Perú

Carlos Álvarez llegó al debate presidencial acompañado de El Pollo de “El especial del humor”

El candidato presidencial por el partido País Para Todos, irrumpió en el debate presidencial con la presencia de El Pollo, personaje del programa de comedia ‘El especial del humor’

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Carlos Álvarez
Carlos Álvarez, candidato presidencial y reconocido imitador, participó en el debate acompañado de El Pollo, personaje emblemático de la televisión peruana

Carlos Álvarez, candidato presidencial del partido País Para Todos, sorprendió al presentarse en el debate presidencial acompañado de El Pollo, personaje emblemático del programa de comedia “El especial del humor”.

El encuentro, realizado en Lima este lunes, contó con la presencia de los principales aspirantes a la presidencia del Perú a dos semanas de las elecciones generales. La aparición de Álvarez junto al popular imitador generó numerosas reacciones, tanto entre los asistentes como en las redes sociales, donde se debatió el impacto de su estrategia de campaña.

La segunda ronda de debates, desarrollada tras las jornadas previas dedicadas a la lucha contra la inseguridad y la corrupción, situó el foco en el empleo, el desarrollo y el emprendimiento, así como en la educación, la innovación y la tecnología.

De acuerdo con el simulacro de votación publicado el domingo por la encuestadora Datum, Keiko Fujimori lidera la intención de voto con el 18,5 % de los votos válidos, seguida por el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, quien obtiene un 13,3 %. El estudio también indica que el voto blanco y nulo alcanza el 28,9 %, evidenciando la volatilidad del electorado.

Carlos Álvarez

Álvarez ocupa el tercer lugar en las preferencias, con el 8,9 % de votos válidos, según el mismo simulacro. Reconocido por su trayectoria como imitador de políticos en la televisión peruana desde los años noventa, representa una figura atípica dentro de la contienda electoral. Su participación en distintos proyectos ha marcado su trayectoria.

El debate reunió a otros postulantes, entre ellos el exfutbolista y exalcalde George Forsyth (Somos Perú), la exministra Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), además de los excongresistas Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Fernando Olivera (Frente Esperanza). También figuraron Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), quien busca renovar la imagen del partido fundado por Alan García Pérez, y Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde), exalcalde del distrito de San Juan de Lurigancho.

Completaron la lista de participantes el abogado Ronald Atencio (Venceremos), el periodista Carlos Espá (Sí Creo), el exalcalde Álvaro Paz De la Barra (Fe en el Perú), el exfuncionario Walter Chirinos (PRIN) y Carlos Jaico (Perú Moderno), exsecretario presidencial durante el gobierno de Pedro Castillo.

Carlos Álvarez

El formato del debate impidió el intercambio directo entre todos los candidatos, debido a la división en ternas y a los turnos limitados, lo que obligó a los aspirantes a condensar sus propuestas para captar el voto de un electorado aún indeciso de cara a los comicios del 12 de abril.

El programa “El especial del humor” es uno de los espacios más reconocidos de la televisión peruana por sus imitaciones y parodias de personajes políticos, deportistas y figuras del espectáculo.

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