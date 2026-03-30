¿Por qué murió Manolo Rojas? Cardiólogo que lo atendió revela el infarto silencioso que lo sorprendió

El médico detalló cómo una placa en las arterias provocó el fatal desenlace. Panamericana Televisión/ 24 horas.

La repentina muerte del reconocido comediante peruano Manolo Rojas ha dejado una profunda consternación en el mundo del espectáculo y entre sus seguidores, no solo por lo inesperado del hecho, sino también por las circunstancias médicas que rodearon su fallecimiento. En medio del duelo, Panamericana Televisión difundió una entrevista exclusiva con el médico que estuvo en contacto con el artista antes del fatídico desenlace, revelando detalles que invitan a la reflexión sobre enfermedades silenciosas y sus riesgos.

El especialista Marco Almerí, médico vinculado a la atención del comediante, rompió su silencio para explicar lo que, desde su perspectiva profesional, desencadenó el infarto fulminante que acabó con la vida del actor. Lo que más ha sorprendido es que, según su testimonio, el comediante mantenía una buena condición física, cuidaba su alimentación y mostraba avances en su salud en los últimos meses, lo que hacía aún más difícil anticipar un desenlace de tal magnitud.

El especialista advirtió sobre los peligros de la diabetes en el Perú. Panamericana Televisión/ 24 horas.

Por qué murió Manolo Rojas? Cardiólogo explica el infarto silencioso

De acuerdo con el médico, uno de los factores determinantes fue la diabetes, una enfermedad crónica que afecta los niveles de glucosa en la sangre y que, en muchos casos, puede avanzar de manera silenciosa. Esta condición habría jugado un papel clave en el deterioro cardiovascular del artista, incluso cuando aparentemente estaba logrando controlar otros aspectos de su salud. La revelación ha puesto en el centro del debate la peligrosidad de las enfermedades que no siempre presentan síntomas evidentes.

En la entrevista, el especialista explicó que la diabetes puede derivar en lo que se conoce como un infarto cardiaco silente, un evento que ocurre sin las señales de alerta tradicionales como el dolor en el pecho. Esta característica hace que muchas personas no detecten el problema a tiempo, incrementando el riesgo de consecuencias fatales. En ese sentido, sus palabras fueron contundentes y cargadas de preocupación:

Impactante revelación sobre Manolo Rojas: enfermedad silenciosa causó su muerte. Captura: Panamericana Televisión.

“Esto pasa en personas que tienen diabetes, esto sirve para la reflexión de más de 1 millón de peruanos que tienen diabetes que tienen como característica presentar un infarto cardiaco silente, sin dolor, que no avisa y ocurre de un momento a otro. Es una pena lo que ha pasado, para nosotros los cardiólogos es una persona joven, 63 años, y afectivamente no avisa, ocurre repentinamente, es un infarto masivo. Es un infarto y luego se viene en un paro cardiaco y la muerte biológica”, señaló.

El testimonio no solo buscó explicar lo ocurrido, sino también generar conciencia sobre una realidad que afecta a miles de personas. La muerte de Manolo Rojas, a los 63 años, fue descrita por el médico como la de una persona relativamente joven dentro del ámbito cardiológico, lo que refuerza la idea de que estas condiciones pueden impactar incluso a quienes aparentan estar en buen estado de salud.

Uno de los aspectos más reveladores de la entrevista fue la conversación previa que el médico sostuvo con el comediante. Según relató, Manolo Rojas se mostraba optimista respecto a su evolución, destacando los cambios que había implementado en su estilo de vida. “Es muy importante la actividad física, la dieta, para evitar el consumo excesivo de carbohidratos. El control del peso es vital, Manolo hace unos meses me hablaba de lo contento que estaba de haber bajado más de 10 kilos y ahora estaba controlando la glicemia, la glucosa en sangre”, recordó el especialista.

Impactante revelación sobre Manolo Rojas: enfermedad silenciosa causó su muerte. Captura: Panamericana Televisión.

Sin embargo, a pesar de estos avances, el problema radicaría en el daño acumulado que la enfermedad ya había generado en su organismo. El médico explicó que la diabetes, junto con factores como el estrés, puede provocar la formación de placas ateromatosas en las arterias, las cuales no desaparecen completamente incluso cuando la enfermedad comienza a ser controlada. Este punto fue clave para entender el desenlace.

En ese sentido, el especialista profundizó en un aspecto técnico pero crucial: las arterias afectadas no siempre logran recuperarse, lo que deja latente el riesgo de complicaciones severas. “Pero es importante que lo diga, que las placas ateromatodas que se forma por la diabetes, estres, una vez que controla la enfermedad, las placas ateromatosas que están tapando las arterias coronarias no regresan a un estado anterior, se mantienen, el control sirve para permitir que avance o regrese. Alguna placa ateromatosa, alguna se ha desprendido y ha sido la responsable de provocar este infarto cardiaco masivo”, explicó con claridad.

Impactante revelación sobre Manolo Rojas: enfermedad silenciosa causó su muerte. Captura: Panamericana Televisión.

El caso de Manolo Rojas no solo ha impactado por tratarse de una figura querida en el entretenimiento peruano, sino también por poner en evidencia la importancia de la detección temprana y el tratamiento oportuno de enfermedades crónicas. La narrativa que se desprende de esta tragedia es clara: incluso cuando una persona empieza a cuidarse, los efectos acumulados de una enfermedad pueden seguir representando un riesgo significativo.

En medio del dolor, las palabras del médico buscan dejar una enseñanza que trasciende el caso individual. La prevención, el control constante y la educación sobre enfermedades como la diabetes son elementos clave para reducir la incidencia de eventos cardiovasculares inesperados. La historia de Manolo Rojas se convierte así en un llamado de atención para la sociedad, especialmente en un contexto donde muchas personas desconocen los peligros de estas condiciones.

Impactante revelación sobre Manolo Rojas: enfermedad silenciosa causó su muerte. Captura: Panamericana Televisión.