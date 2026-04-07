Perú

Keiko Fujimori utiliza el asesinato de Paul ‘Russo’ Flores y la presencia de Armonía 10 en su cierre de campaña en Piura

La lideresa de Fuerza Popular cerró campaña en Piura junto a la orquesta de cumbia, evocó a su cantante ultimado por sicarios y centró su discurso en la lucha contra la criminalidad y la extorsión

Guardar
La lideresa de Fuerza Popular cerró campaña en Piura junto a la orquesta de cumbia, evocó a su cantante ultimado por sicarios y centró su discurso en la lucha contra la criminalidad y la extorsión

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, realizó su cierre de campaña en Piura este lunes junto a Armonía 10, la orquesta que en marzo del año pasado sufrió un ataque de sicarios que dispararon a su bus, cuando se desplazaba entre presentaciones en Lima, y provocaron la muerte de su cantante Paul ‘Russo’ Flores.

“Enviamos un aplauso hasta el cielo a él y mi solidaridad a su familia”, expresó la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), quien utilizó la memoria del músico antes de bailar en el escenario.

“La parte artística de nuestro país también ha sido muy golpeada por el tema de la delincuencia, el sicariato y la extorsión. Nuestro principal objetivo es recuperar el orden”, agregó.

Fujimori, a quien los últimos sondeos publicados antes de la prohibición le otorgan un 14% de intención de voto, se presenta por cuarta vez a la Presidencia tras perder la segunda vuelta en 2011, 2016 y 2021, y apeló a los ataques contra diversos grupos musicales para reforzar su mensaje contra la criminalidad.

La candidata enfatizó que su principal objetivo es recuperar el orden frente al aumento del sicariato, la extorsión y la violencia contra artistas
La candidata enfatizó que su principal objetivo es recuperar el orden frente al aumento del sicariato, la extorsión y la violencia contra artistas

En octubre del 2025, siete meses después del ataque contra Armonía 10, también fue tiroteada la agrupación Agua Marina durante un concierto en un recinto de las Fuerzas Armadas en el sur de Lima, lo que dejó varios músicos heridos por impactos de bala.

En enero de este año, además, se registró un atentado con explosivos contra la orquesta Armonía 10, de Walther Lozada, en la ciudad de Trujillo, que provocó daños en el autobús del grupo musical, aunque sin víctimas.

Tanto la ciudad norteña como la capital están bajo estado de emergencia para combatir el crimen organizado; sin embargo, los ataques contra orquestas y grupos musicales continúan por la existencia de mafias de extorsión que exigen pagos bajo amenaza de atentados.

Fujimori también se refirió al exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien la investigó y acusó por la presunta financiación irregular de sus campañas anteriores y que ahora ha asumido la defensa del expresidente Pedro Castillo, condenado a más de 11 años y 5 meses de cárcel por un intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.

Fuente: América TV

“Él no era un fiscal, él era una persona que tiene un sesgo político y hoy se ha demostrado su verdadero color político”, afirmó ante la reacción de Pérez, quien ha definido a Castillo como “víctima de toda la mafia que gobierna las instituciones”, motivo por el cual dijo haber aceptado defenderlo.

Respetará resultados

Respecto al proceso electoral, señaló que respetará los resultados. “Tenemos un jurado nacional completo con todos sus miembros y, eh, ha habido un cambio también en la normatividad, que todas las cédulas se van a mantener intactas hasta la promulgación del resultado”, indicó.

Entre sus propuestas para la región, la candidata se comprometió a impulsar el proyecto de agua Alto Piura, descolmatar reservorios, construir canales de irrigación, mejorar vías y apoyar a los agricultores con maquinaria. Además, prometió reforzar la prevención y asegurar una respuesta ante fenómenos naturales.

Temas Relacionados

Keiko Fujimoriperu-politicaPaul ‘Russo’ FloresPaul FloresArmonía 10Elecciones 2026

Más Noticias

Andy Polo y Lisandro Alzugaray representan bajas importantes para Universitario de cara al debut de Copa Libertadores ante Deportes Tolima

Los efectivos en ofensiva de la ‘U’ no lograron recuperarse de sus respectivas dolencias y deberán conformarse de seguir las acciones en Ibagué desde la lejanía

Andy Polo y Lisandro Alzugaray representan bajas importantes para Universitario de cara al debut de Copa Libertadores ante Deportes Tolima

TC rechaza anular medidas judiciales contra Pedro Castillo en casos de corrupción y golpe de Estado

La resolución mantiene vigente la medida dictada en 2023 y su posterior ampliación, en el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción

TC rechaza anular medidas judiciales contra Pedro Castillo en casos de corrupción y golpe de Estado

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Los dirigidos por Javier Rabanal llegan motivados a este compromiso luego de vencer 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Exportaciones peruanas arrancan el año con fuerza: USD 17.767 millones y crecimiento de 33,5%

El desempeño responde al impulso de sectores clave y a una mayor presencia en mercados internacionales, con un crecimiento más acelerado en las regiones del interior y un aumento sostenido en el número de empresas exportadoras

Exportaciones peruanas arrancan el año con fuerza: USD 17.767 millones y crecimiento de 33,5%

Peruanos en el exterior tendrán Jurado Electoral Especial en las Elecciones 2026: su voto podría ser clave en los resultados

Con 1.2 millones de inscritos fuera del país, la comunidad peruana en el exterior tiene un peso comparable al de una gran circunscripción y puede ser decisiva en elecciones de márgenes estrechos

Peruanos en el exterior tendrán Jurado Electoral Especial en las Elecciones 2026: su voto podría ser clave en los resultados
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC rechaza anular medidas judiciales contra Pedro Castillo en casos de corrupción y golpe de Estado

TC rechaza anular medidas judiciales contra Pedro Castillo en casos de corrupción y golpe de Estado

Ricardo Belmont sugiere a Fernando ‘Popi’ Olivera como ministro de Justicia si gana elecciones: “Se acaba gran parte de la corrupción”

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los cierres de campaña presidencial en todo el país

Comisión aprueba que veteranos de las FF. AA. y sus hijos tengan descuento en pensiones de universidades

¿Quién lidera el verdadero bloque antisistema? La disputa por acompañar a Keiko Fujimori en segunda vuelta entra en su recta final

ENTRETENIMIENTO

Natalia Calmell Del Solar es la nueva reina de Miss Mesoamérica International y logra histórico bicampeonato para Perú

Natalia Calmell Del Solar es la nueva reina de Miss Mesoamérica International y logra histórico bicampeonato para Perú

Entradas para concierto de BTS en Perú se revenden hasta en S/1500 a solo horas de agotarse la preventa oficial

‘Grupo 5′ rinde homenaje a Lisandro Meza con Chane Meza, hijo del recordado cantante colombiano

Grupo Niche logra sold out y abre segunda fecha en el Gran Teatro Nacional

BTS sorprende a Santos Bravos con una caja de regalos y la boyband reacciona cantando ‘Swim’

DEPORTES

Andy Polo y Lisandro Alzugaray representan bajas importantes para Universitario de cara al debut de Copa Libertadores ante Deportes Tolima

Andy Polo y Lisandro Alzugaray representan bajas importantes para Universitario de cara al debut de Copa Libertadores ante Deportes Tolima

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Municipalidad de La Victoria levantó clausura de Matute, estadio de Alianza Lima: ¿Qué pasará con el Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

Resultados de la fecha 1 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

A qué hora juega Universitario vs Tolima HOY: partido por fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026