Autógrafa de pensión para maestros de S/3.500 aún no se firma y demora promulgación

Fernando Rospigliosi debe firmar la autógrafa de la Ley de pensiones dignas si se quiere avanzar con su promulgación. - Crédito Captura Congreso

Ya han pasado exactamente dos semanas desde que se aprobó en segunda votación la llamada Ley de pensiones dignas para maestros, la medida que hará que estos reciban montos mensuales de S/3.500,70 por pensión —se toma como referencia el monto de la Primera Escala Magisterial de sueldos—.

Como se sabe, la medida nunca tuvo el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas, y entidades como el Banco Central de Reserva la criticaron y recomendaron no aprobarla. Anteriormente el gobierno de Dina Boluarte la había observado, cuando fue aprobada la primera vez.

Pero ahora ha sido aprobada por insistencia por el Congreso; sin embargo, su promulgación aún no se da, dado que primero la autógrafa debe ser firmada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular. Cuando se firme realmente tendrá un periodo de tres días calendario para promulgarse. Es más, la autógrafa solo ha sido firmada ‘simbólicamente’ por el vicepresidente Waldemar Cerrón, en un evento organizado por la MACEP, grupo de Maestros Cesantes del Perú.

Los maestros celebraron con la aprobación de su Ley de pensión digna. Sin embargo, el BCRP, el MEF y otras entidades han alertado sobre su impacto. - Crédito Waldermar Cerrón

Ley de pensiones dignas con demora

La demora de la Ley de pensiones dignas no solo se ve en las dos semanas que ya han pasado desde su aprobación en el Pleno, sino que ya varios congresistas han pedido al presidente del Congreso que de priorididad a la firma de la autógrafa.

“Sigue siendo retrasada injustamente”, resalta el congresista Segundo Montalvo de Perú Libre en su cuenta de Facebook. Este, además, ha presentado un oficio dirigido a Rospigliosi.

“Resulta imperativo recordar que el procedimiento legislativo establece plazos y responsabilidades claras para la formalización de las autógrafas de ley, siendo su suscripción un acto necesario para la continuidad del trámite correspondiente. (...) Le exhorto a cumplir con el procedimiento regular conforme a lo establecido en el Reglamento del Congreso de la República, la Constitución Política del Perú y la Ley del Procedimiento Administrativo General, a efectos de no generar dilaciones que perjudiquen a un sector tan sensible como el de los docentes cesantes y jubiladosdel país”, apunta en la carta enviada el 31 de marzo.

Los maestros se movilizarón para lograr el debate y aprobación de la Ley que les dará 'pensiones dignas'. - Crédito SUTEP

También el 1 de abril la congresista Flor Pablo Medina, del Partido Morado, hizo lo mismo. “Hoy me acerqué al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para preguntarle directamente cuándo se va a promulgar por insistencia la Ley de Pensiones Dignas. Ante la falta de respuesta, presenté una solicitud formal. No vamos a parar hasta que esta ley se promulgue y se haga realidad para miles de maestros del Perú”, agregó la parlamentaria.

Su pedido es el mismo. Como se sabe, la Ley detalla que solo luego de que la autógrafa sea firmada se considera el plazo de tres días calendario para publicarse en el diario oficial El Peruano. Eso no considera, sin embargo, el tiempo desde que se aprueba una Ley por insistencia hasta que la autógrafa es firmada.

Autógrafa solo fue firmada simbólicamente

La firma real de la autógrafa no se ha dado, pero sí se ha dado una firma simbólica. El vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, fue invitado a un evento organizado por la MACEP, Maestros Cesantes del Perú, para darle un reconocimiento por la Ley de pensiones dignas que aprobó el Parlamento.

Aquí es donde el congresista Cerró firmó simbólicamente la autógrafa de la Ley, la cual establece la pensión equivalente a la primera Escala Magisterial para los docentes, cesantes, jubilados y trabajadores del sector educación. Sin embargo, esta firma no sirve como parte del proceso de la Ley.