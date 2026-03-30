¿Vladimir Cerrón acudirá al Debate Presidencial del martes 31? “Un ejército de militantes estará acompañándolo”, asegura congresista

Vladimir Cerrón es uno de los candidatos elegidos para el martes 31 de marzo. | Fotocomposición: Infobae Perú

A pocas horas de la segunda jornada del Debate Presidencial 2026, el congresista Segundo Montalvo, integrante de la bancada de Perú Libre, instó públicamente a Vladimir Cerrón Rojas, líder del partido y actual prófugo de la justicia, a que acuda de manera presencial al Centro de Convenciones de Lima este martes 31 de marzo.

A través de una declaración cargada de retórica confrontacional, Montalvo aseguró que “un ejército de militantes” escoltará al médico neurocirujano en un intento por validar lo que consideran su derecho a elegir y ser elegido, desafiando las órdenes de captura que pesan sobre el exgobernador regional de Junín.

El mensaje de Montalvo al que accedió Infobae Perú no fue una simple sugerencia, sino un emplazamiento directo a la estructura del Estado y al sistema judicial. “Hoy me dirijo al doctor Vladimir Cerrón para que mañana martes acuda de manera presencial al debate. Ninguna norma puede estar por encima de la Constitución”, sentenció el legislador, argumentando que la participación del candidato es “necesaria y fundamental” para el electorado.

El congresista también dirigió sus críticas hacia el Tribunal Constitucional, exigiendo la resolución inmediata de un hábeas corpus que, según su visión, permitiría a Cerrón participar sin riesgo de detención. “Doctor Vladimir Cerrón, un ejército de militantes estará mañana acompañándolo para reencontrarse con su líder y defenderlo ante cualquiera que intente pisotear la Carta Magna”, añadió, sugiriendo un posible escenario de resistencia civil ante una intervención policial.

Este lunes empieza la segunda edición del debate presidencial 2026. | Andina

La incertidumbre sobre la aparición de Cerrón no es nueva. En la jornada anterior, el líder de Perú Libre dejó su silla vacía en el set de televisión luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazara tajantemente su pedido de participar mediante videoconferencia. El organismo electoral también denegó la posibilidad de que sus candidatos a la vicepresidencia tomaran su lugar, manteniendo el rigor del formato presencial.

Sin embargo, estar en la clandestinidad no impidió que Cerrón fuera protagonista. Durante el debate del lunes, se mantuvo activo en su cuenta de X (antes Twitter), lanzando ataques directos contra sus contendientes. Calificó las propuestas de Álvaro Paz de la Barra como inconstitucionales y arremetió contra Fiorella Molinelli, recordándole sus procesos judiciales por el caso Chinchero. Estas intervenciones digitales, aunque efectivas para sus seguidores, han sido criticadas por el resto de las fuerzas políticas como una burla al sistema democrático.

El escenario del martes 31: Choque de modelos y ternas estratégicas

La jornada de este martes es considerada el “plato fuerte” del evento organizado por el JNE. Vladimir Cerrón está programado para integrar el Bloque I (Empleo, desarrollo y emprendimiento) junto a Charlie Carrasco y Mesías Guevara. Asimismo, debería confrontar en el Bloque III (Educación e innovación) a Francisco Diez Canseco y Paul Jaimes.

Martes 31 de marzo - JNE

Este martes también marca el debut en el podio de figuras como:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Mario Vizcarra (Perú Primero)

Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)

La importancia de esta fecha radica en la confrontación directa de modelos económicos. Mientras Fujimori y López Aliaga defienden la inversión privada agresiva, el bloque de izquierda liderado por Perú Libre y Juntos por el Perú busca posicionar el cambio constitucional y la nacionalización de recursos como ejes centrales de su discurso.

La situación legal de Vladimir Cerrón: El obstáculo real

A pesar del optimismo de su bancada, la realidad jurídica de Cerrón es compleja. Aunque la Corte Suprema revocó una condena previa de tres años y seis meses, el líder perulibrista mantiene una orden de prisión preventiva por 24 meses relacionada con la presunta financiación irregular de sus campañas.

A esto se suma una acusación fiscal por afiliación al terrorismo, vinculada a supuestas coordinaciones con los cabecillas del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) en el VRAEM. Estas restricciones son las que, hasta hoy, han impedido que el médico formado en Cuba pueda ejercer una campaña tradicional, obligándolo a operar desde las sombras.