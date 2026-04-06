Perú

Jorge Nieto realizó mitin en Cusco y critica a sus rivales: “Son parte de la coalición del mal, corrupta y mafiosa”

El postulante presidencial de Buen Gobierno promete enfrentar la inseguridad y señala a sus contrincantes como cómplices del retroceso nacional

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El candidato presidencial de Buen Gobierno, Jorge Nieto, realizó el cierre de su campaña en Cusco, donde dirigió críticas a sus adversarios políticos. Durante su intervención, Nieto acusó a sus principales rivales de ser parte de lo que calificó como “la coalición del mal, corrupta y mafiosa”, a quienes responsabilizó por la actual situación política y social en el país.

El aspirante de Buen Gobierno subrayó que se está construyendo “una nueva mayoría” en Perú. Según Nieto, ese respaldo social resulta esencial para “expulsar a los corruptos de la vida pública” y lograr que quienes cometen delitos “terminen en la cárcel”. Añadió que la permanencia de cómplices en el Congreso y en el Gobierno impide la erradicación de la delincuencia en las calles.

Nieto aseguró que los partidos que han gobernado en los últimos años, incluidos los que acompañaron a la presidenta Dina Boluarte y a otros exmandatarios, ahora se presentan como opciones renovadas. “Se presentan como si emergieran como vírgenes de algún lugar recóndito. No, ellos son responsables”, sostuvo Nieto al referirse a sus contrincantes.

El candidato de Buen Gobierno afirma que sus opositores han sostenido el poder junto a Gobiernos recientes y asegura impulsar un cambio para que los responsables de delitos respondan ante la justicia
El candidato de Buen Gobierno afirma que sus opositores han sostenido el poder junto a Gobiernos recientes y asegura impulsar un cambio para que los responsables de delitos respondan ante la justicia| Foto: Jorge Nieto (Facebook)/ Andina

“Vienen a pedir sus votos como si emergieran como vírgenes de algún lugar recóndito. No, ellos son responsables. Son parte de la coalición del mal, corrupta y mafiosa que ha embarcado el Perú en una ruta de decadencia”, señaló desde la ciudad imperial.

Promete resolver la inseguridad en menos de un año

Uno de los ejes principales de su propuesta electoral es la seguridad ciudadana. El candidato se comprometió a resolver la crisis de seguridad “en no más de un año”, garantizando que las familias podrán recuperar la tranquilidad en sus barrios.

“Todas las familias volverán a caminar por sus calles, con la alegría y la tranquilidad de saber que su país los respalda y que los criminales van a terminar en la cárcel”, prometió Nieto durante el acto en Cusco.

Fórmula presidencial del partido Buen Gobierno.
Fórmula presidencial del partido Buen Gobierno.

Además, destacó el apoyo recibido por parte de distintos sectores de la sociedad, especialmente jóvenes y adultos mayores.

Propuesta en el sector Salud

El candidato también presentó como eje de su propuesta en salud la creación de un sistema único prestacional, que permitiría a los ciudadanos acceder a servicios médicos en cualquier parte del país solo con su DNI. Este modelo prevé la implementación de una historia clínica computarizada, facilitando el acceso de los profesionales de la salud a los antecedentes médicos de los pacientes en todo el territorio nacional, y un tarifario único que garantice el mismo costo por atención en cualquier región. Nieto advirtió que para que estas iniciativas sean viables es necesario corregir la baja proporción de personal asistencial en el sistema público y mejorar la gestión administrativa.

En materia de seguridad ciudadana, Nieto propuso la reorganización de la Policía Nacional y la capacitación de los agentes, incluso con la colaboración de misiones extranjeras. El candidato afirmó que el combate al crimen organizado debe ser liderado directamente por la Presidencia de la República, dada la magnitud de los recursos ilícitos que maneja la delincuencia en el país.

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