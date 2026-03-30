Wendy Sulca se disculpa tras polémico post de despedida a Manolo Rojas: “Fue publicado por mi equipo de trabajo”

Wendy Sulca se disculpa con familia de Manolo Rojas por polémico post de despedida

La cantante Wendy Sulca pidió disculpas tras la polémica por un mensaje de despedida a Manolo Rojas que fue criticado por usuarios en redes sociales. El contenido, publicado en su cuenta de X, incluía un error en el nombre del humorista donde lo llamó ‘Monólogo’ en vez de Manolo y un video con una escena ficticia de muerte durante una serie que ambos grabaron.

El post original fue eliminado poco después ante la ola de comentarios negativos. Muchos seguidores cuestionaron el criterio de la artista, especialmente por la sensibilidad del momento, ya que Manolo Rojas acababa de fallecer por un paro cardíaco.

En la nueva publicación, Wendy Sulca aclaró que el mensaje anterior fue responsabilidad de su equipo de trabajo.

Wendy Sulca comparte un comunicado en redes sociales ofreciendo disculpas por un controversial post de despedida a Manolo Rojas, atribuido a su equipo.

“Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas por el video publicado recientemente en mis redes por un miembro de mi equipo de trabajo. En cuanto fui consciente del contenido, procedí a eliminar la publicación de inmediato, dado que no era lo más apropiado”, expresó la cantante.

Afirmó que la intención original era rendir homenaje al humorista. “Nuestra única intención fue recordar y rendir homenaje a una persona a la cual guardo gran cariño y admiración. Agradezco mucho su comprensión y quiero dejar este mensaje por respeto a sus seres queridos”, agregó.

El mensaje no dejó indiferentes a los usuarios. Algunos aceptaron la explicación, mientras que otros criticaron que la responsabilidad recayera en un trabajador y no en la artista. El debate en redes sociales giró en torno a la forma en que los personajes públicos gestionan sus plataformas y la relación con sus equipos.

Wendy Sulca genera controversia en redes sociales al despedirse de Manolo Rojas con un nombre equivocado y una escena de su muerte en la ficción.

La inesperada partida de Manolo Rojas

Manolo Rojas falleció la noche del 27 de marzo a los 63 años en su vivienda de La Victoria, Lima. El humorista fue hallado sin vida dentro de su casa, y familiares intentaron trasladarlo a un centro de salud tras un paro cardíaco. La noticia generó conmoción en el ambiente artístico de Perú y entre su público.

El 28 de marzo se realizó el último adiós en el Gran Teatro Nacional de Lima. Familiares, colegas, amigos y seguidores se reunieron para despedir al artista. El féretro, cubierto con la bandera peruana, recorrió lugares emblemáticos de su carrera como América TV, Panamericana TV y RPP.

Durante el homenaje, varios compañeros del medio se hicieron presentes. Jorge Benavides, Fernando Armas y Ernesto Pimentel estuvieron entre quienes recordaron la trayectoria y el aporte de Manolo Rojas al humor peruano.

Conmovedora escena del entierro de Manolo Rojas, donde familiares y seguidores se despiden de él con un ataúd cubierto por la bandera peruana y arreglos florales.

En Huaral, ciudad natal del artista, el féretro fue recibido con música y aplausos. Posteriormente fue trasladado a Lima, donde se realizó el sepelio en el cementerio Campo Fe de Huachipa. La familia agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto en la ceremonia.

Entre los asistentes y en redes sociales, el recuerdo de Manolo Rojas se centró en su cercanía y humildad. Pamela Franco destacó la amistad y profesionalismo del cómico, mientras que Mariella Zanetti resaltó su legado en el humor nacional.

El impacto de Manolo Rojas se reflejó en la masiva despedida y el cariño expresado por diversas generaciones de peruanos. Su huella en la televisión, la radio y el teatro queda marcada por una carrera dedicada al entretenimiento y la conexión con el público.