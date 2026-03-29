Hospital del Minsa atiende los domingos en estas especialidades como parte del programa de desembalse clínico

Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud supervisa desembalse clínico en Hospital María Auxiliadora. | Minsa

En un esfuerzo sin precedentes por reducir las brechas de atención en el sistema de salud pública, el Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha una estrategia agresiva de atención dominical. Bajo los lineamientos de gestión del ministro de Salud, Dr. Juan Carlos Velasco Guerrero, el Hospital María Auxiliadora (HMA) se convirtió este último fin de semana en el epicentro de una masiva Jornada de Desembalse Clínico, diseñada específicamente para atender a pacientes que esperaban por citas en especialidades críticas.

La jornada contó con la supervisión directa del viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Dr. Luis Loro Chero, quien, junto al director del establecimiento, verificó la atención de decenas de ciudadanos. Esta iniciativa no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política nacional para optimizar la capacidad resolutiva de los hospitales de nivel III y garantizar el derecho a la salud de los sectores más vulnerables.

¿Qué especialidades atendieron este domingo?

El programa de desembalse clínico priorizó las áreas con mayor demanda acumulada. Durante este domingo, los pacientes del Seguro Integral de Salud (SIS) accedieron a consultas externas y procedimientos en las siguientes especialidades:

Gastroenterología: Enfoque en patologías digestivas y prevención.

Endocrinología: Atención de pacientes con diabetes, tiroides y trastornos metabólicos.

Reumatología: Tratamiento de enfermedades articulares y autoinmunes.

Esta estrategia permite que personas que trabajan de lunes a sábado o que residen en zonas alejadas puedan acudir al hospital en un día no laborable, recibiendo la misma calidad de servicio que en un día ordinario. El viceministro Loro Chero enfatizó que la meta es eliminar progresivamente las listas de espera, asegurando que el acceso a un especialista no dependa de la disponibilidad de tiempo del paciente durante la semana laboral.

Se supervisaron especialidades de gastroenterología, endocrinología y reumatología. | Minsa

Uno de los puntos más destacados durante la supervisión fue el funcionamiento del Servicio de Endoscopia del Hospital María Auxiliadora. A diferencia de otros centros que limitan este servicio a horarios de oficina, el HMA opera las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Esta operatividad continua permite atender emergencias gastrointestinales de forma inmediata, salvando vidas en casos de hemorragias o cuerpos extraños. Según el viceministro, este esquema de trabajo se proyecta como un modelo a replicar en otros hospitales emblemáticos del país para maximizar el uso de la infraestructura hospitalaria existente.

¿Qué mejoras vienen para el Hospital María Auxiliadora?

La visita de las autoridades no solo se centró en la atención inmediata, sino también en la inspección de los avances de infraestructura que se entregarán próximamente. Entre las áreas que entrarán en funcionamiento en el corto plazo destacan:

Sala de Lectura Radiológica: Ubicada en el Departamento de Diagnóstico por Imágenes, contará con tecnología digital para agilizar la entrega de informes médicos. Unidad de Terapia de Reemplazo Renal Agudo: Una mejora crítica para el Servicio de Nefrología, destinada a pacientes en estado crítico que requieren soporte vital renal inmediato. Área de Telemedicina: Fortalecerá las interconsultas con otros centros de salud de menor complejidad, permitiendo que especialistas del HMA brinden soporte remoto a médicos en provincias o zonas rurales de Lima Sur.

¿Dónde queda el Hospital María Auxiliadora y cómo llegar?

El Hospital María Auxiliadora es el centro referencial de salud más importante de Lima Sur. Si usted es paciente del SIS y desea acceder a estos programas de desembalse, es importante conocer los datos clave de ubicación:

Dirección: Av. Miguel Iglesias 495, San Juan de Miraflores (SJM), Lima.

Ubicación estratégica: Se encuentra a pocos metros de la Estación María Auxiliadora de la Línea 1 del Metro de Lima , lo que facilita el acceso desde distritos como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Chorrillos.

Requisitos para atención: Estar afiliado al SIS, contar con DNI vigente y, en casos de desembalse, haber sido previamente notificado o derivado por su centro de salud de origen (puesto o centro de salud de la zona).