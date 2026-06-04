Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del jueves 4 de junio de 2026

El territorio nacional registró varios sismos en los últimos días, según reportó el Instituto Geofísico del Perú. Las autoridades reforzaron las recomendaciones para la realización de simulacros y la adopción de medidas preventivas frente a futuros eventos sísmicos.

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La actividad sísmica en Perú ha registrado una semana de fuerte movimiento. Según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), desde el sábado 24 hasta el viernes 30 de mayo de 2026, el país experimentó al menos nueve sismos repartidos en diferentes regiones.

El evento de mayor magnitud alcanzó los 6.5 grados en la escala de Richter, con epicentro al sur de Tacna, mientras que otras zonas como Arequipa, Lima, Moquegua, Ica, Tumbes, Puno y Pasco también registraron movimientos telúricos de menor intensidad. Estos datos reflejan la constante exposición de la población peruana a riesgos sísmicos durante los últimos días.

09:18 hsHoy

Recomendaciones de prevención y simulacros tras los últimos movimientos

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, los últimos movimientos telúricos han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la cultura de prevención. Las autoridades reiteran la importancia de participar en simulacros organizados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y de contar con un plan de emergencia familiar actualizado. “La participación activa de la comunidad es fundamental para disminuir los riesgos en caso de un sismo fuerte”, subrayan voceros del IGP.

El incremento en la intensidad y frecuencia de los sismos llevó a las organizaciones estatales a difundir guías y material educativo sobre cómo actuar antes, durante y después de un temblor. “El conocimiento y la preparación salvan vidas”, enfatizó el jefe del IGP durante una conferencia reciente, en la que también se insistió en la revisión de las estructuras de las viviendas y la identificación de zonas seguras en hogares, escuelas y centros laborales.

IGP reportó 527 sismos a nivel nacional en lo que va del año y convocó a participar en simulacro multipeligro
IGP reportó 527 sismos a nivel nacional en lo que va del año y convocó a participar en simulacro multipeligro| IGP
09:09 hsHoy

Sismo en Trujillo, La Libertad

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.9, registrado a las 04:00:06 hora local del 4 de junio de 2026. El epicentro se ubicó a 78 kilómetros al oeste de Trujillo, en la región La Libertad, con una profundidad de 41 kilómetros. El movimiento telúrico alcanzó una intensidad IV en la ciudad de Trujillo, según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0333.

Mapa físico de la costa norte del Perú con Salaverry y Trujillo marcados en rojo. Un símbolo de ondas sísmicas en naranja indica el epicentro en el mar.
Mapa físico de la costa norte del Perú, región La Libertad, muestra Trujillo y Salaverry con marcadores rojos y el epicentro sísmico a 71 km al oeste de Salaverry en el mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:53 hsHoy

Últimos sismos en Perú según el IGP

El monitoreo permanente del IGP permitió identificar que, en el periodo señalado, la costa sur y el centro del país concentran la mayor cantidad de eventos sísmicos. Además del sismo de 6.5 grados en Tacna, se reportaron movimientos en Arequipa y Moquegua que alcanzaron entre 4 y 5 grados, mientras que en Lima, Ica y Tumbes las magnitudes oscilaron entre 3.5 y 4.2 grados.

El IGP destacó que la profundidad de los sismos varió entre 30 y 70 kilómetros, lo que determinó la percepción del movimiento en la superficie. En varias ciudades, la población sintió temblores leves, pero en localidades cercanas a los epicentros los reportes indicaron desplazamientos más notorios y fugas preventivas de inmuebles.

Tres personas monitorean múltiples pantallas con gráficos sísmicos y mapas en un centro de control. Dos hombres hablan por teléfono. El logo del IGP es visible.
Personal del Instituto Geofísico del Perú (IGP) supervisa intensamente datos sísmicos en tiempo real desde su centro de operaciones en Lima, asegurando el monitoreo constante ante posibles movimientos telúricos en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:25 hsHoy

Monitoreo permanente y recomendaciones oficiales

El IGP reitera de forma constante la importancia de mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades ante cualquier sismo. Recalca la necesidad de contar con mochilas de emergencia, identificar zonas seguras en los hogares y participar en simulacros de evacuación organizados por las municipalidades y organismos de defensa civil.

La entidad recomienda, ante la ocurrencia de un sismo, alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, así como no utilizar ascensores y mantener la comunicación mediante mensajes de texto para evitar la saturación de las líneas telefónicas. El monitoreo sísmico nacional y regional continúa siendo una prioridad para el Estado y las instituciones de prevención.

Vista aérea de la costa peruana al atardecer con el mar Pacífico y una franja de tierra árida, un símbolo de epicentro rojo en el agua y el logo del IGP.
Vista panorámica de la costa árida de Huacho al atardecer, mostrando un epicentro de sismo simbolizado en el océano Pacífico, con el logo institucional del IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:58 hsHoy

Acciones de las autoridades y balance preventivo

A raíz de los sismos de las últimas semanas, las autoridades intensificaron las inspecciones en centros educativos, hospitales y edificios históricos, especialmente en zonas afectadas como Ica y Tacna. El despliegue de brigadas técnicas busca garantizar que las infraestructuras cumplan con estándares de seguridad y se priorice la atención a las poblaciones más vulnerables.

