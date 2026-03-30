Perú

¿Vladimir Cerrón acudirá al Debate Presidencial del martes 31? “Un ejército de militantes estará acompañándolo”, asegura congresista

Segundo Montalvo, parlamentario de Perú Libre, instó al prófugo líder a presentarse al evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones previo a los comicios generales, convocados para el próximo 12 de abril

Guardar
Vladimir Cerrón es uno de los candidatos elegidos para el martes 31 de marzo. | Fotocomposición: Infobae Perú
Vladimir Cerrón es uno de los candidatos elegidos para el martes 31 de marzo. | Fotocomposición: Infobae Perú

A pocas horas de la segunda jornada del Debate Presidencial 2026, el congresista Segundo Montalvo, integrante de la bancada de Perú Libre, instó públicamente a Vladimir Cerrón Rojas, líder del partido y actual prófugo de la justicia, a que acuda de manera presencial al Centro de Convenciones de Lima este martes 31 de marzo.

A través de una declaración cargada de retórica confrontacional, Montalvo aseguró que “un ejército de militantes” escoltará al médico neurocirujano en un intento por validar lo que consideran su derecho a elegir y ser elegido, desafiando las órdenes de captura que pesan sobre el exgobernador regional de Junín.

El mensaje de Montalvo al que accedió Infobae Perú no fue una simple sugerencia, sino un emplazamiento directo a la estructura del Estado y al sistema judicial. “Hoy me dirijo al doctor Vladimir Cerrón para que mañana martes acuda de manera presencial al debate. Ninguna norma puede estar por encima de la Constitución”, sentenció el legislador, argumentando que la participación del candidato es “necesaria y fundamental” para el electorado.

El congresista también dirigió sus críticas hacia el Tribunal Constitucional, exigiendo la resolución inmediata de un hábeas corpus que, según su visión, permitiría a Cerrón participar sin riesgo de detención. “Doctor Vladimir Cerrón, un ejército de militantes estará mañana acompañándolo para reencontrarse con su líder y defenderlo ante cualquiera que intente pisotear la Carta Magna”, añadió, sugiriendo un posible escenario de resistencia civil ante una intervención policial.

Este lunes empieza la segunda edición del debate presidencial 2026. | Andina
Este lunes empieza la segunda edición del debate presidencial 2026. | Andina

La incertidumbre sobre la aparición de Cerrón no es nueva. En la jornada anterior, el líder de Perú Libre dejó su silla vacía en el set de televisión luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazara tajantemente su pedido de participar mediante videoconferencia. El organismo electoral también denegó la posibilidad de que sus candidatos a la vicepresidencia tomaran su lugar, manteniendo el rigor del formato presencial.

Sin embargo, estar en la clandestinidad no impidió que Cerrón fuera protagonista. Durante el debate del lunes, se mantuvo activo en su cuenta de X (antes Twitter), lanzando ataques directos contra sus contendientes. Calificó las propuestas de Álvaro Paz de la Barra como inconstitucionales y arremetió contra Fiorella Molinelli, recordándole sus procesos judiciales por el caso Chinchero. Estas intervenciones digitales, aunque efectivas para sus seguidores, han sido criticadas por el resto de las fuerzas políticas como una burla al sistema democrático.

El escenario del martes 31: Choque de modelos y ternas estratégicas

La jornada de este martes es considerada el “plato fuerte” del evento organizado por el JNE. Vladimir Cerrón está programado para integrar el Bloque I (Empleo, desarrollo y emprendimiento) junto a Charlie Carrasco y Mesías Guevara. Asimismo, debería confrontar en el Bloque III (Educación e innovación) a Francisco Diez Canseco y Paul Jaimes.

Debate presidencial
Martes 31 de marzo - JNE

Este martes también marca el debut en el podio de figuras como:

  • Keiko Fujimori (Fuerza Popular)
  • Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
  • Mario Vizcarra (Perú Primero)
  • Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)

La importancia de esta fecha radica en la confrontación directa de modelos económicos. Mientras Fujimori y López Aliaga defienden la inversión privada agresiva, el bloque de izquierda liderado por Perú Libre y Juntos por el Perú busca posicionar el cambio constitucional y la nacionalización de recursos como ejes centrales de su discurso.

La situación legal de Vladimir Cerrón: El obstáculo real

A pesar del optimismo de su bancada, la realidad jurídica de Cerrón es compleja. Aunque la Corte Suprema revocó una condena previa de tres años y seis meses, el líder perulibrista mantiene una orden de prisión preventiva por 24 meses relacionada con la presunta financiación irregular de sus campañas.

