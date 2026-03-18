Candidatos de Renovación Popular al Senado y Cámara de Diputados por Lima Metropolitana en las Elecciones 2026

Rafael López Aliaga saluda a miembros de Renovación Popular durante un evento de presentación de candidatos para las Elecciones 2026, recibiendo aplausos del público. (Renovación Popular)

De cara a las Elecciones Generales de 2026, Renovación Popular busca fortalecer su posicionamiento en Lima Metropolitana a través de un programa enfocado en la seguridad ciudadana y el impulso a la inversión privada. La organización ratificó a su líder y actual alcalde de Lima con licencia, Rafael López Aliaga, como postulante a la Presidencia, liderando una fórmula que propone implementar en la capital y en todo el país un modelo de gestión basado en el orden institucional y la simplificación de la burocracia.

En el contexto de la nueva bicameralidad, Lima Metropolitana adquiere un peso determinante en el Congreso. Los electores limeños votarán por sus representantes en la Cámara de Diputados, así como por una lista específica para el Senado a través del distrito electoral metropolitano, además de participar en la elección de la lista nacional de la Cámara Alta.

La plataforma de Renovación Popular para Lima Metropolitana prioriza la lucha contra la delincuencia, la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de los valores ciudadanos, así como el apoyo a la inversión privada y la eficiencia administrativa.

Durante el proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la agrupación presentó una lista completa de candidatos para ambas cámaras, integrando figuras con experiencia parlamentaria y profesionales de distintos sectores de la capital. Según la información oficial publicada, la nómina quedó conformada de la siguiente manera:

Candidatos al Senado por Lima Metropolitana

La página web oficial presenta a los candidatos al Senado de Renovación Popular para las Elecciones Generales 2026 por Lima Metropolitana, mostrando sus fotografías y nombres completos. (JNE)

Para la Cámara Alta, la lista de Renovación Popular por el distrito múltiple de Lima Metropolitana está integrada por:

Francisco José Calisto Giampietri María de los Milagros Jackeline Jauregui Martínez de Aguayo José Ernesto Cueto Aservi Andrea Edith Matías Muñoz de Figueroa

Estos postulantes fueron seleccionados por su experiencia en gestión pública y su participación previa en procesos legislativos, cumpliendo con los criterios de paridad y alternancia establecidos por la normativa vigente.

Candidatos a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana

Panel informativo con los 16 candidatos a diputados del partido Renovación Popular por el distrito electoral de Lima Metropolitana para las Elecciones Generales de 2026, con sus respectivas fotografías y nombres. (JNE)

La lista de Renovación Popular para la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana incluye a:

Norma Martina Yarrow Lumbreras José Isidro Baella Malca Roxana María Rocha Gallegos Gustavo Alexander Segura Figueroa Lizzi del Rocío Sueldo Matos José Antonio Cacho Sousa de Cárdenas Deborah Carmen Inga Zapata Jhony Benito Bacón Terrones María Teresa Dulanto Guinea Javier José María Cipriani Thorne Giuliana Calambrogio Correa de Balmaceda Alfonso Felipe Velásquez Tuesta Olinda Salcedo Arellano Frank Krklec Torres Patricia Ysabel Mejía Hidalgo Vicente Martín Sotelo Montenegro Lida Esperanza Valdivieso Solís Omar Antonio Vargas Córdova Paola Isabel Martínez Paitán Aldo Antonio Bravo Quispe Silvia Gensollen Martinelli Roberto Emilio de la Tore Aguayo Aquelina Solórzano Espinoza Leo Miguel de Paz Lancho Evelyne Cristina Melgar Herrera Isaac Estephano Escobedo Ríos Betzabé Noriega Sarria de Chu Robert Joel Ludeña Guerra Stefanie del Pilar Sinchituyo Clavijo Luciano Martín Revoredo Rojas Deysi Alicia Carrasco Guaylupo José Alberto Guerra Velásquez

Una serie de retratos de los candidatos a diputados por el partido Renovación Popular en Lima Metropolitana, postulantes para las Elecciones 2026. (JNE)

La inscripción de estas candidaturas fue validada por el Jurado Nacional de Elecciones, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para su participación en la contienda electoral del 12 de abril.

Bicameralidad y representación de Lima Metropolitana

Con el restablecimiento del sistema bicameral, Lima Metropolitana asume una función clave en la definición de las mayorías parlamentarias y la fiscalización nacional. La conformación de las listas de Renovación Popular responde a la estrategia de priorizar perfiles con experiencia legislativa, liderazgo en gestión municipal y representación de los distintos sectores sociales de la capital.

Desafíos y propuestas para Lima Metropolitana

Lima Metropolitana enfrenta retos estructurales que inciden de manera directa en la calidad de vida de sus habitantes. Entre los principales desafíos se encuentran el incremento de la inseguridad ciudadana, la congestión vehicular, el déficit de infraestructura urbana y la informalidad en el empleo y el comercio. La expansión desordenada de la ciudad ha generado zonas con escaso acceso a servicios públicos básicos, mientras que los problemas ambientales, como la contaminación del aire y la gestión de residuos, afectan la salud de la población.

Ante este panorama, Renovación Popular plantea un conjunto de propuestas que priorizan el fortalecimiento de la seguridad mediante la modernización de los sistemas de videovigilancia, el aumento de patrullaje policial y la coordinación con gobiernos locales para combatir la delincuencia. En materia de transporte, el partido propone la ampliación de corredores viales, la integración eficiente de los sistemas de transporte público y la promoción de proyectos destinados a mejorar la movilidad urbana.

En cuanto a desarrollo económico, la agrupación apuesta por incentivar la formalización de pequeñas y medianas empresas y facilitar la tramitación de licencias comerciales, con el objetivo de generar empleo sostenible y atraer inversión privada. También contempla iniciativas para mejorar la gestión de residuos sólidos y promover la recuperación de espacios públicos, así como programas orientados al fortalecimiento de los valores ciudadanos y la participación comunitaria en la toma de decisiones locales.