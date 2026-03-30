Vuelve el examen de manejo en el Touring este lunes 30: así puedes recuperar tu fecha de evaluación

SUTRAN ordena paralizar todas las evaluaciones de manejo del Touring entre el 20 y 29 de marzo.

Las evaluaciones de manejo para obtener licencia de conducir en el Perú volverán a desarrollarse con normalidad desde este lunes 30 de marzo, luego de una suspensión que generó incertidumbre entre miles de postulantes. El Touring y Automóvil Club del Perú anunció la reanudación de sus servicios en sus sedes principales, tras una paralización de diez días ordenada por la SUTRAN, medida que impactó directamente en quienes buscaban rendir sus exámenes teóricos y prácticos.

Durante este periodo, la interrupción de las pruebas para brevete afectó a miles de ciudadanos que acudieron incluso sin conocer la suspensión. La decisión, vinculada a un proceso administrativo iniciado en 2021, obligó a cerrar completamente los centros de evaluación. Ahora, con el reinicio confirmado, la institución asegura que se han tomado acciones para reprogramar citas y retomar el flujo habitual del servicio en condiciones adecuadas.

Reanudación de evaluaciones para brevete tras suspensión de SUTRAN

El Touring expresó su desacuerdo con la medida, la consideró arbitraria y afirmó que no compromete la integridad de las evaluaciones ni el cumplimiento de la normativa vigente. Foto: Tulicencia

El Touring y Automóvil Club del Perú informó que las evaluaciones para licencias de conducir de Clase A —que incluyen autos, buses y camiones— se reiniciarán en sus sedes de Lince y Conchán desde este 30 de marzo. Esta reactivación se da luego de la sanción impuesta por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), que ordenó la paralización total de actividades entre el 20 y el 29 de marzo.

La medida tuvo un impacto inmediato. Se estima que cada día alrededor de 500 personas acudían a rendir sus evaluaciones, lo que elevó el número de afectados a cerca de 5,000 postulantes durante los diez días de suspensión. Muchos de ellos llegaron a las sedes sin información previa y tuvieron que retirarse sin poder realizar sus trámites.

El origen de la sanción se remonta a un requerimiento realizado en 2021, cuando la SUTRAN solicitó documentación específica y registros audiovisuales relacionados con evaluaciones realizadas. Según la entidad, estos pedidos no fueron atendidos de manera satisfactoria, lo que derivó en la aplicación de una sanción considerada grave.

Frente a ello, el Touring expresó su desacuerdo y calificó la medida como “abusiva y arbitraria”. En un comunicado, la institución sostuvo que la sanción no compromete la integridad de las evaluaciones ni el cumplimiento de los estándares exigidos. Además, responsabilizó a la autoridad supervisora por los inconvenientes generados a los usuarios.

Más de 4000 citas reprogramadas y mejoras tecnológicas en evaluaciones

Cierre temporal del Touring de Conchán: incertidumbre para quienes ya tenían examen programado| Marilyn Corrales (Infobae Perú)/Andina

Tras la suspensión, el Touring aseguró que ha mantenido comunicación directa con los usuarios afectados. En total, más de 4000 citas fueron reprogramadas, con el objetivo de que los postulantes puedan continuar su proceso sin mayores contratiempos.

“Durante los 10 días de suspensión, la institución ha mantenido comunicación directa con los más de 4000 usuarios afectados, procediendo a la reprogramación de citas y brindando orientación a través de sus canales oficiales. El objetivo ha sido asegurar que los postulantes puedan retomar su proceso en el menor tiempo posible y en condiciones adecuadas”, informó la entidad.

En paralelo, el Touring destacó la implementación de un sistema modernizado para las evaluaciones. En los últimos años, ha desarrollado un proyecto de inversión que incluye tecnología en tiempo real conectada con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), validación biométrica mediante huellas digitales, arcos detectores de metales, casilleros personales y más de 60 cámaras de seguridad.

Parte de estas herramientas incorpora inteligencia artificial, utilizada para detectar posibles intentos de fraude durante las pruebas. Según la institución, estos mecanismos buscan garantizar la transparencia y confiabilidad del proceso de evaluación.

Asimismo, el Touring indicó que los exámenes se desarrollan bajo estrictos estándares técnicos y conforme a los lineamientos establecidos por el MTC, además de contar con el respaldo de organismos internacionales como la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Los ciudadanos interesados en obtener su licencia de conducir podrán agendar nuevamente sus citas a través de la plataforma oficial del Touring, la cual estará habilitada desde la fecha de reinicio de operaciones. La institución también reiteró su compromiso de brindar un servicio seguro, transparente y orientado al bienestar de los usuarios, tras los inconvenientes registrados en los últimos días.