A esto se suma una acusación fiscal por afiliación al terrorismo, vinculada a supuestas coordinaciones con los cabecillas del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) en el VRAEM. Estas restricciones son las que, hasta hoy, han impedido que el médico formado en Cuba pueda ejercer una campaña tradicional, obligándolo a operar desde las sombras.

Temas Relacionados

Vladimir CerrónPerú LibreSegundo MontalvoJNEDebate Presidencial 2026Elecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Gobierno apuesta por fertilizante ancestral: más de 13 mil familias recibirán guano de islas en todo el Perú durante 2026

El plan contempla la extracción en puntos estratégicos del litoral y el abonamiento de más de 27 mil hectáreas agrícolas a nivel nacional

Gobierno apuesta por fertilizante ancestral: más de 13 mil familias recibirán guano de islas en todo el Perú durante 2026

INEI reporta que la canasta básica supera los S/ 1,800 en Lima: familias necesitan hasta S/ 200 más al mes para alimentarse

El encarecimiento del pollo, la papa y la yuca refleja una presión creciente sobre el presupuesto familiar, en un contexto de ingresos insuficientes

INEI reporta que la canasta básica supera los S/ 1,800 en Lima: familias necesitan hasta S/ 200 más al mes para alimentarse

“Verán a un equipo que intentará imponerse a Perú”: Técnico de Honduras confía en sacar adelante amistoso en Butarque

La ‘H’ inicia una nueva era con José Francisco Molina en el banquillo. El primer rival de su gestión será la ‘bicolor’, que llega de una caída sin atenuantes ante Senegal

“Verán a un equipo que intentará imponerse a Perú”: Técnico de Honduras confía en sacar adelante amistoso en Butarque

El importante consejo que le dio Ricardo Gareca a Mano Menezes tras el complicado inicio de la selección peruana en Europa

En ese contexto, el exseleccionador y referente indiscutido de la ‘bicolor’, compartió sus observaciones y ofreció orientaciones específicas al actual comando técnico, centrando su mensaje en la necesidad de reconstruir el vínculo con la hinchada

El importante consejo que le dio Ricardo Gareca a Mano Menezes tras el complicado inicio de la selección peruana en Europa

A qué hora juega Ecuador vs Países Bajos: partido amistoso en Eindhoven por fecha FIFA 2026

El encuentro en el Philips Stadion será un test fundamental para ambas selecciones, que buscan ajustar detalles y evaluar su nivel competitivo en la antesala del Mundial 2026, aprovechando el amistoso como preparación estratégica para la cita internacional

A qué hora juega Ecuador vs Países Bajos: partido amistoso en Eindhoven por fecha FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros de hoy lunes 30 de marzo entre candidatos a las Elecciones 2026

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros de hoy lunes 30 de marzo entre candidatos a las Elecciones 2026

Elecciones 2026: indecisos definirán el voto y el debate será clave en la última semana

Debate presidencial 2026: hoy se desarrolla la segunda jornada tras un inicio con más críticas que propuestas

Más de 120 mil miembros de mesa fueron capacitados por la ONPE en primera jornada nacional presencial

Rondas campesinas castigan a subprefecto en Puno por reunirse con Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

‘La Manada’ no salió al aire: aplazan su retorno hasta después de Semana Santa y usuarios los critican por “falta de respeto”

‘La Manada’ no salió al aire: aplazan su retorno hasta después de Semana Santa y usuarios los critican por “falta de respeto”

Jesús Alzamora confirma por primera vez infidelidad a su esposa María Paz en Colombia: “Le pedí perdón de rodillas, como un perro”

Christian Meier será el telonero de Ed Sheeran en su concierto en el Estadio Nacional

ENHYPEN anuncia su gira Blood Saga e incluye a Perú: concierto será el 8 de julio

Cevichería Las Gaviotas se pronuncia tras muerte de su parqueador en balacera: “No fue ningún tipo de extorsión”

DEPORTES

“Verán a un equipo que intentará imponerse a Perú”: Técnico de Honduras confía en sacar adelante amistoso en Butarque

“Verán a un equipo que intentará imponerse a Perú”: Técnico de Honduras confía en sacar adelante amistoso en Butarque

El importante consejo que le dio Ricardo Gareca a Mano Menezes tras el complicado inicio de la selección peruana en Europa

A qué hora juega Ecuador vs Países Bajos: partido amistoso en Eindhoven por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs Honduras: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Selección peruana recibió un importante apoyo de compatriotas a su llegada a Butarque en la antesala del amistoso contra Honduras