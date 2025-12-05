Menos del 30% de las personas con discapacidad consigue un empleo formal

Hasta junio de 2025, el número de personas con discapacidad con empleo formal alcanzó las 13.062. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

A pesar de ciertos avances en los últimos años, la inserción laboral de las personas con discapacidad en el Perú continúa siendo limitada frente al contexto regional. Mientras países como Chile, México y Colombia muestran una participación de entre 45% y 55%, en el ámbito nacional apenas se alcanza el 28,6%, es decir, solo tres de cada diez personas con discapacidad acceden a un trabajo, de acuerdo con datos del INEI correspondientes a 2024.

El aumento del empleo formal, aunque sostenido, todavía resulta insuficiente para cerrar la brecha. A junio de 2025 se registraron 13.062 personas con discapacidad empleadas formalmente, la cifra más alta alcanzada hasta ahora y 4.302 puestos más que el año anterior, según la planilla electrónica del MTPE. No obstante, la diferencia entre el potencial de inclusión y la realidad evidencia que aún persisten barreras estructurales.

Brecha laboral y rol del sector empresarial en la inclusión

La marcada distancia entre el Perú y otros países de la región en participación laboral de personas con discapacidad confirma la necesidad de intensificar acciones conjuntas entre el sector público y el privado. Diversos especialistas advierten que no basta con el crecimiento de puestos formales si este no viene acompañado de políticas activas que garanticen igualdad de oportunidades, accesibilidad y permanencia en el empleo.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, cobra especial relevancia el papel de las empresas como agentes de cambio. En esa línea, Sodexo Perú viene desarrollando acciones orientadas a fomentar la participación plena de personas con discapacidad dentro de sus operaciones, sus equipos de trabajo y las comunidades donde tiene presencia.

La diferencia con otros países de la región muestra la urgencia de fortalecer acciones coordinadas para mejorar la inclusión laboral. Foto: Bupa Perú

“Contigo de la mano”, reconocimiento y compromiso a futuro

Uno de los principales programas impulsados por la compañía es “Contigo de la mano”, una iniciativa que ofrece acompañamiento continuo tanto a colaboradores con discapacidad como a trabajadores que tienen bajo su cuidado a un familiar en esta condición. El programa integra asesoría para trámites ante el Conadis, soporte emocional, actividades de sensibilización basadas en la Guía del trato adecuado a personas con discapacidad, además de capacitaciones relacionadas al bienestar y a los derechos.

“Este programa nos llena de orgullo, porque nos ha permitido ser reconocidos con el primer lugar en el Concurso de Buenas Prácticas de Gestión Inclusiva del Conadis, reafirmando que estamos avanzando por el camino correcto. La inclusión no es solo un valor corporativo, sino un propósito que guía cada acción orientada a construir un entorno más justo y oportunidades para todas y todos”, señaló Milagros Villena, directora de Recursos Humanos de Sodexo Perú.

La articulación entre esfuerzos internos y externos demuestra que las empresas pueden generar transformaciones profundas en sus entornos de influencia. Además, estas iniciativas se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al promover espacios laborales seguros, diversos y equitativos que contribuyen tanto al desarrollo sostenible como a la innovación.

Mirando hacia adelante, la compañía reafirma su apuesta por seguir fortaleciendo políticas que impulsen la equidad, la resiliencia, la participación activa y el desarrollo integral de sus equipos, consolidando su rol como aliado estratégico en los sectores donde opera y como actor relevante en la transformación social del país.

La compañía impulsa el programa “Contigo de la mano”, que brinda apoyo constante a colaboradores con discapacidad y a quienes tienen a su cargo un familiar en esta condición. Foto: UOC