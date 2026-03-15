“Un año en el cielo”: Esposa de Paul Flores ‘Russo’, organiza concierto en su honor a un año de su fallecimiento

El cantante Paul Flores actúa con pasión en el concierto "Un año en el cielo", evento organizado por su esposa a un año de su fallecimiento.

Carolina Jaramillo anunció a través de sus redes sociales la realización de un homenaje especial para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Paul Flores, conocido como “El Russo”. El evento central tendrá lugar el 16 de marzo en la Zona Industrial de Piura, ciudad natal del cantante.

“Un año en el cielo” será la primera de varias fechas que reunirán a músicos y seguidores para rendir tributo al exintegrante de Armonía 10. En palabras de Jaramillo, el homenaje nace “con el mismo amor con el que nació este homenaje”, y representa el deseo de transformar el dolor en memoria colectiva: “Hoy queremos dar un paso más”.

La noticia del concierto llega en un contexto cargado de emociones, pues la muerte de Paul Flores marcó un antes y un después en la historia de la música tropical peruana. El 16 de marzo de 2025, el artista perdió la vida cuando el bus de la agrupación fue interceptado por sujetos armados en San Juan de Lurigancho.

El cartel promocional anuncia el concierto "Un Año en el Cielo" en Piura, organizado por la esposa de Paul Flores "El Russo" para conmemorar el primer aniversario de su fallecimiento.

El hecho conmocionó a la comunidad musical y generó diversas muestras de solidaridad. Desde entonces, la familia, colegas y autoridades locales han impulsado actos públicos y homenajes para exigir justicia y mantener vivo su nombre.

Jaramillo expresó en su publicación que la fecha elegida para el concierto no es casual. “Esta primera noche será muy especial, porque marcará el inicio de un camino hecho de recuerdos, canciones y gratitud infinita hacia mi Paul Flores, ‘El Russo’”.

La convocatoria está abierta a todo el público y las entradas se encuentran disponibles en Ticketmaster. La organizadora también pidió el apoyo de los seguidores, al enfatizar: “Cada entrada adquirida no solo es una forma de acompañarnos desde la música, sino también un gesto de amor y respaldo para mi hijo, para mí y para nuestra familia, en este proceso que seguimos atravesando con valentía y esperanza”.

Restos de Paul Flores ‘Russo’ serán velados de manera pública para que fans de Armonía 10 puedan darle el último adiós.

Artistas invitados y gira al interior del país

La noche del 16 de marzo en Piura contará con la presencia de Los Hermanos Chapoñay, Kiara Franco, Irving Saavedra (excolega de Flores en Armonía 10), Farick Grippa, Armonía 10 de Walter Lozada, Chechito, Los Hermanos Peña y Tommy Portugal.

El homenaje cuenta con la colaboración de Maná Lounge Bar, que abrió sus puertas para la realización del evento, y el respaldo logístico de Ticketmaster. Jaramillo destacó la importancia de estos apoyos: “Quiero agradecer de manera muy especial a Maná Lounge Bar, por abrirnos las puertas y apoyarnos en este sueño, y también a Ticketmaster, por acompañarnos y facilitarnos este camino para poder encontrarnos a través de la música y el recuerdo”.

Artistas invitados al primer homenaje a Paul Flores 'Russo', a un año de su muerte. (Instagram)

El tributo a Paul Flores no se limitará a Piura. La gira “Un año en el cielo” continuará el 21 de marzo en Nuevo Chimbote y el 18 de abril en Lima. En cada ciudad, la organización prevé sumar nuevas voces y agrupaciones vinculadas al artista. El objetivo es extender el homenaje a distintas regiones del país y reafirmar el vínculo entre el público y el legado de “El Russo”.

La muerte de Flores dejó una huella profunda en la escena musical y en su entorno familiar. El homenaje, impulsado por Carolina Jaramillo, se presenta como una oportunidad para transformar el duelo en un espacio de encuentro, memoria y gratitud, y para reafirmar el acompañamiento a su hijo y a su familia. El recuerdo de Paul, como expresó su esposa, “sigue vivo en cada canción y en cada persona que decide acompañarnos”.

La esposa de Paul Flores organiza conciertos en Lima y Nuevo Chimbote para conmemorar el primer aniversario de su fallecimiento bajo el título 'Un Año en el Cielo'.