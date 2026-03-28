¿De qué murió Manolo Rojas? Infarto al corazón, la posible causa de su fallecimiento: síntomas y señales de alerta

La imagen ilustra la importancia de la salud del corazón para el bienestar general, con un retrato de un hombre sonriente que refuerza el mensaje. (Infobae)

El reciente fallecimiento del reconocido actor cómico Manolo Rojas, quien en sus últimos años había transformado radicalmente sus hábitos para priorizar la salud, vuelve a poner en primer plano el riesgo del infarto al corazón. Una enfermedad silenciosa que, según la Clínica Mayo, puede prevenirse si se identifican y controlan a tiempo sus factores de riesgo.

El infarto agudo de miocardio, conocido popularmente como ataque cardíaco, se produce cuando una obstrucción en las arterias coronarias interrumpe el flujo sanguíneo y el oxígeno al músculo cardíaco. Esta obstrucción suele originarse por la acumulación de placas de grasa y colesterol, un fenómeno denominado ateroesclerosis. Si una de estas placas se rompe, puede formar un coágulo que bloquea de forma total o parcial la arteria, desencadenando el daño o la destrucción de parte del tejido cardíaco.

Según la Clínica Mayo, los síntomas de un infarto pueden variar desde molestias leves hasta cuadros graves e incluso silenciosos. Entre los signos más frecuentes se encuentran el dolor o presión en el pecho, dificultad para respirar, sudoración excesiva, náuseas y dolor en otras zonas del cuerpo como el cuello, la espalda o el brazo izquierdo.

¿Qué es un infarto al corazón y por qué ocurre?

El infarto al corazón ocurre cuando el flujo sanguíneo que irriga el músculo cardíaco se ve gravemente disminuido o interrumpido. En la mayoría de los casos, el responsable es un depósito de grasa —la placa— que, al romperse, genera un coágulo de sangre capaz de obstruir una arteria coronaria. La consecuencia inmediata es la muerte de una parte del músculo cardíaco por falta de oxígeno.

Cuándo bajar el colesterol y cómo hacerlo para evitar infartos y accidentes cerebrovasculares (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)

Especialistas detallan que la ateroesclerosis es el proceso progresivo por el cual las arterias se van estrechando debido a la acumulación de colesterol y otras sustancias. Cuando una placa se deteriora, el organismo puede reaccionar formando un coágulo, lo que bloquea el paso de la sangre. Este es el mecanismo más frecuente detrás de los infartos agudos de miocardio.

En algunos casos, los infartos pueden deberse a espasmos arteriales, desgarros espontáneos de la pared arterial o problemas de coagulación. Sin embargo, en más del 99% de los episodios, según un estudio internacional publicado en el Journal of the American College of Cardiology, los pacientes presentan al menos uno de los factores de riesgo tradicionales: hipertensión, colesterol elevado, glucosa alterada o tabaquismo.

Los síntomas de alerta: identificar un infarto a tiempo

Reconocer los síntomas de un infarto permite actuar con rapidez y salvar vidas. Según el cardiólogo Miguel Reyes Rocha, de la Clínica Anglo Americana, los signos más comunes incluyen:

Dolor o presión en el pecho , sensación de peso o ardor que puede irradiarse al brazo, la espalda, el cuello o la mandíbula.

Dificultad para respirar y sudoración profusa.

Náuseas, fatiga extrema o mareos .

Aceleración del pulso o palpitaciones inusuales.

En el caso de las mujeres, los síntomas pueden ser menos evidentes. “Muchas veces presentan solo molestias en la espalda o el cuello, o episodios de fatiga inexplicada”, enfatiza Reyes Rocha. Ante cualquiera de estas señales, es fundamental acudir de inmediato a un servicio de emergencias o llamar al número 116 de los bomberos en Perú.

Un hombre, visiblemente sudoroso y angustiado, se agarra el pecho con dolor intenso mientras sufre un posible infarto en su sala de estar durante el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico rápido —basado en electrocardiograma y análisis de sangre— es clave para limitar el daño cardíaco y mejorar el pronóstico. Incluso síntomas leves o atípicos deben ser evaluados, ya que la rapidez en la atención puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

El caso de Manolo Rojas: transformación y prevención

Manolo Rojas falleció el 27 de marzo.

