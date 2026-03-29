El emotivo último adiós a Manolo Rojas: entierro multitudinario y homenajes en Lima y Huaral

Familiares, amigos y seguidores le dieron el último adiós al recordado actor cómico Manolo Rojas, cuyos restos fueron sepultados en el cementerio Campo Fe de Huachipa. El ataúd, cubierto con la bandera peruana, fue despedido en una emotiva ceremonia. - Canal N

El Perú despidió este domingo 29 de marzo a Manolo Rojas, uno de los humoristas más emblemáticos y queridos del país, en un multitudinario entierro realizado en el cementerio Campo Fe de Huachipa. Desde tempranas horas, cientos de personas se congregaron para acompañar a la familia y brindar el último adiós al artista, quien falleció el pasado viernes a los 63 años a causa de un paro cardíaco.

Cientos de personas, familiares, colegas y seguidores despidieron al querido cómico en un sepelio cargado de emoción y tributos. El cortejo recorrió América TV, Panamericana TV y RPP antes de llegar a Campo Fe de Huachipa, mientras en Huaral, su ciudad natal, la comunidad y la familia le rindieron homenaje.

El cortejo fúnebre, encabezado por la esposa e hijos de Rojas, fue recibido en el cementerio con aplausos, palmas, banderas del Perú y camisetas del Club Sport Unión Huaral, el equipo de sus amores. Artistas y compañeros como Mariela Zanetti, Patricia Alquinta y José Luis Cachay, entre otros, se sumaron a la despedida en el cementerio.

En el camposanto, la misa de cuerpo presente estuvo marcada por emotivos discursos de sus familiares y amigos. El momento más conmovedor se vivió cuando su hijo, tras dedicarle palabras llenas de cariño, colocó la camiseta de Unión Huaral sobre el ataúd, y al bajar el féretro se escuchó la canción ‘Amor eterno’ de Juan Gabriel, uno de los temas favoritos del comediante.

Conmovedora escena del entierro de Manolo Rojas, donde familiares y seguidores se despiden de él con un ataúd cubierto por la bandera peruana y arreglos florales.

Durante los últimos instantes, la multitud no dejó de corear “¡Manolo, Rojas, presente!”, mientras la bandera peruana cubría el ataúd y los miembros de la familia se abrazaban en medio de lágrimas y aplausos. La esposa del artista llegó a descompensarse, pero fue asistida de inmediato por el público y la situación se controló rápidamente.

Un recorrido por las casas televisivas: América TV, Panamericana TV y RPP

Antes de llegar al cementerio, los restos de Manolo Rojas hicieron un emotivo recorrido por las casas televisivas donde el humorista dejó una huella imborrable. La primera parada fue en América TV, donde grababa ‘El Reventonazo de La Chola’. Allí, colegas, amigos y trabajadores encabezados por Ernesto Pimentel salieron a las puertas del canal para despedirlo entre fotografías y recuerdos de sus inicios. Una de las imágenes más destacadas fue la de sus primeros años de vida, símbolo de su crecimiento artístico y personal.

Amigos, familiares y colegas del espectáculo se reunieron para rendir un sentido homenaje al cómico Manolo Rojas. El video muestra la procesión fúnebre junto a un recuento de sus momentos más memorables en la televisión. - Canal N

El cortejo también pasó por Panamericana TV, la primera casa televisiva de Rojas, donde Jorge Benavides y su elenco de ‘JB Noticias’ se acercaron para rendirle homenaje y abrazar a la familia. Benavides, visiblemente afectado, expresó: “Un artista completo. Querido Manolo, que Dios te tenga en su gloria. Ya me imagino el gran abrazo que te habrás dado con nuestro querido Guillermo Rossini. Siempre te recordaremos como el gran Manolo Rojas. QEPD”.

