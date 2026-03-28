Perú

Incrementan remuneraciones a más de 900 profesores de educación superior pedagógica

Los aumentos salariales oscilarán entre S/1.687,40 y S/3.374,80 mensuales, dependiendo de la categoría asignada

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Hasta ahora, todos los docentes permanecían en la primera categoría, con un sueldo de S/5.399,68; la categorización permitirá avanzar a niveles superiores - Créditos: Minedu.
Hasta ahora, todos los docentes permanecían en la primera categoría, con un sueldo de S/5.399,68; la categorización permitirá avanzar a niveles superiores - Créditos: Minedu.

Un total de 971 docentes nombrados de institutos y escuelas de Educación Superior Pedagógica serán ubicados en nuevas categorías dentro de la Carrera Pública Docente, lo que les permitirá acceder a incrementos salariales que oscilan entre S/1.687,40 y S/3.374,80 mensuales. Esta medida representa un avance en el reconocimiento de la experiencia y el mérito de los profesionales encargados de la formación docente en el país.

Hasta la fecha, todos los profesores nombrados permanecían en la primera categoría, percibiendo una remuneración de S/5.399,68. La reciente implementación del proceso de categorización permitirá que un grupo significativo avance hacia niveles superiores, mejorando así sus condiciones laborales y su motivación profesional.

En concreto, 455 maestros pasarán a la segunda categoría, con un sueldo mensual de S/7.087,08, mientras que 516 profesionales serán ubicados en la tercera categoría, lo que les permitirá recibir una remuneración de S/8.744,48.

Un total de 971 docentes de institutos y escuelas de Educación Superior Pedagógica serán ubicados en nuevas categorías dentro de la Carrera Pública Docente - Créditos: Minedu.
Un total de 971 docentes de institutos y escuelas de Educación Superior Pedagógica serán ubicados en nuevas categorías dentro de la Carrera Pública Docente - Créditos: Minedu.

El incremento se hará efectivo luego de la publicación del Decreto Supremo N.º 047-2026-EF, que autoriza una transferencia de S/31.904.572 destinada a los Gobiernos regionales para financiar el costo diferencial de la categorización en las categorías 2 y 3.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, destacó que la transferencia de recursos fue gestionada por el Ministerio de Educación como parte de una política orientada a la revalorización del magisterio y el fortalecimiento de la meritocracia en el sistema educativo.

“El proceso de categorización de docentes de los institutos y escuelas de Educación Superior Pedagógica representa un paso importante para reconocer su trayectoria profesional y mejorar sus condiciones remunerativas, en el marco de la Ley N.º 30512 y sus modificatorias”, puntualizó la titular del Minedu durante la presentación de la medida.

La categorización permitirá que los docentes accedan a una Remuneración Íntegra Mensual Superior (RIMS), ajustada a su experiencia y logros profesionales. Esta iniciativa busca no solo incentivar el desarrollo profesional, sino también garantizar una educación de calidad para las nuevas generaciones de maestros. El proceso reconoce el mérito y la formación continua de los docentes, elementos clave para fortalecer el sistema educativo nacional.

El Decreto Supremo N.º 047-2026-EF autoriza una transferencia de S/31.904.572 para financiar estos incrementos a través de los Gobiernos regionales - Créditos: Minedu.
El Decreto Supremo N.º 047-2026-EF autoriza una transferencia de S/31.904.572 para financiar estos incrementos a través de los Gobiernos regionales - Créditos: Minedu.

⁠Pensión de S/3.500 a maestros jubilados: todo lo que debes

El Congreso de la República aprobó por insistencia la Ley de Pensión Digna para Docentes, que fija en S/3.500,70 el monto mensual que recibirán los maestros jubilados del país, equiparando su pensión a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial.

La norma, previamente observada por el Ejecutivo por su alto costo fiscal, beneficiará a docentes de educación básica, alternativa, especial y técnico-productiva, incluidos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones.

El Ministerio de Economía y Finanzas definirá el monto junto al Ministerio de Educación. Diversos gremios han advertido sobre el impacto presupuestal, que superaría los S/5.600 millonesanuales, y la posible presión sobre las finanzas públicas nacionales

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