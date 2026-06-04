Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del jueves 4 de junio de 2026

La actividad sísmica en Perú ha registrado una semana de fuerte movimiento. Según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), desde el sábado 24 hasta el viernes 30 de mayo de 2026, el país experimentó al menos nueve sismos repartidos en diferentes regiones.
El evento de mayor magnitud alcanzó los 6.5 grados en la escala de Richter, con epicentro al sur de Tacna, mientras que otras zonas como Arequipa, Lima, Moquegua, Ica, Tumbes, Puno y Pasco también registraron movimientos telúricos de menor intensidad. Estos datos reflejan la constante exposición de la población peruana a riesgos sísmicos durante los últimos días.
Recomendaciones de prevención y simulacros tras los últimos movimientos
De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, los últimos movimientos telúricos han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la cultura de prevención. Las autoridades reiteran la importancia de participar en simulacros organizados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y de contar con un plan de emergencia familiar actualizado. “La participación activa de la comunidad es fundamental para disminuir los riesgos en caso de un sismo fuerte”, subrayan voceros del IGP.
El incremento en la intensidad y frecuencia de los sismos llevó a las organizaciones estatales a difundir guías y material educativo sobre cómo actuar antes, durante y después de un temblor. “El conocimiento y la preparación salvan vidas”, enfatizó el jefe del IGP durante una conferencia reciente, en la que también se insistió en la revisión de las estructuras de las viviendas y la identificación de zonas seguras en hogares, escuelas y centros laborales.
Sismo en Trujillo, La Libertad
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.9, registrado a las 04:00:06 hora local del 4 de junio de 2026. El epicentro se ubicó a 78 kilómetros al oeste de Trujillo, en la región La Libertad, con una profundidad de 41 kilómetros. El movimiento telúrico alcanzó una intensidad IV en la ciudad de Trujillo, según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0333.
Últimos sismos en Perú según el IGP
El monitoreo permanente del IGP permitió identificar que, en el periodo señalado, la costa sur y el centro del país concentran la mayor cantidad de eventos sísmicos. Además del sismo de 6.5 grados en Tacna, se reportaron movimientos en Arequipa y Moquegua que alcanzaron entre 4 y 5 grados, mientras que en Lima, Ica y Tumbes las magnitudes oscilaron entre 3.5 y 4.2 grados.
El IGP destacó que la profundidad de los sismos varió entre 30 y 70 kilómetros, lo que determinó la percepción del movimiento en la superficie. En varias ciudades, la población sintió temblores leves, pero en localidades cercanas a los epicentros los reportes indicaron desplazamientos más notorios y fugas preventivas de inmuebles.
Monitoreo permanente y recomendaciones oficiales
El IGP reitera de forma constante la importancia de mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades ante cualquier sismo. Recalca la necesidad de contar con mochilas de emergencia, identificar zonas seguras en los hogares y participar en simulacros de evacuación organizados por las municipalidades y organismos de defensa civil.
La entidad recomienda, ante la ocurrencia de un sismo, alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, así como no utilizar ascensores y mantener la comunicación mediante mensajes de texto para evitar la saturación de las líneas telefónicas. El monitoreo sísmico nacional y regional continúa siendo una prioridad para el Estado y las instituciones de prevención.
Acciones de las autoridades y balance preventivo
A raíz de los sismos de las últimas semanas, las autoridades intensificaron las inspecciones en centros educativos, hospitales y edificios históricos, especialmente en zonas afectadas como Ica y Tacna. El despliegue de brigadas técnicas busca garantizar que las infraestructuras cumplan con estándares de seguridad y se priorice la atención a las poblaciones más vulnerables.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento junto con los gobiernos regionales coordina la entrega de materiales y asesoría técnica a familias cuyas viviendas presentan daños. El objetivo es evitar riesgos adicionales en futuras emergencias y avanzar en la cultura de prevención frente a desastres naturales.
Impacto en la población y acciones oficiales
Las autoridades de Defensa Civil y los gobiernos regionales activaron protocolos de respuesta rápida tras los eventos de mayor magnitud, especialmente en el sur del país. De acuerdo con información difundida por La República, no se reportaron víctimas ni daños materiales de gravedad, aunque sí se registraron interrupciones temporales en los servicios eléctricos y telefónicos en algunas zonas de Tacna y Arequipa.
El Ministerio de Educación reforzó la instrucción sobre evacuación segura en escuelas y colegios, mientras que el Ministerio de Salud recomendó a la población preparar mochilas de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linternas y documentos personales. Además, el IGP recomendó descargar aplicaciones móviles oficiales para recibir alertas sísmicas en tiempo real y mantenerse atentos a los comunicados de las autoridades.
Contexto geológico y actividad en la región
El territorio de Perú se ubica en una de las zonas más activas del planeta en términos sísmicos. El Cinturón de Fuego del Pacífico concentra gran parte de la energía sísmica global y el país experimenta movimientos telúricos de forma habitual. Durante los últimos siete días se han reportado más de veinte sismos de magnitud variable en la costa y la sierra.
Entre los eventos más recientes destaca el temblor de magnitud 4.2 registrado en San Ramón, Junín, el 1 de junio. Aunque de menor intensidad que los sismos de Ica y Tacna, este tipo de movimientos refuerza la percepción de riesgo y la importancia del seguimiento científico por parte del IGP y otras instituciones.
Panorama regional y antecedentes históricos
El registro de sismos recientes se enmarca en el contexto de la ubicación geográfica del Perú, uno de los países con mayor actividad sísmica en América Latina debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. El IGP recordó que la historia sísmica del país incluye eventos devastadores, como el terremoto de Pisco en 2007 y el de Yungay en 1970, lo que subraya la necesidad de no bajar la guardia ante la posibilidad de nuevos movimientos.
Según datos del IGP, el promedio anual de sismos sentidos en Perú supera los 200 eventos, aunque la mayoría corresponde a magnitudes menores. No obstante, la recurrencia de temblores de los últimos días ha renovado el llamado a la preparación constante y a la actualización permanente de los planes de emergencia familiares y comunitarios.
Llamado a la información responsable y fuentes oficiales
En un escenario de alta sensibilidad, el Instituto Geofísico del Perú enfatizó la importancia de informarse a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores o datos no verificados. El organismo recomendó visitar su portal web y seguir sus cuentas oficiales en redes sociales para acceder a reportes actualizados y a las recomendaciones de seguridad.
El IGP también recordó que la colaboración entre ciudadanos y autoridades es clave para reducir la vulnerabilidad ante los sismos y para garantizar que la respuesta ante una emergencia sea efectiva y ordenada. “La prevención sigue siendo la mejor herramienta frente a la amenaza sísmica”, concluyó el jefe del IGP.