Perú

Asesinato de mujer paraguaya en Cusco destapa presunta red de trata que operaba bajo fachada de hospedaje

Tres mujeres, entre ellas la propietaria y la administradora del hotel, fueron detenidas tras el crimen ocurrido en el distrito de Wanchaq. La PNP identificó al sicario y al conductor que facilitó su fuga, captados por cámaras de seguridad

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El asesinato de una ciudadana extranjera en pleno centro de Cusco ha destapado una compleja trama criminal que va más allá de un crimen aislado. La muerte de una mujer paraguaya de 30 años, ocurrida dentro de un hospedaje en el distrito de Wanchaq durante la noche de Viernes Santo, ha revelado la presunta operación de redes vinculadas a la trata de personas, la prostitución ilegal y la extorsión en una de las ciudades más visitadas del país.

De acuerdo con las autoridades, el caso ha tomado un giro clave en las últimas horas. La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público han logrado identificar a varios implicados, detener a tres personas y avanzar en la reconstrucción del crimen, que quedó registrado por cámaras de seguridad. Mientras tanto, la hipótesis principal apunta a una disputa dentro de una organización criminal que operaría en el rubro del comercio sexual.

Avances en la investigación y detenciones clave en Cusco

Crimen en Cusco: mujer paraguaya es asesinada en hospedaje y policía busca al responsable. (Foto: FB/@Difusión)
Crimen en Cusco: mujer paraguaya es asesinada en hospedaje y policía busca al responsable. (Foto: FB/@Difusión)

Las diligencias realizadas tras el crimen han permitido intervenir a tres personas presuntamente vinculadas al caso. Según información fiscal, se trata de la propietaria del hospedaje, la administradora del establecimiento y una tercera mujer de nacionalidad colombiana, quien sería pareja del conductor que participó en la fuga del presunto sicario.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Cusco, José Manuel Mayorga Zárate, confirmó que el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial la convalidación de las detenciones, con el objetivo de continuar con las investigaciones. No obstante, precisó que estas personas no serían las autoras materiales del homicidio, sino parte de un entorno que habría facilitado actividades ilícitas dentro del local.

Por su parte, el jefe de la región policial de Cusco, Gral. Virgilio Velásquez, detalló que ya se tiene identificado al conductor que trasladó al atacante, así como avances en la identificación del autor de los disparos. Según información preliminar, el presunto sicario sería un ciudadano de nacionalidad venezolana.

“Ya lo tenemos identificado, inclusive al conductor que participó en el hecho y estamos en plena identificación del autor del disparo. Tenemos información preliminar de que es un ciudadano de nacionalidad venezolana el que ha gatillado”, declaró la autoridad policial.

Las imágenes de videovigilancia han sido determinantes. En ellas se observa al agresor ingresar al hospedaje, perpetrar el ataque a balazos y luego huir rápidamente del lugar. Incluso, se le ve intentando abordar un vehículo antes de continuar su escape a pie, lo que permitió reconstruir parte de su ruta de fuga.

Hipótesis de mafia de trata, prostitución y extorsión

Imágenes de cámaras de seguridad muestran la fuga de un sujeto tras asesinar a balazos a una turista de nacionalidad paraguaya dentro de un hospedaje en el distrito de Wanchaq, Cusco. La policía ya se encuentra investigando el crimen. (Crédito: FB/@nuevatvnacional)

Uno de los aspectos que ha generado mayor impacto es el posible vínculo del crimen con redes de explotación sexual. Aunque en un inicio se manejó la versión de que la víctima se encontraba en Cusco por turismo, las investigaciones han descartado esta hipótesis.

“No, eso está descartado porque hay evidencias suficientes de que el trabajo que realizaban era de connotación sexual. El móvil que tenemos frente a esta situación es extorsión a las trabajadoras sexuales que trabajan en la ciudad”, sostuvo el general Velásquez.

En la misma línea, el Ministerio Público confirmó que se investiga la existencia de una organización criminal dedicada a la trata de personas y otros delitos conexos. Según el fiscal Mayorga Zárate, ya se ha identificado a más personas que estarían involucradas y que actualmente se encuentran no habidas.

“Existe un autor material, pero se está manejando la hipótesis de que se trata de una organización vinculada a trata de personas, extorsión y otros delitos”, indicó el magistrado.

El caso se mantiene en reserva mientras continúan las diligencias. Sin embargo, las autoridades no descartan que la víctima haya estado vinculada a esta red, lo que refuerza la línea de investigación sobre un posible ajuste de cuentas o represalia dentro de este circuito ilegal.

El crimen ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche en un hospedaje ubicado en la avenida Costanera, a pocos metros del terminal terrestre de Cusco. Tras recibir varios impactos de bala, la mujer fue trasladada de emergencia al Hospital Regional, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

En paralelo, la Policía ha intensificado los operativos en distintos puntos de la ciudad para dar con el paradero del presunto autor material. Las autoridades han pedido a la ciudadanía mantener la calma y colaborar con cualquier información que contribuya al esclarecimiento de este caso que ha puesto en alerta a la región.

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