Elecciones 2026: ¿Cómo será la votación para personas con discapacidad el 12 de abril y qué pasa si no asiste?

El 16 de octubre se celebra el Día Nacional de la Persona con Discapacidad en Perú, promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, sin importar sus capacidades. (Andina)

Este domingo 12 de abril, más de 200 mil personas con discapacidad en el Perú podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones generales 2026, accediendo a una serie de facilidades diseñadas para garantizar su participación.

Este proceso incluirá materiales adaptados, asistencia personalizada y exoneraciones en caso de imposibilidad de asistencia, marcando un avance en la accesibilidad electoral.

Yordan Mañuico, vocero de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y especialista en educación electoral, explicó en diálogo con TV Perú que desde 1979 el Perú cuenta con voto universal, aunque la verdadera inclusión de las personas con discapacidad comenzó a implementarse en 2001.

La ONPE implementa materiales adaptados, asistencia personalizada y exoneración de multas para garantizar la accesibilidad electoral en 2026.

La ONPE ha impulsado campañas y ajustes razonables para que este grupo de ciudadanos pueda sufragar sin restricciones. Toda persona mayor de dieciocho años, sea cual sea su discapacidad, tiene derecho a votar, de acuerdo con lo señalado por Mañuico.

No existen impedimentos legales para que los ciudadanos con discapacidad ejerzan el sufragio. El único requisito de identificación válido para votar es el Documento Nacional de Identidad (DNI), ya sea en formato azul o electrónico. Según detalló el vocero de la ONPE a TV Perú, documentos como el carnet de CONADIS no sustituyen al DNI para efectos electorales.

Materiales y espacios especializados

Para las elecciones generales de 2026, todos los centros de votación contarán con señalética diferenciada y módulos temporales próximos a las puertas de ingreso, facilitando la ubicación de aulas adaptadas para los empadronados con discapacidad. Los espacios acondicionados buscan reducir barreras físicas y mejorar la autonomía de los votantes.

Desde 2001, las campañas de la ONPE han promovido la inclusión efectiva del voto para ciudadanos con discapacidad en el Perú. (Andina)

La ONPE ha implementado materiales electorales especializados. En el caso de las personas con discapacidad visual, se dispondrá de plantillas en braille que se superponen a la cédula de sufragio, permitiendo la identificación de las opciones y el marcado correspondiente. “Esa plantilla tiene el espacio vacío para que ahí puedan ubicar y realizar las marcas respectivas, que es una cruz o un aspa”, señaló Mañuico.

Para ciudadanos con discapacidad auditiva, la ONPE distribuye videos informativos con intérprete en lengua de señas, además de habilitar canales de atención por videollamada en WhatsApp. Estos recursos, según relató el vocero, se complementan con la capacitación de miembros de mesa y personal electoral en protocolos de atención inclusiva.

Procedimiento de votación

El proceso para los electores con discapacidad sigue los mismos pasos generales del sufragio: el ciudadano entrega su DNI al miembro de mesa, recibe la cédula y, si lo requiere, solicita la plantilla en braille. Luego, acude a la cabina, marca su voto, dobla la cédula y la introduce en el ánfora. La ONPE instruyó que, en caso de dificultad para firmar, el ciudadano puede optar por colocar su huella digital.

Personas con discapacidad visual dispondrán de plantillas braille para ejercer su voto de manera autónoma y segura en las próximas elecciones del Perú. (Andina)

Otra facilidad central es el voto asistido: las personas con discapacidad pueden acudir acompañadas de un familiar, persona de confianza o asistente, una opción destinada a quienes necesitan apoyo adicional para completar el proceso.

Ausencia y exoneración

Respecto a quienes no puedan acudir el día de la elección, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) otorga, de oficio, la dispensa de la multa electoral para las personas con discapacidad. Esta medida, según explicó Mañuico, busca evitar sanciones injustas cuando el elector enfrenta barreras de movilidad o carece de acompañante.

La ONPE mantiene abierta la invitación para que la ciudadanía consulte información adicional en la web oficial eg2026.onpe.gob.pe y a través de sus redes sociales, con el objetivo de despejar dudas y promover la participación de todos los sectores en los comicios de este domingo 12 de abril.