Perú

Touring suspende actividades para brevetes hasta el 29 de marzo: miles de postulantes quedan sin rendir exámenes y esperan reprogramación

La paralización es total en sedes como Conchán y Breña. Usuarios que acudieron sin información tuvieron que retirarse sin atención

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SUTRAN ordena paralizar todas las
SUTRAN ordena paralizar todas las evaluaciones de manejo del Touring entre el 20 y 29 de marzo.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) ordenó la suspensión de las actividades del Touring y Automóvil Club del Perú entre el 20 y el 29 de marzo, lo que implica la paralización total de los exámenes teóricos y prácticos para obtener licencias de conducir. La medida responde a una sanción calificada como grave por la autoridad, debido a la falta de entrega de documentación y videos solicitados desde el año 2021.

La decisión tiene efectos inmediatos sobre miles de ciudadanos. Cada día, alrededor de 500 personas acudían a rendir sus evaluaciones, por lo que el número de afectados durante los diez días de suspensión alcanza aproximadamente los 5,000 postulantes. Todos ellos deberán esperar una reprogramación sin que, por ahora, exista un cronograma claro.

Desde los exteriores del centro de evaluación en Conchán, en Villa El Salvador, se confirmó la aplicación de la sanción. La escena reflejaba el impacto de la medida: instalaciones cerradas y ausencia de usuarios.

Origen de la sanción y proceso administrativo

El Touring expresó su desacuerdo
El Touring expresó su desacuerdo con la medida, la consideró arbitraria y afirmó que no compromete la integridad de las evaluaciones ni el cumplimiento de la normativa vigente. Foto: Tulicencia

La SUTRAN explicó que el procedimiento se inició a partir de requerimientos formulados en 2021. En ese momento, la entidad solicitó información específica relacionada con dos evaluaciones, incluyendo registros audiovisuales y documentación que respalde los procesos realizados.

De acuerdo con la autoridad, estos pedidos se repitieron en varias ocasiones sin obtener respuesta satisfactoria. Tras agotar las instancias administrativas, se determinó que existía un incumplimiento que debía ser sancionado.

Esta situación llevó a que la SUTRAN concluyera que la información requerida no fue proporcionada, lo que motivó la sanción.

La medida implica la interrupción completa de los servicios en las sedes de Conchán y Breña. Ningún postulante puede rendir evaluaciones durante el periodo establecido, sin excepciones. Esto incluye tanto a quienes buscaban rendir la prueba de conocimientos como a quienes ya se encontraban en la etapa práctica.

En los exteriores de los centros de evaluación, la situación resultó evidente. No se registró afluencia de postulantes y solo algunos ciudadanos acudieron sin conocer la suspensión. “No hay vehículos, no hay personas esperando aquí… uno que otro ciudadano que no se percató de la información llegó para pedir información”, se indicó.

A estos usuarios se les comunicó que no habrá atención hasta el final del periodo de suspensión, lo que obligó a retirarse sin poder realizar sus trámites.

Touring cuestiona la decisión

Cierre temporal del Touring de
Cierre temporal del Touring de Conchán: incertidumbre para quienes ya tenían examen programado| Marilyn Corrales (Infobae Perú)/Andina

El Touring y Automóvil Club del Perú rechazó la sanción y expresó su desacuerdo con la decisión adoptada por la SUTRAN. En un comunicado oficial, la institución calificó la medida como “abusiva y arbitraria”.

En el mismo documento, también responsabilizó a la entidad supervisora por la situación generada. “Lamentamos las molestias generadas por esta situación y les informamos a todos los postulantes que el servicio será restablecido luego que se supere este acto irregular ocasionado por la administración actual de la SUTRAN”, señaló.

Además, informó que inició el contacto con los afectados para coordinar nuevas fechas de evaluación. “Nos estamos poniendo en contacto con cada uno de los afectados para reagendar sus evaluaciones”, indicó la institución.

Uno de los principales puntos sin definir es el orden en que se atenderá a los postulantes una vez que se retomen las actividades. No existe, hasta el momento, información oficial que detalle si se respetarán las fechas originales o si se dará prioridad a quienes quedaron pendientes desde el inicio de la suspensión.

Tampoco se ha confirmado si las personas con citas programadas para el 30 de marzo serán atendidas ese mismo día o si deberán esperar una nueva asignación.

Mientras tanto, los usuarios permanecen atentos a las comunicaciones que reciben por mensaje de texto, el único canal confirmado por el Touring para informar sobre la reprogramación de los exámenes.

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