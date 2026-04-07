Keiko Fujimori utiliza el asesinato de Paul ‘Russo’ Flores y la presencia de Armonía 10 en su cierre de campaña en Piura

La lideresa de Fuerza Popular cerró campaña en Piura junto a la orquesta de cumbia, evocó a su cantante ultimado por sicarios y centró su discurso en la lucha contra la criminalidad y la extorsión

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, realizó su cierre de campaña en Piura este lunes junto a Armonía 10, la orquesta que en marzo del año pasado sufrió un ataque de sicarios que dispararon a su bus, cuando se desplazaba entre presentaciones en Lima, y provocaron la muerte de su cantante Paul ‘Russo’ Flores.

“Enviamos un aplauso hasta el cielo a él y mi solidaridad a su familia”, expresó la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), quien utilizó la memoria del músico antes de bailar en el escenario.

“La parte artística de nuestro país también ha sido muy golpeada por el tema de la delincuencia, el sicariato y la extorsión. Nuestro principal objetivo es recuperar el orden”, agregó.

Fujimori, a quien los últimos sondeos publicados antes de la prohibición le otorgan un 14% de intención de voto, se presenta por cuarta vez a la Presidencia tras perder la segunda vuelta en 2011, 2016 y 2021, y apeló a los ataques contra diversos grupos musicales para reforzar su mensaje contra la criminalidad.

La candidata enfatizó que su principal objetivo es recuperar el orden frente al aumento del sicariato, la extorsión y la violencia contra artistas

En octubre del 2025, siete meses después del ataque contra Armonía 10, también fue tiroteada la agrupación Agua Marina durante un concierto en un recinto de las Fuerzas Armadas en el sur de Lima, lo que dejó varios músicos heridos por impactos de bala.

En enero de este año, además, se registró un atentado con explosivos contra la orquesta Armonía 10, de Walther Lozada, en la ciudad de Trujillo, que provocó daños en el autobús del grupo musical, aunque sin víctimas.

Tanto la ciudad norteña como la capital están bajo estado de emergencia para combatir el crimen organizado; sin embargo, los ataques contra orquestas y grupos musicales continúan por la existencia de mafias de extorsión que exigen pagos bajo amenaza de atentados.

Fujimori también se refirió al exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien la investigó y acusó por la presunta financiación irregular de sus campañas anteriores y que ahora ha asumido la defensa del expresidente Pedro Castillo, condenado a más de 11 años y 5 meses de cárcel por un intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.

Fuente: América TV

“Él no era un fiscal, él era una persona que tiene un sesgo político y hoy se ha demostrado su verdadero color político”, afirmó ante la reacción de Pérez, quien ha definido a Castillo como “víctima de toda la mafia que gobierna las instituciones”, motivo por el cual dijo haber aceptado defenderlo.

Respetará resultados

Respecto al proceso electoral, señaló que respetará los resultados. “Tenemos un jurado nacional completo con todos sus miembros y, eh, ha habido un cambio también en la normatividad, que todas las cédulas se van a mantener intactas hasta la promulgación del resultado”, indicó.

Entre sus propuestas para la región, la candidata se comprometió a impulsar el proyecto de agua Alto Piura, descolmatar reservorios, construir canales de irrigación, mejorar vías y apoyar a los agricultores con maquinaria. Además, prometió reforzar la prevención y asegurar una respuesta ante fenómenos naturales.