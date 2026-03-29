Perú

Wendy Sulca es criticada por despedida a Manolo Rojas: se equivocó en su nombre y usó escena de su muerte en ficción

La cantante compartió un mensaje en su cuenta de X donde se despedía del cómico, sin imaginar que sus errores le generarían comentarios en contra

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Montaje de dos imágenes; a la izquierda, la cantante Wendy Sulca mira al frente, a la derecha, el comediante Manolo Rojas sonríe y señala con su mano derecha
La cantante Wendy Sulca ha sido fuertemente criticada en redes sociales por confundir el nombre de Manolo Rojas y usar una escena de su muerte ficticia en su mensaje de despedida.

El 27 de marzo, Manolo Rojas, una de las principales figuras del humor en Perú, falleció de manera repentina. La noticia generó conmoción en el ambiente artístico y una ola de mensajes de despedida por parte de colegas y seguidores. Entre las múltiples muestras de pesar, el homenaje de Wendy Sulca se convirtió en foco de controversia y duras críticas.

La artista publicó en X un mensaje en el que, al despedirse del humorista, cometió un error al escribir: “Hoy el Perú pierde a un talento inmenso, vuela alto querido Monólogo Rojas, gracias por tantas risas y por tu generosidad siempre”. A esto añadió: “Pasamos de aquellas entrevistas de mis inicios a trabajar juntos en una producción nacional y tu esencia nunca cambió”. El error al referirse a Manolo como “Monólogo” fue rápidamente advertido por los usuarios, quienes lo consideraron una muestra de descuido y falta de respeto.

Captura de un tuit de Wendy Sulca, con un video donde una mujer está arrodillada junto a un hombre recostado en el pasto, escena de ficción
Wendy Sulca genera controversia en redes sociales al despedirse de Manolo Rojas con un nombre equivocado y una escena de su muerte en la ficción.

A la confusión por el nombre se sumó el video que Sulca eligió para acompañar su mensaje. Se trató de una escena de ficción grabada junto a Rojas, en la que el personaje interpretado por el cómico muere de un infarto, situación que coincidió con la causa de su muerte real. La publicación fue interpretada por muchos como una falta de sensibilidad, lo que incrementó el malestar en redes sociales.

Entre los comentarios, algunos usuarios la calificaron de “desatinada”. Frases como “Muy desatinada publicación de Wendy Sulca tras la muerte de Manolo Rojas (ni siquiera puso bien el nombre)”, “Nooo, lo de Wendy Sulca debe ser broma, burla o simple oportunismo. Pero ¿un tributo? De ninguna manera”, y “No sé qué fue peor, si el Monólogo Rojas o el video de Manolo infartado”, reflejaron el rechazo a la publicación. Otros agregaron: “Pone mal el nombre y encima ese video dando referencia”, evidenciando el malestar generado por el mensaje.

Captura de pantalla de una plataforma de redes sociales mostrando múltiples publicaciones con texto en español, nombres de usuario, avatares e iconos de interacción
La imagen muestra una serie de publicaciones en redes sociales donde usuarios critican a Wendy Sulca por su controversial despedida a Manolo Rojas, que incluyó un error en el nombre y una escena de su muerte ficticia.
Interfaz de la aplicación de Twitter con el término de búsqueda 'wendy sulca' y varios tuits en la sección 'Más recientes' criticando a la artista
La cantante Wendy Sulca recibió fuertes críticas en redes sociales por un controversial homenaje a Manolo Rojas, que incluyó un error en su nombre y el uso de una escena de ficción de su muerte.

Ante el aluvión de críticas, Wendy Sulca optó por eliminar el post de su cuenta de X algunas horas después. Hasta el momento, la cantante no ha realizado ningún pronunciamiento sobre la polémica ni ha respondido a los cuestionamientos, pese a que la conversación continúa activa en redes sociales.

La inesperada muerte de Manolo Rojas

El fallecimiento de Manolo Rojas sacudió al ambiente artístico y al público peruano. Según los primeros reportes, el comediante de 63 años fue hallado sin vida la noche del 27 de marzo cerca de su residencia en el distrito de Santa Catalina, La Victoria, en Lima. Familiares y allegados intentaron auxiliarlo al notar que se desvanecía en la vía pública. Lo llevaron de urgencia en su vehículo particular a un centro médico, pero al llegar ya no presentaba signos vitales.

La noticia fue confirmada en vivo durante una transmisión televisiva, lo que amplificó el impacto entre la audiencia. Efectivos policiales acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes, mientras figuras del espectáculo como Fernando Armas y Ernesto Pimentel se acercaron para acompañar a la familia y despedir al artista.

Manolo Rojas falleció el 27 de marzo.
Manolo Rojas falleció el 27 de marzo.

El 28 de marzo, los restos de Manolo Rojas fueron velados en el Ministerio de Cultura en Lima, donde colegas, familiares y el público pudieron darle el último adiós. Durante la noche, el féretro fue trasladado a Huaral, ciudad natal del humorista, para una despedida especial entre sus paisanos y seres queridos.

Luego de la ceremonia en Huaral, el cuerpo regresó a Lima para su entierro definitivo en el cementerio de Huachipa. Así, se cumplió el deseo de que tanto la capital como su tierra natal pudieran rendirle homenaje.

Durante su carrera, Manolo Rojas se destacó por su trabajo en televisión, sus imitaciones y su capacidad para conectar con el público a través del humor político y social. El impacto de su muerte se reflejó en los mensajes de condolencia y tributos de colegas y seguidores, que lamentaron la partida de una figura emblemática del espectáculo peruano.

La familia del comediante ha priorizado la privacidad y la organización de las exequias, mientras se esperan novedades sobre la investigación que permita esclarecer los detalles del deceso. El legado de Manolo Rojas permanece vigente en la memoria colectiva de quienes valoraron su aporte a la escena artística nacional.

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