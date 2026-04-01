Perú

Rafael López Aliaga descoloca a Keiko Fujimori: ella le propone pacto, pero él la culpa de la “porquería” del gobierno actual

La lideresa de Fuerza Popular llamó al exalcalde a unirse contra la izquierda, pero recibió críticas por su rol en el escenario político actual. “He visto todos sus insultos, no voy a pisar el palito”, se limitó a decir

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Keiko Fujimori

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, propuso este martes un pacto a Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, para enfrentar juntos a sus adversarios políticos “de izquierda”, a quienes considera los principales enemigos en estas elecciones previstas para el próximo 12 de abril.

“Quiero enviarle un mensaje a Rafael. Yo voy a ser muy directa. He visto cómo en las últimas semanas me ha atacado, pero yo no he venido a pelear con usted, porque los enemigos están allá”, dijo al señalar a los otros aspirantes ubicados en sus sitios.

“Y yo no le voy a hacer el juego a la izquierda. La mayoría de peruanos quiere que usted y yo vayamos a una segunda vuelta. Así es que le deseo lo mejor de los éxitos en estos últimos días”, agregó.

El exalcalde de Lima solo asintió en parte de la intervención cuando se refirió a los adversarios, aunque posteriormente retomó la palabra y responsabilizó a Fujimori por la situación política actual.

Peruvian presidential candidate Keiko Fujimori reacts as she attends a televised debate ahead of the general election on April 12, in Lima, Peru, March 31, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peruvian presidential candidate Keiko Fujimori reacts as she attends a televised debate ahead of the general election on April 12, in Lima, Peru, March 31, 2026. REUTERS/Angela Ponce

“Quiero referirme a los centros de educación para niños con habilidades especiales; me he recorrido los 24 departamentos; los niños necesitan una ayuda, un bono mensual para sus cuidadores”, dijo en el bloque sobre empleo, desarrollo, emprendimiento, educación, innovación y tecnología.

“Y le hago recordar a la señora Fujimori, con todo respeto, que usted tuvo mayoría absoluta en el Congreso y pudo poner todas las reformas que Perú necesitaba y no tener la porquería de gobierno que tenemos ahora, con todo respeto”, añadió.

La hija y heredera política del fallecido dictador Alberto Fujimori (1990-2000), no obstante, se mantuvo firme en no responder con ataques. “He visto todos sus insultos, Rafael, no voy a pisar el palito”, se limitó a decir.

La política encabeza un simulacro de votación difundido el pasado domingo, con 18,5 % de votos válidos, y esta es su cuarta presentación como candidata presidencial, después de haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

FOTO DE ARCHIVO: El candidato presidencial de Perú Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, participa en un debate de candidatos presidenciales, en Lima, Perú, 31 de marzo de 2021. REUTERS/Sebastian Castaneda/Pool/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: El candidato presidencial de Perú Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, participa en un debate de candidatos presidenciales, en Lima, Perú, 31 de marzo de 2021. REUTERS/Sebastian Castaneda/Pool/Archivo

El exalcalde capitalino ocupa el segundo lugar con 13,3 %, según Datum, y junto a Marisol Pérez Tello, de Primero la Gente, conformó la primera terna del debate, la de mayor interés ciudadano.

“El país está como está, en caos, por decisiones políticas miserables, interesadas y, por supuesto, abusivas, que se han tomado desde el Congreso avalando el Ejecutivo, tanto por Renovación Popular como por el fujimorismo. Así que son responsables”, les recalcó la exministra.

“Eso impide la persecución del crimen organizado. Se ha retrocedido en los derechos de las mujeres, se ha terminado con la calidad en la educación y se ha espantado a los jóvenes. Si a eso le sumas el miedo, encuentras dominación. En mi gobierno, la educación pública va a ser el eje. Tenemos una apuesta por una educación pública que libera, iguala y hermana, y es la mejor arma para luchar contra el machismo, el racismo, la discriminación, el populismo y la mentira”, agregó.

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