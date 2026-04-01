Renovación Popular suspende afiliación del Alcalde de Yanahuara tras presuntamente recibir coima de S/5.000

Alcalde de Yanahuara es suspendido del partido Renovación Popular tras denuncia de soborno. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión/Renovación Popular)

A pocos días de las elecciones generales 2026, un presunto acto de corrupción ocurrido en diciembre de 2025 ha puesto bajo la lupa al partido Renovación Popular. El alcalde de Yanahuara, Sergio Javier Bolliger Marroquin, fue captado en video presuntamente recibiendo una coima de S/5.000, un hecho que ha generado atención mediática y preocupación entre los seguidores del partido, que actualmente disputa el primer lugar en las encuestas electorales.

En ese contexto, la agrupación política liderada por Rafael López Aliaga emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que anuncia la suspensión temporal del alcalde como afiliado. La medida responde al presunto incumplimiento de normas éticas dentro del partido y busca transparentar la posición de la organización frente a posibles actos ilícitos cometidos por sus miembros.

La grabación corresponde a diciembre de 2025 y muestra una conversación sobre una presunta deuda pendiente y acuerdos previos de apoyo político y económico

Suspensión y motivo

El partido señaló que se ha “suspendido la afiliación del Sr. Sergio Javier Bolliger Marroquin, al tomar conocimiento por los medios de prensa que el mencionado afiliado ha cometido supuestos actos ilícitos contemplados en el artículo 6, infracciones graves, inciso 2 de nuestro Reglamento de Ética y Disciplina”.

Asimismo, Renovación Popular detalló que se iniciará un proceso disciplinario formal a través de la Comisión Nacional de Disciplina, garantizando el debido proceso para evaluar las acciones del alcalde y determinar responsabilidades.

Alcalde de Yanahuara es suspendido del partido Renovación Popular tras denuncia de soborno. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Investigación y consecuencias

El comunicado añade que “de ser el caso, el retiro definitivo de su afiliación” será la consecuencia de confirmarse los hechos. La medida refleja la postura del partido ante denuncias de corrupción en sus filas y busca proteger su imagen antes de los comicios.

Este caso se suma a una serie de denuncias que han marcado el escenario político previo a las elecciones, mientras la ciudadanía espera avances concretos en la investigación del presunto soborno.

Presunto caso de corrupción

El alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, se encuentra en el centro de la polémica tras la difusión de un video en el que presuntamente recibe S/5,000 en efectivo dentro de su despacho municipal en Arequipa. El material audiovisual, correspondiente a diciembre de 2025, muestra al burgomaestre guardando un fajo de billetes de S/100 en presencia de un empresario vinculado al rubro de paneles publicitarios.

En la grabación se escuchan conversaciones sobre supuestos pagos, “arreglos” y coordinaciones relacionadas con la instalación de publicidad exterior en el distrito. El empresario identificado como Roberto Aguirre reconoció la entrega del dinero, aunque aseguró que se trataba de una deuda personal, versión que deberá ser corroborada por las autoridades competentes. Más allá del dinero recibido, el video captó al alcalde afirmando: “Nosotros vamos a ser gobierno con López Aliaga”, vinculado directamente con el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, en un contexto de campaña presidencial.

Un video revela al alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, recibiendo un fajo de billetes en su despacho, en presencia del empresario Roberto Aguirre

De confirmarse la veracidad del video, Bolliger podría ser investigado por presuntos delitos de corrupción, como cohecho pasivo propio, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. La difusión del material ha generado atención mediática y política a pocos días de las elecciones generales 2026, en un contexto de creciente escrutinio sobre presuntos actos irregulares en la administración pública regional.