Perú

Minsa aprueba el Plan Nacional de Telesalud 2026 para descentralizar servicios de salud y ampliar la atención médica en todo el país

El plan prioriza la telemedicina, la capacitación digital y la conectividad entre establecimientos para garantizar atención oportuna en zonas alejadas

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MINSA formaliza el Plan Nacional de Telesalud 2026 mediante resolución ministerial.
MINSA formaliza el Plan Nacional de Telesalud 2026 mediante resolución ministerial.

La aprobación de un nuevo instrumento técnico por parte del Ministerio de Salud marca un punto de inflexión en la organización de los servicios sanitarios en el país. A través de la Resolución Ministerial Nº 293-2026/MINSA, la entidad formalizó el Plan Nacional de Telesalud 2026, una propuesta que redefine la manera en que la atención médica llegará a millones de personas fuera de los grandes centros urbanos.

La medida surge en un contexto donde persisten brechas de acceso entre regiones, sobre todo en zonas rurales y de difícil geografía. Frente a ese escenario, el documento establece lineamientos para integrar herramientas digitales en la prestación de servicios, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la oportunidad de atención.

El plan se enfoca en consolidar una red que permita conectar establecimientos de salud de distintos niveles, con especial énfasis en aquellos ubicados en áreas alejadas. Según el propio documento, se busca “fortalecer el acceso equitativo, oportuno y de calidad a los servicios de salud en todo el territorio nacional”, una meta que se apoya en la incorporación de tecnología como eje de intervención.

La estrategia no se limita a una declaración de intenciones. El texto aprobado plantea acciones concretas que deberán ejecutarse en el corto plazo, alineadas a los objetivos institucionales del sector y con participación de distintos niveles de gobierno.

Un plan alineado al modelo de atención integral

El Plan Nacional de Telesalud 2026 establece como propósito mejorar el acceso a los servicios de salud para la persona, la familia y la comunidad. Esta orientación se articula con las Redes Integradas de Salud y el Modelo de Cuidado Integral por curso de vida, dos enfoques que guían la política sanitaria actual.

De acuerdo con el documento, se trata de una herramienta estratégica de corto plazo vinculada al Plan Estratégico Institucional 2025-2030 del ministerio. En ese marco, la telesalud aparece como un componente clave para garantizar servicios eficaces y de calidad.

El enfoque también responde a la necesidad de optimizar recursos y reducir tiempos de atención, en especial en territorios donde la presencia de especialistas resulta limitada. La telesalud permite, por ejemplo, consultas a distancia, intercambio de información clínica y capacitación del personal sin necesidad de desplazamientos extensos.

Articulación nacional para su implementación

El plan prioriza la telemedicina, la capacitación digital y la conectividad entre establecimientos para garantizar atención oportuna en zonas alejadas.
El plan prioriza la telemedicina, la capacitación digital y la conectividad entre establecimientos para garantizar atención oportuna en zonas alejadas.

Uno de los aspectos centrales del plan radica en su proceso de elaboración. El documento contó con la participación de 19 unidades orgánicas, una unidad funcional y un órgano desconcentrado del ministerio, además de la intervención de los 25 gobiernos regionales a través de sus direcciones de salud.

A ello se suman las cuatro Direcciones de Redes Integradas de Salud de Lima Metropolitana, lo que refuerza el alcance nacional de la propuesta. Esta articulación busca asegurar que la telesalud se integre de manera uniforme en todo el sistema.

El texto señala que este marco permitirá la formulación de planes regionales y locales, lo que facilitará la adaptación de las estrategias a las necesidades específicas de cada territorio.

El plan contempla un total de 60 actividades estratégicas. De ese conjunto, 39 se orientan al fortalecimiento de la oferta de servicios de telesalud, mientras que 21 se enfocan en mejorar la capacidad operativa y tecnológica.

Estas acciones incluyen el desarrollo de competencias en el personal de salud para el uso de herramientas digitales, así como la articulación normativa de la telesalud con otras intervenciones sanitarias.

También se plantea el fortalecimiento de la Red Nacional de Telesalud, un componente clave para garantizar la conectividad entre establecimientos y facilitar la atención remota.

Ejes de intervención y uso de tecnología

El documento prioriza cuatro ejes principales: telemedicina, telegestión, teleinformación y educación y comunicación digital, conocida como TeleIEC, además de la telecapacitación.

Cada uno de estos componentes cumple una función específica dentro del sistema. La telemedicina permite la atención directa a pacientes a distancia, mientras que la telegestión optimiza la administración de los servicios. Por su parte, la teleinformación y la TeleIEC contribuyen a la difusión de contenidos de salud, y la telecapacitación fortalece las habilidades del personal.

El plan también incorpora acciones de información, educación y comunicación digital dirigidas a la población, con el fin de promover el uso de estos servicios.

El impacto de la implementación será medido mediante indicadores específicos. Entre ellos figuran la cobertura de atención en telesalud, el porcentaje de establecimientos con servicios activos en esta modalidad y el número de teleinterconsultas realizadas a nivel nacional.

Estos indicadores permitirán evaluar el avance del plan de manera continua. La supervisión, el monitoreo y la evaluación estarán a cargo de la Dirección de Telemedicina de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del ministerio.

El documento destaca que este proceso garantizará una implementación eficiente y sostenible, con seguimiento permanente de los resultados obtenidos en cada etapa.

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