Multitud de personas de espaldas y perfil evacúan una plaza central de ciudad peruana, con edificios, palmeras y señalizaciones verdes en el suelo y un cartel azul del IGP.
Miles de personas participan en un simulacro sísmico en una plaza central peruana, evacuando ordenadamente siguiendo la señalización de seguridad y carteles del Instituto Geofísico del Perú (IGP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento junto con los gobiernos regionales coordina la entrega de materiales y asesoría técnica a familias cuyas viviendas presentan daños. El objetivo es evitar riesgos adicionales en futuras emergencias y avanzar en la cultura de prevención frente a desastres naturales.

06:59 hsHoy

Impacto en la población y acciones oficiales

Las autoridades de Defensa Civil y los gobiernos regionales activaron protocolos de respuesta rápida tras los eventos de mayor magnitud, especialmente en el sur del país. De acuerdo con información difundida por La República, no se reportaron víctimas ni daños materiales de gravedad, aunque sí se registraron interrupciones temporales en los servicios eléctricos y telefónicos en algunas zonas de Tacna y Arequipa.

Un mapa topográfico de Perú en rojo muestra su costa junto al océano Pacífico azul. Líneas naranjas y amarillas indican el Cinturón de Fuego, con tres epicentros sísmicos.
Mapa detallado muestra la costa sur de Perú resaltada en rojo, con líneas onduladas que marcan el Cinturón de Fuego del Pacífico y círculos concéntricos que indican epicentros sísmicos recientes, reflejando el constante monitoreo de la actividad telúrica en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Educación reforzó la instrucción sobre evacuación segura en escuelas y colegios, mientras que el Ministerio de Salud recomendó a la población preparar mochilas de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linternas y documentos personales. Además, el IGP recomendó descargar aplicaciones móviles oficiales para recibir alertas sísmicas en tiempo real y mantenerse atentos a los comunicados de las autoridades.

06:39 hsHoy

Contexto geológico y actividad en la región

El territorio de Perú se ubica en una de las zonas más activas del planeta en términos sísmicos. El Cinturón de Fuego del Pacífico concentra gran parte de la energía sísmica global y el país experimenta movimientos telúricos de forma habitual. Durante los últimos siete días se han reportado más de veinte sismos de magnitud variable en la costa y la sierra.

Entre los eventos más recientes destaca el temblor de magnitud 4.2 registrado en San Ramón, Junín, el 1 de junio. Aunque de menor intensidad que los sismos de Ica y Tacna, este tipo de movimientos refuerza la percepción de riesgo y la importancia del seguimiento científico por parte del IGP y otras instituciones.

Una pantalla electrónica con el logo del IGP y una alerta sísmica roja con sismograma y exclamación, con una ciudad peruana de edificios y calles vacías al fondo bajo cielo gris.
Una pantalla del Instituto Geofísico del Perú (IGP) muestra una alerta sísmica con un sismograma rojo y un signo de exclamación, mientras la ciudad peruana se muestra con calles vacías bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:05 hsHoy

Panorama regional y antecedentes históricos

El registro de sismos recientes se enmarca en el contexto de la ubicación geográfica del Perú, uno de los países con mayor actividad sísmica en América Latina debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. El IGP recordó que la historia sísmica del país incluye eventos devastadores, como el terremoto de Pisco en 2007 y el de Yungay en 1970, lo que subraya la necesidad de no bajar la guardia ante la posibilidad de nuevos movimientos.

Vista de una calle devastada por un terremoto, con casas en ruinas, escombros y polvo. Al fondo, una estatua de Cristo y cuatro palmeras.
La calle principal de Yungay yace cubierta de escombros tras el devastador terremoto de 1970, con la intacta estatua de Cristo en el cementerio y cuatro palmeras erguidas como símbolos de memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos del IGP, el promedio anual de sismos sentidos en Perú supera los 200 eventos, aunque la mayoría corresponde a magnitudes menores. No obstante, la recurrencia de temblores de los últimos días ha renovado el llamado a la preparación constante y a la actualización permanente de los planes de emergencia familiares y comunitarios.

05:33 hsHoy

Llamado a la información responsable y fuentes oficiales

En un escenario de alta sensibilidad, el Instituto Geofísico del Perú enfatizó la importancia de informarse a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores o datos no verificados. El organismo recomendó visitar su portal web y seguir sus cuentas oficiales en redes sociales para acceder a reportes actualizados y a las recomendaciones de seguridad.

Dos manos sostienen una guía de emergencia azul del IGP con el logo de onda sísmica, casas ilustradas y un pictograma de ruta de evacuación.
Manos abriendo una guía de emergencia del Instituto Geofísico del Perú (IGP) con su logo distintivo y animaciones de casas y rutas de evacuación para la preparación ante sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IGP también recordó que la colaboración entre ciudadanos y autoridades es clave para reducir la vulnerabilidad ante los sismos y para garantizar que la respuesta ante una emergencia sea efectiva y ordenada. “La prevención sigue siendo la mejor herramienta frente a la amenaza sísmica”, concluyó el jefe del IGP.

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