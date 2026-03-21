Cierre del Touring de Conchán: ¿qué ocurre con las citas para el examen de manejo?

Cierre temporal del Touring de Conchán: incertidumbre para quienes ya tenían examen programado| Marilyn Corrales (Infobae Perú)/Andina

Cientos de personas que esperaban acudir a su examen de manejo se han visto afectadas tras el comunicado de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) que dispone la inhabilitación por 10 días del centro evaluador del Touring y Automóvil Club del Perú en Conchán, al sur de Lima.

El órgano técnico precisó que se halló una infracción en el proceso de entrega de información durante un control. Por ello, la suspensión se extiende entre el 20 y el 29 de marzo de 2026 y busca garantizar la transparencia en la evaluación de postulantes para obtener la licencia de conducir.

¿Qué pasará con los que ya tienen examen programado?

Infobae Perú se comunicó con representantes del Touring y Automóvil Club del Perú, quienes confirmaron que “todas las citas han sido anuladas” durante el periodo de cierre dispuesto por Sutran. Las personas que se vieron afectadas deberán iniciar un nuevo proceso para programar su examen de manejo.

“Lo que sucede es que tuvimos una caída de sistema el día de ayer [20 de marzo], por lo cual todas las citas han sido anuladas. Ese intento no se va a consumir. Es como si no hubiera agendado nada, pero recién va a poder agendar la cita a partir del día 30 de marzo”, indicaron a este medio.

Prepárate para rendir tu examen de manejo para obtener la licencia de conducir o brevete. Créditos: gob.pe

¿Por qué el cierre del Touring de Conchán?

La información brindada a este medio sobre la caída del sistema no fue respaldada por Sutran. En su comunicado, aclaró que la suspensión no se debió a una caída de sistema, sino a un procedimiento de fiscalización tras comprobarse que el centro evaluador incumplió con entregar información requerida en el marco de una acción de control. Según la entidad, este tipo de sanción está regulada por el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir (RSELlC) y se considera una falta grave, ya que atenta contra el proceso de evaluación de los futuros conductores.

Examen de manejo para obtener la licencia de conducir en Perú. Foto: Difusión

Es así como enfatizó que la transparencia en la entrega de información es fundamental para asegurar que los postulantes sean evaluados bajo estándares estrictos y que las licencias de conducir se otorguen a quienes realmente cumplen los requisitos.

La infracción detectada motivó la inhabilitación temporal del Touring de Conchán, afectando a quienes ya habían reservado su examen de manejo.

¿Cómo tramitar mi licencia de conducir por primera vez?

Aprobar el examen médico: Acude a un centro de salud autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para rendir el examen médico. El certificado que obtengas tendrá una vigencia de seis meses, tiempo en el que deberás completar los exámenes teórico y práctico. Rendir el examen de normas de tránsito: Programa y aprueba el examen teórico, que consta de 40 preguntas y tiene una duración máxima de 40 minutos. Para aprobar, necesitas responder correctamente al menos 35 preguntas. Aprobar el examen de habilidades de manejo: Realiza el examen práctico en el circuito autorizado. Puedes elegir entre un vehículo automático o mecánico, según tu preferencia. Inscribirse y programar los exámenes: En Lima Metropolitana, la inscripción y programación de los exámenes se realiza en el Touring y Automóvil Club del Perú. En otras regiones, el trámite corresponde a los gobiernos regionales. Crear una cuenta en la casilla electrónica del MTC: Luego de aprobar los tres exámenes, regístrate en la casilla electrónica del MTC para iniciar el proceso de emisión de tu licencia. Realizar el pago por derecho de emisión: Elige entre la licencia electrónica (S/ 6.70, código 1601) o la física (S/ 14.70, código 1602) y paga en el Banco de la Nación. Programar la entrega de la licencia: En Lima Metropolitana, agenda la entrega de tu licencia, que tendrá una vigencia de 10 años, a través del portal oficial del MTC.