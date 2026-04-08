Aprueban ley que impulsa empleo para cuidadores de personas con discapacidad y reconoce su labor

La disposición busca fortalecer la independencia de las personas, además de asegurar mejores condiciones para su desenvolvimiento diario. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, informó sobre la modificación del reglamento de la Ley N.° 29973, oficializada mediante su publicación en el diario El Peruano. Este cambio introduce avances orientados a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad, con énfasis en su integración plena en la sociedad.

Uno de los aspectos centrales de la actualización es el reconocimiento de la asistencia personal como un soporte clave para quienes presentan algún nivel de dependencia. La medida apunta a reforzar la autonomía individual, así como a garantizar condiciones más dignas para el desarrollo cotidiano de este grupo poblacional.

Reconocen rol de cuidadores y promueven su inserción laboral

El reglamento detalla que la asistencia personal abarca el acompañamiento en actividades diarias y puede ser brindada por asistentes, cuidadores o familiares. En ese sentido, se delimitan sus funciones, priorizando siempre la capacidad de decisión de la persona con discapacidad en los procesos de atención.

Asimismo, la norma incorpora disposiciones que facilitan el acceso a oportunidades de trabajo para los familiares que cumplen labores de cuidado. Este reconocimiento busca equilibrar su rol dentro del entorno familiar con posibilidades reales de inserción en el mercado laboral.

La normativa precisa que la asistencia personal comprende el apoyo en tareas cotidianas y puede ser ofrecida por asistentes, cuidadores o integrantes del entorno familiar. Foto: Capacitación Inclusiva

Nuevas medidas de apoyo e inclusión en servicios

Dentro de las acciones contempladas, se establece la implementación de servicios de cuidado a través de atención comunitaria, centros especializados y espacios de respiro, pensados para brindar apoyo temporal a quienes asumen estas responsabilidades de manera continua.

Además, se dispone la creación de un registro de asistentes personales y cuidadores, lo que permitirá organizar su identificación y monitorear las atenciones brindadas. En paralelo, se exige que restaurantes y servicios turísticos incorporen información en sistema braille, asegurando que al menos el 5% de su oferta esté disponible en este formato.

Finalmente, la norma también define obligaciones específicas para las entidades públicas, las cuales deberán aplicar estas disposiciones en articulación con los gobiernos regionales y locales. Con ello, el MIMP, a través del Conadis, refuerza su estrategia para promover la inclusión y el ejercicio efectivo de derechos de las personas con discapacidad.

¿Qué otras leyes en Perú benefician a las personas discapacitadas?

En el Perú, el marco normativo a favor de las personas con discapacidad no se limita a una sola ley, sino que se ha ido ampliando con disposiciones que buscan garantizar derechos en distintos ámbitos. La base de este sistema es la Ley N.° 29973, que establece principios de igualdad, inclusión y acceso a oportunidades en sectores como educación, trabajo, salud y participación social. Esta norma también contempla beneficios como pensiones no contributivas para personas en situación de pobreza, así como facilidades para acceder a programas sociales sin restricciones de edad.

La disposición también establece responsabilidades concretas para las instituciones del Estado. Foto: Business Empresarial

A partir de esta legislación principal, se han desarrollado otras medidas más específicas. Por ejemplo, en 2024 se promulgó una norma que refuerza la atención de salud para adultos con discapacidad en situación de vulnerabilidad, promoviendo la coordinación entre entidades públicas para asegurar servicios integrales y oportunos.

Asimismo, en 2025 se aprobó una ley que incorpora a las personas con discapacidad dentro del sistema de Alerta Amber, lo que permite activar mecanismos de búsqueda inmediata en casos de desaparición, ampliando así su protección frente a situaciones de riesgo.

En paralelo, también se han impulsado normas orientadas al financiamiento de políticas inclusivas. Una de ellas dispone que los gobiernos regionales y locales asignen al menos el 1% de su presupuesto a proyectos vinculados a accesibilidad y mejora de la calidad de vida de esta población, asegurando recursos constantes para su implementación.