosa o tema que yo dudaba, él me decía: ‘Sí puedes’. Siempre fue un hombre bueno y solidario, siempre apoyándome en todas las locuras que yo tenía”, expresó.

Un año de dolor y homenajes interrumpidos

El primer aniversario de la muerte de Paul Flores no solo ha estado marcado por el homenaje en televisión, sino también por la imposibilidad de llevar a cabo un concierto conmemorativo en Chimbote debido a amenazas de extorsión.

La familia y la organización responsable del evento suspendieron la actividad tras recibir mensajes que comprometían la seguridad de asistentes y músicos, recordando el clima de inseguridad que rodeó el asesinato del cantante.

“El evento no puede garantizar la seguridad de los asistentes o de las orquestas que formarían parte del espectáculo”, explicó la organización, reflejando el temor de que la tragedia vuelva a repetirse. El ataque que le costó la vida a Paul Flores ocurrió el 16 de marzo de 2025, cuando sicarios atacaron el bus de Armonía 10 a disparos, en el contexto de una ola de extorsiones que golpea al sector musical peruano.

Carolina Jaramillo también compartió detalles de su historia de amor con Paul, con quien se conoció en Piura tras la muerte de su propio padre. “Fuimos a vivir juntos, después de tres años tuvimos a nuestro Valentino, así que nos fuimos a vivir porque nos queríamos y nos amamos”, contó, recordando los momentos felices que precedieron a la tragedia.

Una imagen conmovedora que yuxtapone a Paul Flores actuando en vida con su tumba adornada con flores y fotos, conmemorando un año de su fallecimiento.

Hoy, la viuda y su hijo continúan luchando por el respeto al legado de Paul Flores, enfrentando no solo el dolor de la ausencia, sino también la falta de apoyo institucional y la amenaza de la delincuencia.

“Creo que pasa el tiempo y es peor el dolor porque se extraña en la casa, porque no hay una llamada. Pasó un año pero parece como si fuera la primera vez que me llamaron a informarme de eso. La delincuencia es la que reina, para nosotros hay mucha gente que está que sufre con esto”, afirmó.