Perú

Menos del 30% de las personas con discapacidad consigue un empleo formal

La brecha de participación laboral de las personas con discapacidad sigue siendo una de las más profundas en el país, pese al incremento reciente de trabajadores formales. Expertos advierten que aún falta acelerar medidas que garanticen oportunidades reales y sostenibles para esta población

Guardar
Hasta junio de 2025, el
Hasta junio de 2025, el número de personas con discapacidad con empleo formal alcanzó las 13.062. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

A pesar de ciertos avances en los últimos años, la inserción laboral de las personas con discapacidad en el Perú continúa siendo limitada frente al contexto regional. Mientras países como Chile, México y Colombia muestran una participación de entre 45% y 55%, en el ámbito nacional apenas se alcanza el 28,6%, es decir, solo tres de cada diez personas con discapacidad acceden a un trabajo, de acuerdo con datos del INEI correspondientes a 2024.

El aumento del empleo formal, aunque sostenido, todavía resulta insuficiente para cerrar la brecha. A junio de 2025 se registraron 13.062 personas con discapacidad empleadas formalmente, la cifra más alta alcanzada hasta ahora y 4.302 puestos más que el año anterior, según la planilla electrónica del MTPE. No obstante, la diferencia entre el potencial de inclusión y la realidad evidencia que aún persisten barreras estructurales.

Brecha laboral y rol del sector empresarial en la inclusión

La marcada distancia entre el Perú y otros países de la región en participación laboral de personas con discapacidad confirma la necesidad de intensificar acciones conjuntas entre el sector público y el privado. Diversos especialistas advierten que no basta con el crecimiento de puestos formales si este no viene acompañado de políticas activas que garanticen igualdad de oportunidades, accesibilidad y permanencia en el empleo.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, cobra especial relevancia el papel de las empresas como agentes de cambio. En esa línea, Sodexo Perú viene desarrollando acciones orientadas a fomentar la participación plena de personas con discapacidad dentro de sus operaciones, sus equipos de trabajo y las comunidades donde tiene presencia.

La diferencia con otros países
La diferencia con otros países de la región muestra la urgencia de fortalecer acciones coordinadas para mejorar la inclusión laboral. Foto: Bupa Perú

“Contigo de la mano”, reconocimiento y compromiso a futuro

Uno de los principales programas impulsados por la compañía es “Contigo de la mano”, una iniciativa que ofrece acompañamiento continuo tanto a colaboradores con discapacidad como a trabajadores que tienen bajo su cuidado a un familiar en esta condición. El programa integra asesoría para trámites ante el Conadis, soporte emocional, actividades de sensibilización basadas en la Guía del trato adecuado a personas con discapacidad, además de capacitaciones relacionadas al bienestar y a los derechos.

“Este programa nos llena de orgullo, porque nos ha permitido ser reconocidos con el primer lugar en el Concurso de Buenas Prácticas de Gestión Inclusiva del Conadis, reafirmando que estamos avanzando por el camino correcto. La inclusión no es solo un valor corporativo, sino un propósito que guía cada acción orientada a construir un entorno más justo y oportunidades para todas y todos”, señaló Milagros Villena, directora de Recursos Humanos de Sodexo Perú.

La articulación entre esfuerzos internos y externos demuestra que las empresas pueden generar transformaciones profundas en sus entornos de influencia. Además, estas iniciativas se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al promover espacios laborales seguros, diversos y equitativos que contribuyen tanto al desarrollo sostenible como a la innovación.

Mirando hacia adelante, la compañía reafirma su apuesta por seguir fortaleciendo políticas que impulsen la equidad, la resiliencia, la participación activa y el desarrollo integral de sus equipos, consolidando su rol como aliado estratégico en los sectores donde opera y como actor relevante en la transformación social del país.

La compañía impulsa el programa
La compañía impulsa el programa “Contigo de la mano”, que brinda apoyo constante a colaboradores con discapacidad y a quienes tienen a su cargo un familiar en esta condición. Foto: UOC

Temas Relacionados

empleo formaldiscapacidadperu-economia

Más Noticias

Samahara Lobatón: Peluchín estalla contra Samahara Lobatón por aparecer en discoteca donde cantaba Bryan Torres: “Qué tales enfermos”

El conductor señaló que la influencer actuó en contradicción con su comunicado y generó más dudas sobre su separación con el cantante de salsa

Samahara Lobatón: Peluchín estalla contra

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

Se juega el quinto set. En un muy reñido juego, esto va empatado 2-2. Sigue en directo las incidencias desde el Coliseo Eduardo Dibós

Perú vs Colombia EN VIVO

Serfor alerta en Navidad: regalar animales exóticos como mascotas promueve el tráfico y pone en riesgo a todos

Especialistas del Serfor advierten que comprar animales silvestres los saca de su entorno y los deja vulnerables a bacterias que pueden poner en riesgo la salud de las familias

Serfor alerta en Navidad: regalar

Congreso aprueba ampliación del Reinfo hasta 2026: Parlamento redujo plazo inicial tras críticas y objeciones del Ejecutivo

Con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, la representación parlamentaria respaldó la quinta extensión del Registro Integral de Formalización Minera

Congreso aprueba ampliación del Reinfo

Ante retrasos del Aeropuerto de Chinchero, comunidades advierten toma de Machu Picchu y reclaman mayor gestión del Ejecutivo

El MTC reconoció un avance global de solo 25% en la infraestructura, mientras comunidades campesinas exigen un cronograma claro

Ante retrasos del Aeropuerto de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso aprueba ampliación del Reinfo

Congreso aprueba ampliación del Reinfo hasta 2026: Parlamento redujo plazo inicial tras críticas y objeciones del Ejecutivo

Apagón en pleno discurso de Rafael López Aliaga durante cumbre Edircom 2025: exalcalde fue retirado del escenario

El 84% no sabía quién era José Jerí antes de ser presidente, pero el 62% aprueba su gestión, según encuesta

Defensoría del Perú en riesgo de perder acreditación internacional: GANHRI acuerda someter a revisión gestión de Josué Gutiérrez

Rafael López Aliaga plantea retirar a embajadores improductivos e incautar “todos los activos de Odebrecht” en Perú

ENTRETENIMIENTO

Carolina Braedt enciende TikTok con

Carolina Braedt enciende TikTok con misterioso mensaje antes de su boda con Javier Millership: ¿fue al ‘Morsi’?

Christian Domínguez no descarta reality ‘La Granja Vip’, y Karla Tarazona le advierte: “Mientras no sea de baile”

Magaly Medina pide a empresas beca para ‘Pol Deportes’ tras invitación a España: “Los sueños no tienen límites”

Brian Rullán estalla en vivo cuando Magaly Medina le pregunta si Laura Spoya lo dejó por ‘mantenido’

Magaly Medina ridiculiza vestuario de Gisela Valcárcel: “De los 80, qué antigua y disforzada se veía con ese vestido de brillos”

DEPORTES

Resultados de Perú vóley en

Resultados de Perú vóley en los Juegos Bolivarianos 2025: así quedaron van los partidos de la ‘bicolor’

Perú vs Colombia 3-2: resumen del triunfazo ‘blanquirrojo’ y clasificación a final de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 en el torneo

“Christian Cueva vino gordo y se fue más gordo”: el lapidario comentario de la prensa ecuatoriana al ‘10′ tras su salida de Emelec

El consejo de Facundo Morando al plantel de Alianza Lima antes del debut en el Mundial de Clubes: “Pide que nos divirtamos”