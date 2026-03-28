Pacientes con diabetes enfrentan alto riesgo de amputación si no mantienen un control adecuado de su enfermedad

Especialistas advierten sobre amputaciones en pacientes con diabetes por falta de cuidados. (Foto: Agencia Andina)

Las personas con diabetes que no mantienen un control adecuado de su enfermedad enfrentan un alto riesgo de desarrollar pie diabético, una de las complicaciones más frecuentes y graves de este trastorno crónico. Esta condición se caracteriza por la aparición de úlceras o heridas que no cicatrizan en los pies y, en casos severos, puede derivar en amputaciones.

“El pie diabético es una lesión que no cicatriza y suele estar asociada a deformaciones como los dedos en garra. Estas alteraciones generan callosidades que, con el tiempo, producen heridas. Esa es la primera señal de alerta”, explicó Elizabeth Salsavilca Macavilca, jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud en conversación con Agencia Andina. Además, la especialista señaló que la resequedad de la piel y la aparición de grietas, especialmente en los bordes del pie, constituyen otro síntoma frecuente que requiere atención inmediata.

Pie diabético: la complicación de la diabetes que puede llevar a la pérdida de extremidades. (Foto: Agencia Andina)

Neuropatía diabética

El pie diabético forma parte de la neuropatía diabética, un daño progresivo de los nervios periféricos que afecta principalmente a pacientes con más de 15 años de enfermedad mal controlada. Esta condición provoca pérdida de sensibilidad, alteración de la pisada y deformaciones en los dedos, lo que facilita la aparición de heridas que pueden pasar desapercibidas.

“Con el tiempo, el organismo comienza a deteriorarse. La pérdida de sensibilidad al caminar altera la pisada y favorece deformaciones en los dedos”, detalló Salsavilca Macavilca al citado medio, y destaca que la prevención temprana y el cuidado constante son esenciales para evitar complicaciones graves.

Diabetes mal controlada aumenta hasta en 80% el riesgo de lesiones graves en los pies. (Foto: Agencia Andina)

Riesgo de amputación

La deficiente circulación sanguínea es otro factor que incrementa el riesgo de amputación en pacientes con diabetes de larga evolución. Las arterias que irrigan los pies son estrechas y extensas, por lo que pueden obstruirse si no se mantiene un control adecuado de los niveles de glucosa en sangre.

“Cuando aparece una herida o inflamación, la falta de irrigación impide la regeneración del tejido. Esto puede provocar necrosis y, en situaciones extremas, la pérdida de la extremidad”, advirtió la especialista de EsSalud. Frente a esta amenaza, se recomienda a los pacientes revisar sus pies a diario, mantener una correcta higiene y observar la planta con ayuda de un espejo.

Pacientes con diabetes corren alto riesgo de amputación por pie diabético si descuidan su control. (Foto: Agencia Andina)

Prevención y cuidados recomendados

Asimismo, es aconsejable acudir mensualmente al podólogo para el cuidado de las uñas y realizar controles médicos periódicos. La prevención temprana permite detectar deformaciones y heridas antes de que evolucionen a complicaciones graves.

El control metabólico oportuno también es fundamental. La prueba de hemoglobina glicosilada permite conocer los niveles promedio de glucosa en sangre durante los últimos tres meses, y mantenerlos dentro de rangos adecuados puede reducir hasta en un 80% el riesgo de complicaciones asociadas a la diabetes.

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Conciencia sobre el control de la diabetes

Los especialistas exhortan a los pacientes a tomar conciencia sobre la importancia del control adecuado de la enfermedad. El descuido prolongado de la diabetes aumenta significativamente la probabilidad de complicaciones como el pie diabético, que pueden derivar en amputaciones y afectar gravemente la calidad de vida de quienes la padecen.

Mantener hábitos de cuidado diarios, realizar controles médicos periódicos y monitorear los niveles de glucosa son medidas imprescindibles para prevenir lesiones, mejorar la salud de los pies y reducir riesgos a largo plazo en personas con diabetes.

La diabetes tipo 2 es otra enfermedad asociada a la obesidad y que se caracteriza por la resistencia a la insulina - crédito Andina