La muerte de Manolo Rojas generó impacto nacional porque el propio artista había dado testimonio, años antes, de su proceso de transformación. Tras un diagnóstico de hipertensión y sobrepeso, Rojas cambió radicalmente su estilo de vida: dejó el consumo de alcohol, adoptó una alimentación saludable y comenzó a ejercitarse de manera regular. En sus últimas entrevistas, confesó haber bajado de 93 a 82 kilos y se mostró como un referente para otros que atraviesan situaciones similares.

“Mi barriga está así. Tienes que bajarlo, me dijo. Si no bajas eso, estamos mal. Y tienes que meterte al gimnasio para ganar masa muscular”, relató en América Televisión. El humorista remarcó que no solo buscó mejorar su apariencia, sino que su motivación principal fue preservar la salud y poder acompañar a sus hijos. Rojas también promovió el ejercicio y un estilo de vida saludable a través de mensajes y canciones, convencido del valor de la prevención.

No obstante, su caso subraya que, aunque los cambios en el estilo de vida reducen el riesgo cardiovascular, la vigilancia médica continua es indispensable, especialmente cuando existen antecedentes familiares o factores de riesgo previos.

Factores de riesgo y prevención: ¿cómo reducir las posibilidades de un infarto?

La Asociación Americana del Corazón y especialistas como el cardiólogo Juan Pablo Costabel del ICBA Instituto Cardiovascular, coinciden en que los principales factores de riesgo para el infarto son:

Presión arterial elevada (igual o mayor a 120/80 mmHg).

Colesterol total por encima de 200 mg/dL.

Glucosa en ayunas de 100 mg/dL o más.

Consumo de tabaco.

Sobrepeso, obesidad y sedentarismo.

Diabetes y antecedentes familiares de enfermedad cardíaca.

El 99% de los infartos y accidentes cerebrovasculares (ACV) ocurre en personas con al menos uno de estos factores. Por eso, la prevención primaria es fundamental: adoptar una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente, evitar el tabaquismo, controlar el estrés y realizar chequeos médicos periódicos.

En Perú, cada día se registran aproximadamente 100 infartos agudos, de acuerdo con el Ministerio de Salud, lo que refleja la magnitud del problema y la necesidad urgente de políticas públicas y campañas educativas.

Lo que debes hacer ante un posible infarto

Ante los primeros síntomas, la prioridad es buscar ayuda médica inmediata. La Clínica Mayo recomienda llamar al 911 o al número local de emergencias antes de intentar cualquier otra acción. Si el médico lo indica, tomar aspirina puede ayudar a reducir el daño cardíaco, ya que inhibe la formación de coágulos. No obstante, esto nunca debe retrasar el acceso a emergencias.

En caso de que una persona pierda el conocimiento, es esencial comprobar si respira y tiene pulso; de no ser así, hay que iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Aprender a realizar estas técnicas puede salvar vidas y es recomendable realizar cursos de primeros auxilios y uso de desfibrilador externo automático.

El desafío de la salud cardiovascular

La muerte de Manolo Rojas pone de manifiesto que, aunque los cambios en los hábitos pueden reducir considerablemente el riesgo, la enfermedad cardiovascular es multifactorial y requiere atención médica continua. La prevención debe ser una responsabilidad individual y colectiva: desde la adopción de hábitos saludables hasta el acceso universal a controles y tratamientos oportunos.

Especialistas como José David Vasquez y Karina Rodríguez subrayan la importancia de la conciencia pública, la educación y la acción temprana para revertir la tendencia creciente de enfermedades cardíacas en el Perú y en el mundo. La cifra de 100 infartos diarios debe interpretarse como una alerta nacional: cuidar el corazón es una tarea urgente que comienza por reconocer los síntomas, controlar los factores de riesgo y buscar atención médica sin demora.

El legado de Manolo Rojas, quien decidió dar un giro a su vida para priorizar la salud, es un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar, pero también de que la prevención y el control médico son la mejor herramienta para vencer al infarto.