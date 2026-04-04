Beca 18: Ministra de Educación confirma segunda convocatoria para 2026, ¿cuántas vacantes tendrían?

Beca 18-2026 inicia adjudicación: 1.554 postulantes obtienen financiamiento para educación superior. (Foto: Agencia Andina)

No solo desde este lunes 6 de abril se dará el segundo momento de la primera convocatoria del programa Beca 18 del Pronabec del Ministerio de Educación, sino que la misma ministra actual ha resaltado que sí habrá una segunda convocatoria.

Como se recuerda, ya a inicios de este año el anterior titular del Minedu, Jorge Figueroa, anunció que el el programa de becas contará en 2026 con unas 10 mil plazas como mínimo, una cifra que representa la mitad de las plazas ofrecidas en 2025, que también fue la cantidad prometida para este 2026. Dado que el total que se ofreció en la primera convocatoria de este 2026 es de 5.184 becas, para la segunda convocatoria habrían poco más de 4.816.

Sin embargo, se espera que, luego de realizar las evaluaciones técnicas del sector y la reingeniería del programa, estas aumenten. “Sí está garantizada (la segunda convocatoria 2026). Estamos haciendo una reingeniería respecto a los procedimientos que se utilizan en Beca 18. Pronabec tiene ahora un nuevo director, entonces queremos trabajar adecuadamente”, declaró a Andina la ministra actual.

Más de 1.500 jóvenes acceden a estudios superiores financiados por el Estado con Beca 18-2026. (Foto: Agencia Andina)

Garantizan segunda convocatoria

María Esther Cuadros, la actual ministra de Educación, garantizó la segunda convocatoria de Beca 18 para el 2026, dada en el marco de la reingeniería del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), proceso que fue anunciado en febrero.

Como se recuerda, el 13 de febrero, el Minedu dispuso la reingeniería total del Pronabec con el fin de corregir deficiencias de este programa, así como solicitó a la Contraloría que realice una auditoría integral de este y sus recursos, para así transparentar el correcto uso de su presupuesto. A pesar del cambio de ministros, esta disposición sigue vigente, según confirmó la actual titular del Minedu.

Así, en medio de esta reingeniería se daría la segunda convocatoria de Beca 18, pero sin aún tener fechas confirmadas o el número final de las vacantes añadidas a la de la primera convocatoria.

Como se sabe, Beca 18 cubre costos académicos y no académicos de los estudiantes, como la matrícula y la pensión de estudios, el examen o carpeta de admisión, así como alimentación, alojamiento, movilidad local, entre otros. Por esto, es vital para miles de jóvenes en todo el país y su educación, sobre todo de los que no cuentan con el poder adquisitivo para costearla.

Primera etapa de Beca 18-2026 beneficia a estudiantes con alto rendimiento académico en todo el país. (Foto: Agencia Andina)

Beca 18: Primera convocatoria continúa

Asimismo, Pronabec publicó la lista oficial de ganadores del primer momento de Beca 18, convocatoria 2026-I. Estos ganadores conforman el 30% del universo de becas que el Gobierno ofrece en la convocatoria 2026: el total es de 5.184 becas, y las entregadas en este primer mometo fueron 1.554 vacantes.

Con esto, los ganadores de este primer momento podrán estudiar una carrera profesional con la cobertura integral del Estado durante todos sus años de formación.

Sin embargo, los preseleccionados que no ganaron una de las vacantes en el primer momento, o no participaron, podrán hacerlo en el segundo momento del concurso, que distribuirá el 70% restante de becas, un total de 3.630.

La postulación para el segundo momento irá desde este lunes 6 de abril al lunes 27 de abril (23:59 horas) y se realizará de manera virtual y gratuita a través de la web. Para participar, los postulantes deben haber ingresado a una institución de educación superior, con carrera y sede elegibles.