Perú

Infarto al corazón: estas son las señales clave que no debes ignorar, según alerta del Minsa

Autoridades sanitarias advierten que molestias como presión en el pecho, sudoración y dificultad para respirar pueden ser determinantes para una atención oportuna- Asimismo, recomiendan controles desde los 40 años

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Los fármacos específicos con mayor capacidad para desencadenar hipertensión infarto o alteraciones eléctricas importantes en personas sanas sin factores previos. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Los fármacos específicos con mayor capacidad para desencadenar hipertensión infarto o alteraciones eléctricas importantes en personas sanas sin factores previos. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La reciente muerte del comediante peruano Manolo Rojas ha generado conmoción en el país y, al mismo tiempo, ha vuelto a poner sobre la mesa un tema que muchas veces se ignora hasta que es demasiado tarde: el infarto al corazón y sus señales de alerta. En medio del impacto por su partida, especialistas han advertido que este tipo de eventos cardiovasculares pueden presentarse incluso en personas que aparentemente llevan una vida saludable, lo que refuerza la necesidad de estar atentos a cualquier síntoma.

En ese contexto, el Ministerio de Salud (Minsa) difundió una recomendación clave dirigida a la población: reconocer a tiempo los signos de un posible ataque cardíaco y adoptar hábitos saludables que reduzcan el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. La advertencia cobra especial relevancia en un escenario donde condiciones como la diabetes, la hipertensión o el colesterol elevado continúan afectando a miles de peruanos, muchas veces sin síntomas evidentes.

¿Cuáles son los síntomas de un infarto y por qué es clave detectarlos a tiempo?

Cuándo bajar el colesterol y cómo hacerlo para evitar infartos y accidentes cerebrovasculares (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)
Cuándo bajar el colesterol y cómo hacerlo para evitar infartos y accidentes cerebrovasculares (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)

De acuerdo con el Minsa, identificar los síntomas de un infarto al corazón puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Uno de los signos más comunes es el dolor opresivo en el pecho, que puede extenderse hacia el brazo izquierdo, el cuello, la mandíbula o la espalda. Este malestar suele ir acompañado de otros síntomas como dificultad para respirar, sudoración excesiva, náuseas o sensación de mareo.

Sin embargo, no todos los casos se presentan de la misma forma. En pacientes con enfermedades como la diabetes, los síntomas pueden ser menos evidentes o incluso distintos. En lugar de dolor en el pecho, algunas personas experimentan una sensación de falta de aire o fatiga repentina, lo que dificulta la identificación temprana del problema. Este tipo de cuadros son conocidos como infartos silenciosos, una condición que eleva considerablemente el riesgo de complicaciones graves.

El cardiólogo del Minsa, Rubén Azañero, enfatizó la importancia de actuar rápidamente ante cualquier señal de alerta. “Reconocer estos síntomas permite actuar a tiempo y recibir la atención adecuada”, explicó el especialista, destacando que una intervención oportuna puede mejorar significativamente la evolución del paciente.

La relevancia de esta advertencia se ve reflejada en casos recientes como el de Manolo Rojas, cuya muerte evidenció cómo un evento cardiovascular puede ocurrir de manera inesperada. Según especialistas, incluso personas que han comenzado a mejorar sus hábitos pueden estar en riesgo si existen factores acumulados en el organismo, como placas en las arterias o enfermedades crónicas no controladas.

Hábitos saludables y chequeos médicos: claves para prevenir enfermedades cardiovasculares

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este panorama, el Minsa insiste en la necesidad de adoptar medidas preventivas que ayuden a reducir el riesgo de sufrir un infarto. Entre las principales recomendaciones se encuentra mantener una alimentación saludable, priorizando el consumo de frutas, verduras y alimentos bajos en grasas saturadas, así como realizar actividad física de manera regular.

Otro punto clave es evitar el consumo de tabaco, uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, y moderar la ingesta de alcohol. Asimismo, se recomienda controlar enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes y el colesterol elevado, condiciones que pueden avanzar de manera silenciosa y provocar daños progresivos en el sistema cardiovascular.

El especialista Rubén Azañero también resaltó la importancia de los controles médicos periódicos, especialmente en personas mayores de 40 años o con factores de riesgo. Estos chequeos deben incluir evaluaciones clínicas, electrocardiogramas y exámenes de laboratorio que permitan detectar posibles alteraciones a tiempo.

En algunos casos, los médicos pueden recomendar pruebas más especializadas para evaluar el estado de las arterias y el funcionamiento del corazón. Estas evaluaciones son fundamentales para identificar problemas antes de que se conviertan en emergencias.

La difusión de estas recomendaciones ocurre en un momento en que la salud cardiovascular vuelve a estar en el centro del debate público, impulsada por casos mediáticos y testimonios médicos que advierten sobre los peligros de enfermedades silenciosas. En esa línea, el Minsa reafirmó su compromiso de seguir promoviendo campañas de prevención y educación sanitaria, orientadas a proteger la salud del corazón de la población peruana.

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