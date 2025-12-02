Perú

Gobierno reduce apoyo para estudiantes con discapacidad en el Presupuesto 2026

Diversos colectivos y sociedad alertan que el Presupuesto para el 2026 pone en riesgo el apoyo del Servicio de Apoyo Educativo a estudiantes

El SAE, el Servicio de Apoyo Educativo, podría desaparecer en 2026. Como se sabe, estos son formas de organización flexibles, participativas y multidisciplinarias, creados para dar el soporte que la comunidad educativa necesita para atender de manera oportuna y pertinente a todos los estudiantes, en especial a aquellos que enfrentan barreras educativas, a fin de que puedan asegurar su acceso, participación y permanencia en la escuela, así como el progreso de sus aprendizajes.

Frente a esto familias, personas con discapacidad y aliados realizaron esta mañana un plantón frente al Ministerio de Educación (San Borja), a las 9:30 a. m., para exigir que el Estado garantice su continuidad y transparente el presupuesto que aún no había sido informado.

En el marco de esta movilización, el congresista Roberto Sanchez atendió a las familias luego de este plantón y reveló que el presupuesto para el SAE se redujo a S/4,7 millones. Como se recuerda, este recibía S/5,8 millones, por lo que estos tendrían problemas en asegurar el gran apoyo a los estudiantes con discapacidad.

SAE en peligro

Como se sabe, el SAE es un servicio fundamental que brinda apoyo directo a estudiantes con discapacidad y orienta a docentes y familias para identificar y reducir barreras en el aprendizaje. Gracias a los S/5,8 millones asignados en 2024 y 2025, cientos de escuelas pudieron contar por primera vez con acompañamiento especializado que fortaleció la inclusión desde el aula.

Pero ese avance está en riesgo hacia el siguiente año, porque la Ley de Presupuesto 2026 no asegura el monto mínimo que el SAE necesita para seguir operando. A pesar de los pedidos realizados desde agosto, el Minedu aún no comunica cuál será el presupuesto destinado al servicio, dejando en incertidumbre a quienes dependen de estos apoyos, según revelaron las organizaciones sociales que protestaron en defensa de este servicio.

Así, si el SAE se detiene, miles de estudiantes perderían un recurso clave para su aprendizaje y las escuelas quedarían sin orientación especializada. Frente a esta situación, familias y organizaciones demandan que el Minedu transparente el presupuesto, garantice los S/5.8 millones y evite retrocesos en educación inclusiva. “Los SAE deben continuar”, señalan.

Algunas de las organizaciones en apoyo son Sodis, la coalición para el derecho de una educación inclusiva, mesa de discapacidad y derechos de la coordinadora nacional de derechos humanos, otra organizaciones de lima norte y familias de la UGEL 2 de Lima Norte que son beneficiadas por el SAE.

Los apoyos del SAE

Según señala el Estado, los apoyos educativos que brinda el SAE son pedagógicos (currículo, metodología, tiempo, evaluación, acompañamiento, etc.), organizacionales, socioemocionales, de acondicionamiento de espacios físicos, de materiales y mobiliario, de sistemas de comunicación (aumentativo y alternativo), entre otros. Estos apoyos contribuyen a la eliminación de barreras educativas.

El SAE se desarrolla en dos niveles de servicio que trabajan de manera articulada y coordinada: 

  • SAE Interno – SAEI (a nivel de IE)
  • SAE Externo – SAEE (a nivel de UGEL)

Ambos servicios funcionan de manera articulada y complementaria respondiendo a las necesidades de las II. EE. y programas educativos, de acuerdo con la complejidad de sus contextos. A partir de este año, la implementación del SAE se desarrollará en las 225 UGEL de las 26 regiones del país, en el marco de los Compromisos de Desempeño 2025.