Un mar de emociones se vivió durante el último adiós a Manolo Rojas. El video captura el momento en que sus seres queridos y compañeros del mundo artístico, incluyendo a Jorge Benavides, le dedican palabras de despedida frente al canal que lo vio nacer como artista. Video: Instagram Jorge Benavides

La última parada fue en RPP, donde Manolo Rojas formó parte del programa radial ‘Los Chistosos’. Allí se le recordó por su humor político, su capacidad de improvisación y su aporte a la radio peruana, compartiendo espacio con Guillermo Rossini, Hernán Vidaurre y Johana Castro.

En cada estación, el cortejo fue recibido por trabajadores, antiguos compañeros y seguidores, quienes acompañaron el paso del féretro con aplausos, globos blancos y mensajes de gratitud por décadas de alegrías y carcajadas.

Homenaje en Huaral: el regreso a su ciudad natal

El día previo al entierro, los restos de Manolo Rojas fueron trasladados a Huaral, su ciudad natal, donde recibió un multitudinario homenaje en el Club Social La Huaquilla. Cientos de vecinos, familiares y amigos esperaron desde la noche del sábado hasta la madrugada del domingo para velar y acompañar al artista. Globos blancos, arreglos florales y el Toque de Silencio de la Policía Nacional marcaron un momento solemne y emotivo.

La Municipalidad Provincial de Huaral organizó un homenaje póstumo en la plaza principal. Allí, las autoridades, familiares y la comunidad se unieron en un minuto de silencio y en la entonación de ‘Huaral de mis amores’, tema que Manolo compuso en honor a su tierra. El cortejo recorrió las calles de la ciudad, permitiendo que los huaralinos pudieran dar el último adiós a quien consideraban un hijo predilecto y embajador de la cultura popular.

Cientos de huaralinos se congregaron para dar el último adiós al recordado cómico Manolo Rojas. Entre música de banda y aplausos, sus restos son velados en la zona de Hualla antes de recibir un homenaje póstumo en el municipio. - Canal N

La familia decidió que el sepelio se realizara finalmente en Lima, atendiendo al deseo de la esposa e hijos, a pesar de los pedidos de algunos habitantes de Huaral para que se quedara en su tierra. “Lo hemos traído aquí, desde Lima a nuestra tierra, para que todos se puedan despedir. Sé que hay un sentir, pero hay que respetar a sus hijos y a mi cuñada, quienes han tomado la decisión de que sea enterrado en Lima”, explicó su hermano Abel durante el homenaje.

El legado de Manolo Rojas: una vida dedicada al humor y la cultura popular

Nacido en Huaral como Víctor Manuel Rojas Ibáñez, Manolo Rojas se abrió camino desde el café teatro hasta convertirse en figura clave de la radio y televisión peruana. Impulsado por Román Gámez, debutó en programas como ‘Hola, ¿qué tal?’ y luego brilló en ‘Risas y Salsa’, ‘Risas de América’, ‘Recargados de Risa’ y ‘El Reventonazo de la Chola’. Su talento para la imitación y la creación de personajes, como el ‘Hermano Pablo’, lo convirtieron en uno de los humoristas más versátiles del país.

Cientos de personas acudieron al entierro de Manolo Rojas en el cementerio Campo Fe de Huachipa, despidiendo al ícono del humor peruano con emoción y homenajes.

En radio, su aporte a ‘Los Chistosos’ de RPP redefinió el humor político y cotidiano en el Perú. Además, incursionó en la música y el cine, mostrando su faceta como cantante, compositor y actor en producciones como ‘El candidato’ o ‘El manual del pisado’, entre otras producciones.

El Perú despide a Manolo Rojas con respeto, cariño y reconocimiento. Su legado vive en la memoria de quienes lo vieron actuar y escucharon, en cada risa compartida y en el ejemplo de resiliencia y pasión por el arte popular. El multitudinario funeral y los homenajes en Lima y Huaral son testimonio de la huella imborrable que deja en la cultura peruana.